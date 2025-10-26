Φθινοπωρινές προθήκες

Το φετινό φθινοπωρινό ψηφιδωτό απαρτίζουν 21 συγγραφείς (εκ των οποίων πέντε πρωτοεμφανιζόμενοι) που παρουσιάζουν οι ίδιοι τα επικείμενα βιβλία τους (κάποια εξ αυτών έχουν ήδη κυκλοφορήσει). Μυθιστορήματα, νουβέλες, συλλογές διηγημάτων, ακόμη και υβριδικά ή αταξινόμητα βιβλία, τίτλοι επιλεγμένοι από την τρέχουσα εκδοτική σοδειά (αναμφίβολα υπάρχουν κι άλλες αξιοσύστατες περιπτώσεις) διαφόρων εκδοτικών οίκων, που αποτυπώνουν πολυφωνικές και πολύτροπες πεζογραφικές ταυτότητες, θεματικές ροπές και τεχνοτροπικές διαθέσεις.

Είκοσι ένα πρόσωπα της γραφής μάς δίνουν μια ευσύνοπτη αλλά μεστή πρόγευση από το νέο βιβλίο τους, πριν αυτό εκτεθεί στα βιβλιοπωλεία, στους κριτικούς, στους αναγνώστες.

Μ. ΦΑΪΣ