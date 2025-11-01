Η πολιτιστική ατζέντα της εβδομάδας [02-08.11.2025]

Ενα τριήμερο στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση αφιερωμένο στο έργο του Βιμ Βέντερς, η εξαιρετική ταινία «Σκοτώστε τον τζόκεϊ» του Λουίς Ορτέγκα, η παράσταση, βασισμένη στη νουβέλα «Η Ημερη» του Φ. Ντοστογιέφσκι στο θέατρο «Σφενδόνη», έκθεση με ακουαρέλες, σχέδια, φωτογραφίες και προσωπικά έγγραφα από το αρχείο του Alfred Mallwitz και η εμφάνιση του τραγουδοποιού της τζαζ Ολα Ονάμπουλε είναι οι προτάσεις μας για την ερχόμενη εβδομάδα.

ΣΙΝΕΜΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ

«Wim Wenders: Η μεγάλη αναδρομή»

Πρόκειται για έναν γνήσιο λάτρη του σινεμά, που τιμά τη μεγάλη οθόνη με τις ταινίες του και ζει ακόμα! Δεν μπορούμε να πούμε πως τα παραπάνω, σε αυτό τον βαθμό, ισχύουν για πολλούς κινηματογραφικούς σκηνοθέτες, αλλά για τον Βιμ Βέντερς ισχύουν. Ο 80χρονος Γερμανός έγινε διεθνώς γνωστός ως ένας από τους πρωτεργάτες του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου της δεκαετίας του 1970 και δικαίως σήμερα θεωρείται μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου, ενώ ήταν τέσσερις φορές υποψήφιος για Οσκαρ. Το έργο του ως σεναριογράφου, σκηνοθέτη, παραγωγού, φωτογράφου και συγγραφέα περιλαμβάνει πολυβραβευμένες ταινίες μεγάλου μήκους και ντοκιμαντέρ (όπως η ταινία «Perfect Days» που έγινε η πιο επιτυχημένη ταινία του σε διεθνές επίπεδο και ήταν υποψήφια για Οσκαρ Διεθνούς Ταινίας το 2024), εκθέσεις φωτογραφίας που έχουν παρουσιαστεί σε όλο τον κόσμο, καθώς και πολυάριθμα φωτογραφικά βιβλία, βιβλία για τον κινηματογράφο κ.ά. Οι ταινίες του «Paris, Texas» (1984) και «Wings of Desire» («Τα φτερά του έρωτα», 1987) αποτελούν σήμερα μέρος του διεθνούς κανόνα της κινηματογραφικής κληρονομιάς, όπως και τα πρωτοποριακά ντοκιμαντέρ του: «Pina», «Buena Vista Social Club» και «The Salt of the Earth» («Το αλάτι της γης»).

Το τριήμερο 14-16/11 ολόκληρο το κτίριο της Στέγης θα είναι αφιερωμένο στο έργο του, με προβολές ταινιών, συζητήσεις, masteclass με τον ίδιο, καθώς και μία 3D μικρού μήκους εγκατάσταση, που προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και είναι εμπνευσμένη από τον επίσης σπουδαίο και εναλλακτικό (αν όχι αιρετικό) ζωγράφο Εντουαρντ Χόπερ. Για πρώτη φορά στη χώρα μας θα προβληθεί και το 5ωρο director’s cut του «Μέχρι το τέλος του κόσμου» σε ειδική προβολή. Πρόκειται για την ταινία του 1991, μια σύγχρονη «Οδύσσεια» που ακολουθεί ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο με στόχο την πνευματική συμφιλίωση ενός πατέρα και του γιου του. Ολα τα παραπάνω είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα, αν και, για να είμαστε ειλικρινείς, ό,τι κι αν πρόβαλλαν του Βέντερς, θα ήμασταν εκεί...

● 14-16/11, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, τηλ.: 2192191000). H συζήτηση ανάμεσα στον Βιμ Βέντερς και την Αφροδίτη Παναγιωτάκου, την Παρασκευή 14/11 στις 20.00 στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά και την ελληνική νοηματική γλώσσα. Το masterclass του Wim Wenders στις 15/11 θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Τις προβολές ταινιών θα προλογίσουν κινηματογραφιστές και άνθρωποι του ευρύτερου καλλιτεχνικού χώρου. Εισιτήρια/πληροφορίες: www.onassis.org

ΣΙΝΕΜΑ

Σκοτώστε τον τζόκεϊ

Η εξαιρετική, αστεία και ευφυώς σουρεαλιστική ταινία «Σκοτώστε τον τζόκεϊ» του υπέροχου Λουίς Ορτέγκα κυκλοφορεί στους κινηματογράφους από τη Weirdwave. Ειδικά σήμερα Σάββατο, ο βραβευμένος ήδη (παρά το πόσο νέος είναι) Ναουέλ Πέρεζ Μπισκαγιάρ θα είναι στην Ελλάδα και θα συνομιλήσει με το κοινό και τη γράφουσα, μετά την προβολή.

● Σάββατο 1/11, στο σινεμά «Newman» (Σεβαστουπόλεως 117, τηλ. 2106980796). Προβολή: 19.45. Ομιλία: 21.30.

ΘΕΑΤΡΟ

Ημερη

Είναι μια εξαιρετική παράσταση, βασισμένη στη νουβέλα «Η Ημερη» του Φ. Ντοστογιέφσκι. Το θέμα είναι πως με το που αρχίζει, σχεδόν τελειώνει, καθώς δυστυχώς πάει μόνο για έξι παραστάσεις. Σε σκηνοθεσία Δανάης Καρούμπη και Ανθής Κολέση. Με τους: Μ. Γκόρτσου, Δ. Καρούμπη, Α. Κολέση, Ν. Κουγιουμτζόγλου, Λ. Μπακάλη, Γ. Μπουφίδη.

● Δευτ., Τρ. στις 21.00, στο θέατρο «Σφενδόνη» (Μακρή 4, Ακρόπολη). Εως 11/11. Προπώληση: more.com

ΕΚΘΕΣΗ

Ολυμπία και Ελλάδα 1952-1984

Πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζονται ακουαρέλες, σχέδια, φωτογραφίες και προσωπικά έγγραφα από το αρχείο του Alfred Mallwitz (1919-1986), ενός ανθρώπου που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των αρχαιολογικών μελετών στην Ελλάδα και ειδικά στην Αρχαία Ολυμπία, μετά τον Β΄ Π.Π.

● Στο Ινστιτούτο Goethe (Ομήρου 14-16, τηλ. 2103661000). Δευτ.-Πέμ. 08.00-22.00, Παρ. 08.00-17.00, Σάββ. 08.00-13.30. Εως 7/11.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Τζαζ

Ο εκπληκτικός Βρετανονιγηριανός βοκαλίστας, συνθέτης και τραγουδοποιός της τζαζ Ολα Ονάμπουλε, με τη συγκλονιστική φωνή και σκηνική παρουσία, συναντά τον κορυφαίο σαξοφωνίστα και συνθέτη Χίλαντ Ατζμόν με το ευρωπαϊκό του κουαρτέτο!

● Σάββ. 22.30, Κυρ., Δευτ. 21.30. (σήμερα, αύριο και μεθαύριο 3/11). Στο «Half Note Jazz Club» (Τριβωνιανού 17, Μετς, τηλ. 2109213310).