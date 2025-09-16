Κίσσαβος – το μαγικό βουνό της Λάρισας, από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο

Με τη βοήθεια του ταξιδιωτικού site viewsofgreece.gr θα περιπλανηθούμε στις πλαγιές του Κισσάβου και σε τοπία που ισορροπούν αριστοτεχνικά ανάμεσα στο βουνό και τη θάλασσα.
Σε αυτή τη λιγότερο γνωστή γωνιά της θεσσαλικής γης μάς περιμένουν ορεινά χωριά με παραδοσιακή αρχιτεκτονική, δάση που σιγά-σιγά ντύνονται με τα χρώματα του φθινοπώρου, μικρά ποτάμια που κυλούν ανάμεσα σε απόκρημνα φαράγγια και ακρογιαλιές που, απαλλαγμένες πια από τον καλοκαιρινό συνωστισμό, αναδεικνύουν την αυθεντική τους γοητεία.
Αν, λοιπόν, για την πρώτη σας φθινοπωρινή απόδραση αναζητάτε έναν τόπο πέρα από τα συνηθισμένα, έναν προορισμό που εξακολουθεί να κρύβει εκπλήξεις, εδώ –στην ανατολική άκρη του νομού Λάρισας– θα ανακαλύψετε έναν μικρό επίγειο παράδεισο. Ένα τοπίο που προσφέρεται για αποδράσεις όλες τις εποχές του χρόνου.
Στο αφιέρωμα θα βρείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πρακτικές πληροφορίες για το πού να πάτε και τι να δείτε, αλλά και χρήσιμες συμβουλές και ταξιδιωτικές αλήθειες που θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε τις κακοτοπιές και να απολαύσετε πραγματικά την εκδρομή σας.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
