Λουτράκι, Αιδηψός, Καμένα Βούρλα για spa, χαλάρωση και ιαματικές βουτιές

Το Λουτράκι, τα Καμένα Βούρλα και η Αιδηψός αποτελούν ενδιαφέροντες προορισμοί για τις ήπιες ημέρες του Σεπτέμβρη.

Με τη βοήθεια του ταξιδιωτικού site viewsofgreece.gr αναζητούμε τη χαλάρωση και την ευεξία που χαρίζουν τα ιαματικά νερά σε τρεις από τις πιο γνωστές λουτροπόλεις της Ελλάδας.

Χωρίς να ξοδέψουμε μια περιουσία, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ήπιες μέρες του Σεπτέμβρη και να απολαύσουμε τη θάλασσα σε ακρογιαλιές που κρατούν ακόμη την καλοκαιρινή τους ζωντάνια, αλλά με πολύ λιγότερο κόσμο.

Views of Greece

Ένα απλό διήμερο με μία διανυκτέρευση –ή ακόμη και μια μονοήμερη εξόρμηση– αρκεί για να βρεθούμε χωρίς κόπο στο Λουτράκι, τα Καμένα Βούρλα ή την Αιδηψό. Οι γνωστές αυτές λουτροπόλεις διαθέτουν μεγάλη ποικιλία καταλυμάτων για όλα τα βαλάντια, καθώς και οικονομικές επιλογές για φαγητό. Παράλληλα, μπορούν να αποτελέσουν ιδανική αφετηρία για ήπιες δραστηριότητες στη φύση, όπως πεζοπορία σε εύκολα μονοπάτια, ποδηλασία ή χαλαρή εξερεύνηση παραθαλάσσιων και ορεινών τοπίων.

Views of Greece

Όσο ο καιρός παραμένει ζεστός και ευχάριστος, μετά από μια αναζωογονητική βουτιά στα ιαματικά νερά, η μέρα μπορεί να συνεχιστεί με κολύμπι στη θάλασσα. Οι παραλίες της περιοχής, απαλλαγμένες πλέον από το καλοκαιρινό τους πλήθος, προσφέρουν μια ατμόσφαιρα ηρεμίας που ταιριάζει απόλυτα με τον χαλαρό ρυθμό του φθινοπώρου.

Views of Greece

Δείτε ολόκληρο το άρθρο με πολλές κατατοπιστικές φωτογραφίες και χρήσιμες πληροφορίες για να οργανώσετε ένα διαφορετικό και χαλαρωτικό διήμερο: Περισσότερα εδώ.