Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
30°C
30.6° 29.2°
3 BF
35%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
30.8° 26.9°
1 BF
42%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
28°C
28.0° 28.0°
2 BF
67%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
2 BF
57%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
44%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
27°C
27.0° 27.0°
2 BF
59%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.4° 25.4°
2 BF
31%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 28.2°
1 BF
48%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
28.6° 26.8°
4 BF
54%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
26°C
26.9° 26.0°
4 BF
55%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
5 BF
57%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 27.1°
1 BF
51%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
1 BF
44%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
1 BF
36%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.4° 29.4°
2 BF
35%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.8°
2 BF
61%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
30°C
30.5° 29.8°
0 BF
28%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
27.3° 26.0°
2 BF
68%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
26°C
25.8° 25.8°
3 BF
69%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
25°C
25.2° 25.2°
2 BF
54%
Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου, 2025
epidavros_1020
Views of Greece

Βήμα – βήμα η παράκτια διαδρομή από την Κόρινθο ως την Επίδαυρο

Θοδωρής Αθανασιάδης
Παραλίες που δεν τις φαντάζεσαι!

Με τη βοήθεια του ταξιδιωτικού site Views of Greece ακολουθούμε μία από τις πιο αξιόλογες παράκτιες διαδρομές κοντά στην πρωτεύουσα και απολαμβάνουμε βουτιές σε μοναδικές παραλίες που απέχουν μόλις μια με μιάμιση ώρα από την Αθήνα.

Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική εποχή για όσους αγαπούν τις χαλαρές διαδρομές με αυτοκίνητο ή μηχανή, σε επαρχιακούς δρόμους που περνούν μέσα από πευκοδάση και οδηγούν σε εντυπωσιακές βραχώδεις ακτές και γραφικές, απάνεμες ακρογιαλιές.

Views of Greece

Το παραλιακό μέτωπο του Σαρωνικού, που εκτείνεται ανάμεσα στους νομούς Κορινθίας και Αργολίδας, δέχεται πλήθος παραθεριστών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτήν όμως την περίοδο, η ηρεμία επιστρέφει. Έτσι, είναι βέβαιο ότι θα απολαύσετε τη διαδρομή και θα χαρείτε βουτιές σε πεντακάθαρες και ήσυχες παραλίες.

Views of Greece

Δείτε ολόκληρο το άρθρο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, προτεινόμενα σημεία για στάση, σημαντικά αξιοθέατα που θα συναντήσετε στον δρόμο προς την Επίδαυρο, καθώς και τις καλύτερες παραλίες για τις τελευταίες καλοκαιρινές βουτιές. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Views of Greece

Επειδή πάντα πρώτα το ζούμε και μετά το γράφουμε, και επειδή όλοι οι προορισμοί δεν είναι ίδιοι, θα αναφερθούμε για μια ακόμη φορά και εδώ σε ταξιδιωτικές αλήθειες που καταγράψαμε με ρεπορτάζ στο πεδίο, ώστε να αποκομίσετε τις σωστές πληροφορίες και να αποφύγετε τις κακοτοπιές…

Βήμα – βήμα η παράκτια διαδρομή από την Κόρινθο ως την Επίδαυρο

