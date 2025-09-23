Αθήνα, 26°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
26°C
28.0° 25.0°
3 BF
60%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
28.6° 26.2°
4 BF
45%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 27.0°
3 BF
60%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
42%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
4 BF
53%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
29.8° 29.8°
2 BF
41%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
2 BF
17%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
27°C
27.3° 27.3°
2 BF
44%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.8° 23.3°
2 BF
69%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
25°C
26.9° 25.0°
2 BF
62%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
24.6° 24.6°
2 BF
59%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 24.7°
2 BF
73%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
69%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
31°C
30.9° 30.9°
2 BF
25%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
28.3° 25.2°
3 BF
47%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
26.8° 26.6°
3 BF
74%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 27.7°
1 BF
34%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
24°C
23.8° 23.3°
2 BF
77%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 27.7°
3 BF
49%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
29°C
29.1° 29.1°
1 BF
27%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
Αποδράσεις
Views of Greece

Λουτράκι, Αιδηψός, Καμένα Βούρλα για spa, χαλάρωση και ιαματικές βουτιές

ΝΗΣΙΔΕΣ
ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
Θοδωρής Αθανασιάδης
Το Λουτράκι, τα Καμένα Βούρλα και η Αιδηψός αποτελούν ενδιαφέροντες προορισμοί για τις ήπιες ημέρες του Σεπτέμβρη.

Με τη βοήθεια του ταξιδιωτικού site viewsofgreece.gr αναζητούμε τη χαλάρωση και την ευεξία που χαρίζουν τα ιαματικά νερά σε τρεις από τις πιο γνωστές λουτροπόλεις της Ελλάδας.

Χωρίς να ξοδέψουμε μια περιουσία, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ήπιες μέρες του Σεπτέμβρη και να απολαύσουμε τη θάλασσα σε ακρογιαλιές που κρατούν ακόμη την καλοκαιρινή τους ζωντάνια, αλλά με πολύ λιγότερο κόσμο.

Views of Greece

Ένα απλό διήμερο με μία διανυκτέρευση –ή ακόμη και μια μονοήμερη εξόρμηση– αρκεί για να βρεθούμε χωρίς κόπο στο Λουτράκι, τα Καμένα Βούρλα ή την Αιδηψό. Οι γνωστές αυτές λουτροπόλεις διαθέτουν μεγάλη ποικιλία καταλυμάτων για όλα τα βαλάντια, καθώς και οικονομικές επιλογές για φαγητό. Παράλληλα, μπορούν να αποτελέσουν ιδανική αφετηρία για ήπιες δραστηριότητες στη φύση, όπως πεζοπορία σε εύκολα μονοπάτια, ποδηλασία ή χαλαρή εξερεύνηση παραθαλάσσιων και ορεινών τοπίων.

Views of Greece

Όσο ο καιρός παραμένει ζεστός και ευχάριστος, μετά από μια αναζωογονητική βουτιά στα ιαματικά νερά, η μέρα μπορεί να συνεχιστεί με κολύμπι στη θάλασσα. Οι παραλίες της περιοχής, απαλλαγμένες πλέον από το καλοκαιρινό τους πλήθος, προσφέρουν μια ατμόσφαιρα ηρεμίας που ταιριάζει απόλυτα με τον χαλαρό ρυθμό του φθινοπώρου.

Views of Greece

Δείτε ολόκληρο το άρθρο με πολλές κατατοπιστικές φωτογραφίες και χρήσιμες πληροφορίες για να οργανώσετε ένα διαφορετικό και χαλαρωτικό διήμερο: Περισσότερα εδώ.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Λουτράκι, Αιδηψός, Καμένα Βούρλα για spa, χαλάρωση και ιαματικές βουτιές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual