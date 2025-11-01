Ο άνθρωπος που μοιράζεται τον άνεμο

Το πρόγραμμα #Towards είναι μια πρωτοβουλία που συνδέει διαφορετικές γενιές αθλητών με κοινό σκοπό: τη διάδοση της γνώσης, της εμπειρίας και της ευθύνης. Μέσα από το πρόγραμμα, νέοι αθλητές λαμβάνουν καθοδήγηση σε φυσική προετοιμασία, ψυχολογική υποστήριξη, διαχείριση άγχους, συνεργασία με προπονητές και εξεύρεση χορηγιών. Ομως το πιο σημαντικό, όπως τονίζει ο Κοντίδης, είναι το «να μαθαίνουν να πιστεύουν στην προσπάθεια, όχι στο αποτέλεσμα»

Στη γραμμή ανάμεσα στον άνεμο και στο νερό, εκεί όπου ο χρόνος μετριέται με ριπές και δευτερόλεπτα, ο Παύλος Κοντίδης δείχνει αυτό που πάντα υπήρξε: μια ήρεμη δύναμη. Στα μάτια του δεν υπάρχει ούτε έπαρση ούτε θρίαμβος – μόνο συγκέντρωση.

Η ιστιοπλοΐα είναι το άθλημα του ανθρώπου που μαθαίνει να συνυπάρχει με κάτι απρόβλεπτο. Κι ο Παύλος, παιδί της Λεμεσού, έμαθε από νωρίς να συνδιαλέγεται με τη θάλασσα, όχι σαν κατακτητής αλλά σαν συνομιλητής.

Ο πρώτος Κύπριος που χάρισε στη χώρα του ολυμπιακό μετάλλιο –το αργυρό το 2012 στο Λονδίνο και επίσης το αργυρό το 2024 στους Ολυμπιακούς του Παρισιού– είναι σήμερα κάτι πολύ περισσότερο από ένας αθλητής: είναι ένα σύμβολο συνέπειας σε έναν κόσμο όπου τα φώτα αλλάζουν κατεύθυνση πιο γρήγορα από τον άνεμο.

Δεκατρία χρόνια μετά από εκείνη τη μέρα, ο Κοντίδης συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, να φλερτάρει διαρκώς με το Νο1, να κερδίζει, να χάνει, να ξαναπροσπαθεί – με την ίδια σιωπηλή αξιοπρέπεια που τον διέκρινε από την αρχή.

«Η κορυφή είναι μια στιγμή», λέει. «Δεν μένεις εκεί για πάντα. Αυτό που μετρά είναι πώς αντιμετωπίζεις την επόμενη μέρα· τη μέρα που δεν έχεις κερδίσει τίποτα ακόμα».

Η φράση αυτή συμπυκνώνει όλη του τη φιλοσοφία: η επιτυχία δεν είναι κατάσταση· είναι διαδικασία. Στις απαντήσεις του είναι λιτός, προσεκτικός, χωρίς ίχνος αυτάρεσκης αφήγησης. Μιλά για το άθλημα σαν να μιλά για τη ζωή:

«Η ιστιοπλοΐα δεν σου συγχωρεί λάθη. Σε διδάσκει να προσαρμόζεσαι, να επιμένεις, να αποδέχεσαι ότι δεν μπορείς να ελέγξεις τα πάντα. Το μόνο που έχεις είναι ο τρόπος σου να αντιδράς».

Η λέξη πειθαρχία επιστρέφει ξανά και ξανά στη συζήτηση. Οχι με την αυστηρή της έννοια, αλλά ως στάση ζωής:

«Η πειθαρχία δεν είναι τιμωρία· είναι ο δρόμος που σου επιτρέπει να χαρείς πραγματικά την ελευθερία. Οταν έχεις δουλέψει όσο μπορείς, τότε μπορείς να αφήσεις τον άνεμο να κάνει τα υπόλοιπα».

Μιλά για τη ρουτίνα της προετοιμασίας σαν να μιλά για προσευχή: πρωινά ξυπνήματα, ώρες στο νερό, αναλύσεις και ασκήσεις που επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά. «Αυτό που φαίνεται επαναλαμβανόμενο, είναι στην πραγματικότητα πάντα διαφορετικό. Κανένας άνεμος δεν είναι ίδιος. Ετσι κι εμείς, πρέπει κάθε μέρα να προσαρμοζόμαστε».

Κάποιος άλλος στη θέση του θα έβλεπε την πορεία του ως σειρά θριάμβων. Εκείνος τη βλέπει ως μαθητεία.

«Το κάθε μετάλλιο είναι ένα βήμα, όχι ο προορισμός. Η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι να αντέξεις μια ήττα, αλλά να αντέξεις τη συνήθεια της προσπάθειας».

Στην παγκόσμια κατάταξη των ιστιοπλόων (ILCA 7), ο Παύλος Κοντίδης παραμένει σταθερά ανάμεσα στους δύο πρώτους τα τελευταία χρόνια. Εχει υπάρξει επανειλημμένα Νο1 – επίτευγμα που για αθλητή από μικρό νησί της Μεσογείου μοιάζει σχεδόν μυθικό. Οι αριθμοί όμως λένε μόνο τη μισή αλήθεια· η άλλη μισή είναι το ταξίδι που τους γέννησε.

«Το πιο δύσκολο δεν είναι να φτάσεις στην κορυφή», λέει. «Το πιο δύσκολο είναι να μείνεις εκεί, χωρίς να αφήσεις τον φόβο της απώλειας να σε καθοδηγεί».

Ο Κοντίδης μιλά για τη σταθερότητα σαν για πνευματική άσκηση: «Κάθε αγώνας ξεκινά από το μηδέν. Δεν κουβαλάς τίποτα από τον προηγούμενο, ούτε καν την αυτοπεποίθηση. Αν μπεις στο νερό πιστεύοντας ότι “το έχεις”, συνήθως εκεί χάνεις τη συγκέντρωση».

Ο αθλητισμός για τον Παύλο δεν είναι υπόθεση ταλέντου αλλά διάρκειας. «Το ταλέντο σε βοηθά να ξεκινήσεις, αλλά η συνέπεια σε κρατά. Αν δεν αντέχεις τη ρουτίνα, δεν αντέχεις την κορυφή».

Δεν είχε ποτέ τη χλιδή ενός κρατικού προγράμματος υποστήριξης ή ενός πολυμελούς team πίσω του. Είχε την οικογένειά του, τη δική του αυτοπειθαρχία και μια μικρή χώρα που μάθαινε μαζί του τι σημαίνει να φτάνεις ψηλά χωρίς να φωνάζεις.

Οι προπονήσεις του γίνονταν συχνά κάτω από συνθήκες που άλλοι θα θεωρούσαν απαγορευτικές. Η θάλασσα, λέει, «είναι το πιο δίκαιο γήπεδο στον κόσμο: σε τιμωρεί αν δεν τη σεβαστείς». Και φαίνεται ότι εκείνη τον σεβάστηκε εξίσου.

Αν τον ρωτήσεις ποια στιγμή θυμάται πιο έντονα, δεν θα σου πει για το μετάλλιο του Λονδίνου. Θα σου πει για τις ήττες: για τις μέρες που ο άνεμος άλλαζε τελευταία στιγμή, για τις εκκινήσεις που χάθηκαν για εκατοστά, για τους αγώνες που δεν του βγήκαν όπως ήθελε.

«Εκεί μαθαίνεις. Οι ήττες είναι δάσκαλοι · απλώς πιο αυστηροί. Σου μαθαίνουν υπομονή, αλλά και σε βοηθούν να δεις ποιος είσαι όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδίαζες».

Ο Κοντίδης γεννήθηκε το 1990 στη Λεμεσό, μια πόλη που αναπνέει με τη θάλασσα. Από μικρός έβλεπε τα πανιά να γεμίζουν με αέρα και ένιωθε κάτι να τον τραβάει προς τα εκεί. Οι πρώτοι του αγώνες, όπως θυμάται, είχαν περισσότερη αλμύρα παρά δόξα. Η ιστιοπλοΐα είναι μοναχικό άθλημα· ένα είδος διαλόγου ανάμεσα στον αθλητή και στο στοιχείο. Δεν έχει φωνές, ούτε θεατές ούτε εύκολες εντυπώσεις. Κι όμως, αυτό ακριβώς είναι που τον κράτησε: «Η σιωπή της θάλασσας σε μαθαίνει να ακούς τον εαυτό σου», λέει.

Ακόμα και σήμερα, ύστερα από δεκάδες μετάλλια, τίτλους και διακρίσεις, ο Παύλος παραμένει χαμηλών τόνων. Δεν θα τον δεις να αυτοπροβάλλεται, δεν κυνηγά τις κάμερες, δεν χρησιμοποιεί τα social media για επίδειξη. Οπως λένε όσοι τον γνωρίζουν, «ο Παύλος δεν κάνει θόρυβο· κάνει δουλειά».

Πίσω από την ηρεμία του κρύβεται ένας άνθρωπος που δεν βλέπει την επιτυχία σαν προσωπικό τρόπαιο, αλλά σαν κύκλο που πρέπει να επιστρέψει στην αρχή του. Αυτό το πνεύμα τον οδήγησε να δημιουργήσει το πρόγραμμα #Towards, μια πρωτοβουλία που συνδέει διαφορετικές γενιές αθλητών με κοινό σκοπό: τη διάδοση της γνώσης, της εμπειρίας και της ευθύνης.

Ξεκίνησε το 2019 με τον κύκλο #TowardsTokyo, συνεχίστηκε με το #TowardsParis και ήδη σχεδιάζεται το #TowardsLA, κάθε φορά με νέα παιδιά, νέους στόχους και τον ίδιο θεμέλιο λίθο: ότι ο αθλητισμός δεν είναι ατομική υπόθεση.

Μέσα από το πρόγραμμα, νέοι αθλητές λαμβάνουν καθοδήγηση σε φυσική προετοιμασία, ψυχολογική υποστήριξη, διαχείριση άγχους, συνεργασία με προπονητές και εξεύρεση χορηγιών. Ομως το πιο σημαντικό, όπως τονίζει ο ίδιος, είναι το «να μαθαίνουν να πιστεύουν στην προσπάθεια, όχι στο αποτέλεσμα».

«Οταν έχεις μάθει κάτι δύσκολα, έχεις υποχρέωση να το μοιραστείς εύκολα», λέει ο Παύλος.

Και αυτό δεν είναι σύνθημα· είναι στάση ζωής. Γιατί ο ίδιος, στα πρώτα του βήματα, γνώρισε τι σημαίνει να παλεύεις χωρίς επαρκή στήριξη, να βρίσκεις λύσεις εκεί όπου δεν υπάρχουν δομές. Σήμερα, με τη δική του πρωτοβουλία, βοηθά εκείνους που ξεκινούν τώρα να σταθούν πιο σταθερά πάνω στο κύμα.

Το #Towards έχει ήδη υποστηρίξει δεκάδες νεαρούς αθλητές, μερικούς εκτός ιστιοπλοΐας –δρομείς, κολυμβητές, ποδηλάτες– με κοινό παρονομαστή την επιμονή και τη συνέπεια. Ο Παύλος τους συναντά προσωπικά, μιλά για τη διαχείριση ήττας, για το πώς «η αυτοπεποίθηση δεν είναι δεδομένη, αλλά χτίζεται κάθε μέρα με μικρές πράξεις». Είναι ένας τρόπος να μεταδώσει ό,τι ο ίδιος έμαθε στη θάλασσα: ότι κανένα ταξίδι δεν είναι μοναχικό αν αποφασίσεις να κρατήσεις κάποιον άλλο πάνω στο ίδιο κύμα.

Το πρόγραμμα αυτό δεν είναι «brand» ούτε «καμπάνια». Είναι το ανθρώπινο αποτύπωμα ενός αθλητή που μετατρέπει την επιτυχία του σε εργαλείο συλλογικότητας.

Ισως αυτός να είναι και ο λόγος που η επιρροή του ξεπερνά τον χώρο του αθλητισμού. Γιατί ο Παύλος Κοντίδης, χωρίς να το επιδιώξει, έγινε πρότυπο μιας άλλης ηγεσίας, εκείνης που διδάσκει με τη στάση της και όχι με λόγια.

Οσο κι αν το αθλητικό κομμάτι εντυπωσιάζει, αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει στον Παύλο Κοντίδη είναι η στάση ζωής. Δεν μιλά για νίκες· μιλά για σταθερότητα. Δεν αναφέρει ρεκόρ· αναφέρει μαθήματα. Και, πάνω απ’ όλα, δεν θεωρεί τη θάλασσα σκηνή αλλά δάσκαλο.

«Η θάλασσα είναι ο πιο ειλικρινής συνομιλητής. Αν δεν τη σέβεσαι, θα σου το θυμίσει. Αν την ακούς, θα σε ανταμείψει». Σε μια παλιότερη συνέντευξη είχε πει: «Στη θάλασσα καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι το κέντρο του κόσμου. Είσαι κομμάτι του. Αν το θυμάσαι αυτό, τότε μπορείς να προχωρήσεις και στη ζωή με ηρεμία».

Οταν τον ρωτούν αν φοβάται, απαντά με απλότητα: «Ολοι φοβόμαστε. Αλλά ο φόβος δεν είναι εχθρός· είναι εργαλείο. Αν τον ακούσεις, μπορεί να σε προστατέψει. Αν τον αγνοήσεις, θα σε ρίξει στο νερό».

Αυτή η ήρεμη δύναμη είναι που κάνει τον Κοντίδη μοναδικό. Δεν χρειάζεται να υψώσει τη φωνή του – η συνέπειά του μιλά από μόνη της.

Οπως και η σχέση του με τη χώρα του: δεν είναι σχέση θριάμβου, αλλά καθρέφτης ωριμότητας. Η Κύπρος, χάρη σ’ εκείνον, έμαθε ότι μπορείς να είσαι πρώτος χωρίς να φωνάζεις. Οταν το 2012 ανέβηκε στο βάθρο του Λονδίνου κρατώντας τη σημαία της Κύπρου, ο Κοντίδης δεν έδωσε απλώς χαρά σε ένα μικρό νησί. Εδειξε ότι η ποιότητα μπορεί να ανθίσει παντού, ακόμη κι αν δεν υπάρχουν οι τέλειες συνθήκες.

Η συνέχεια της καριέρας του απέδειξε ότι το μετάλλιο δεν ήταν παρένθεση, αλλά αρχή. Παγκόσμια πρωταθλήματα, χρυσά και αργυρά, κορυφαίες θέσεις στην κατάταξη, δεκάδες διακρίσεις. Κι όλα αυτά χωρίς ποτέ να αλλάξει ύφος, τόνο ή προτεραιότητες.

Ακόμα και σήμερα, όταν οι δημοσιογράφοι τον ρωτούν ποιο είναι το επόμενο μεγάλο του όνειρο, εκείνος απαντά με χαμόγελο:

«Να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ όσο καλύτερα μπορώ. Ολα τα υπόλοιπα είναι αποτέλεσμα».

Ο Παύλος Κοντίδης δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο της επικαιρότητας. Είναι ένα παράδειγμα επιμονής σε εποχή εύκολων εντυπώσεων. Ενας αθλητής που, αντί να κυνηγάει τον εντυπωσιασμό, χτίζει σταθερότητα· που, αντί να μιλά για ρεκόρ, μιλά για χαρακτήρα. Αυτό που τον ξεχωρίζει δεν είναι το πλήθος των μεταλλίων του, αλλά η ποιότητα της σιωπής του.

Μια σιωπή που θυμίζει το πέλαγος λίγο πριν φυσήξει – γεμάτη δύναμη, αλλά και σεβασμό.

Σήμερα, καθώς συνεχίζει την προετοιμασία του για τους επόμενους μεγάλους αγώνες, εξακολουθεί να εμπνέει νέους αθλητές όχι με λόγια, αλλά με παρουσία. Γιατί, τελικά, στην ιστιοπλοΐα όπως και στη ζωή η πορεία δεν είναι γραμμή ευθεία· είναι κύκλος που επιστρέφει πάντα εκεί όπου ξεκίνησε: στο πάθος, στην πειθαρχία, στην αγάπη για το στοιχείο που δεν δαμάζεται.

Η ιστορία του Παύλου Κοντίδη είναι η απόδειξη ότι η αριστεία μπορεί να είναι ταπεινή. Οτι η αληθινή δύναμη δεν φαίνεται στην ένταση της φωνής, αλλά στη σταθερότητα του βηματισμού. Και ότι ένας άνθρωπος μπορεί να μετρά τον χρόνο όχι σε νίκες, αλλά σε ζωές που αγγίζει.

Στη θάλασσα δεν υπάρχουν μόνιμες κορυφές. Υπάρχουν μόνο διαδρομές που ξαναρχίζουν κάθε πρωί. Και ίσως αυτό να είναι το πιο ακριβό μετάλλιό του: το ότι κάθε φορά που σηκώνει πανί δεν κυνηγάει απλώς τον άνεμο – τον μοιράζεται.

