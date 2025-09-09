Βήμα – βήμα η παράκτια διαδρομή από την Κόρινθο ως την Επίδαυρο

Με τη βοήθεια του ταξιδιωτικού site Views of Greece ακολουθούμε μία από τις πιο αξιόλογες παράκτιες διαδρομές κοντά στην πρωτεύουσα και απολαμβάνουμε βουτιές σε μοναδικές παραλίες που απέχουν μόλις μια με μιάμιση ώρα από την Αθήνα.

Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική εποχή για όσους αγαπούν τις χαλαρές διαδρομές με αυτοκίνητο ή μηχανή, σε επαρχιακούς δρόμους που περνούν μέσα από πευκοδάση και οδηγούν σε εντυπωσιακές βραχώδεις ακτές και γραφικές, απάνεμες ακρογιαλιές.

Το παραλιακό μέτωπο του Σαρωνικού, που εκτείνεται ανάμεσα στους νομούς Κορινθίας και Αργολίδας, δέχεται πλήθος παραθεριστών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτήν όμως την περίοδο, η ηρεμία επιστρέφει. Έτσι, είναι βέβαιο ότι θα απολαύσετε τη διαδρομή και θα χαρείτε βουτιές σε πεντακάθαρες και ήσυχες παραλίες.

Επειδή πάντα πρώτα το ζούμε και μετά το γράφουμε, και επειδή όλοι οι προορισμοί δεν είναι ίδιοι, θα αναφερθούμε για μια ακόμη φορά και εδώ σε ταξιδιωτικές αλήθειες που καταγράψαμε με ρεπορτάζ στο πεδίο, ώστε να αποκομίσετε τις σωστές πληροφορίες και να αποφύγετε τις κακοτοπιές…