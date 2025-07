Στοχαστικό αφηγηματικό σύμπαν

ΝΗΣΙΔΕΣ Χρήστος Βασματζίδης Επιμέλεια: Μισέλ Φάις

Στις νουβέλες αυτού του τόμου εκπληρώνεται το αισθητικό όραμα του William Gass, δηλαδή «αυτό που λέγεται να μη διαχωρίζεται από τον τρόπο που λέγεται» (Frank Kermode, «Adornment and Fantastication», The New York Times, 1985). Με τη φιλοσοφική του σκευή που θεωρούσε τη γλώσσα ως μέσο δημιουργίας της πραγματικότητας, συνθέτει μια μουσική πεζογραφία για τον αργό αναγνώστη (slow reader) που θα περιδινηθεί στην πολλαπλότητα των παραστάσεων, στη λυρική δύναμη της γραφής, στο ηχόχρωμα των λέξεων, που δεν θα αναζητήσει το νόημα στο κείμενο αλλά το πώς φτιάχνεται αυτό από το κείμενο.