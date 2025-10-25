Υπέρηχοι «δαμάζουν» τον καρκίνο

Πολλές έρευνες συμπεραίνουν ότι οι υπέρηχοι μπορούν να καταστρέψουν όγκους, να καταστείλουν τις μεταστάσεις της ασθένειας και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα άλλων θεραπειών για τον καρκίνο

«Οι υπέρηχοι εγκαινιάζουν μια νέα εποχή στην αντιμετώπιση του καρκίνου χωρίς χειρουργική επέμβαση» επισημαίνει σε τεχνολογικό άρθρο του το BBC. Γράφει ότι οι υπέρηχοι χρησιμοποιούνται πολύ καιρό τώρα για να βοηθήσουν τους γιατρούς να δουν «μέσα» στο σώμα, αλλά τα εστιασμένα ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας προσφέρουν νέους τρόπους στόχευσης του καρκίνου.

Σημειώνει ότι η ανακάλυψη αυτή οφείλεται στην Κινέζα Ζεν Σου, καθηγήτρια Βιοϊατρικής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, η οποία, έπειτα από χρόνια ερευνών, ανακάλυψε μια πρωτοποριακή θεραπεία για τον καρκίνο του ήπατος. Ως διδακτορική φοιτήτρια Βιοϊατρικής Μηχανικής στο εν λόγω πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Σου προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο για να καταστρέφουν και να αφαιρούν τον άρρωστο ιστό οι γιατροί χωρίς την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης και κατέληξε στην ιδέα της χρήσης ηχητικών κυμάτων υψηλής συχνότητας –υπερήχων– για τη μηχανική διάσπαση του ιστού, δοκιμάζοντας τη θεωρία της σε χοίρους.

Δύο δεκαετίες μετά, η ανακάλυψη της Σου, σήμερα γνωστή ως ιστοτριψία, συνιστά μια προσέγγιση η οποία χρησιμοποιεί υπερήχους που εγκαινιάζουν μια νέα εποχή προηγμένης θεραπείας του καρκίνου, προσφέροντας στους γιατρούς μη επεμβατικές μεθόδους για να απαλλάξουν τους ασθενείς από καρκινικούς όγκους.

Το άρθρο αναφέρει ότι η ιστοτριψία εγκρίθηκε από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για τη θεραπεία όγκων του ήπατος τον Οκτώβριο του 2023 και το επόμενο έτος, μια μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από τη HistoSonics, την εταιρεία που ιδρύθηκε για την εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας της Σου, διαπίστωσε ότι η προσέγγισή της είχε επιτυχία έναντι του 95% των όγκων του ήπατος.

Μάλιστα, η έρευνά της κατέδειξε ότι οι επιπλοκές της πρωτοποριακής μεθόδου είναι σπάνιες και η μέθοδος θεωρείται γενικά ασφαλής. Τον φετινό Ιούνιο, γράφει το βρετανικό δίκτυο, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέστη η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που ενέκρινε την ιστοτριψία.

Μάλιστα, η θεραπεία της διατέθηκε στο Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας στο πλαίσιο της πιλοτικής φάσης του Innovative Devices Access Pathway.

«Οι άνθρωποι βλέπουν τον υπέρηχο κυρίως ως απεικονιστικό μέσο», τονίζει η Τζούλι Ερλ, βασική ερευνήτρια στην ομάδα βιοδεικτών και εξατομικευμένης προσέγγισης στον καρκίνο στο ισπανικό Ινστιτούτο Ερευνας Υγείας Ramón y Cajal, το οποίο εξετάζει αναλυτικά τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Επισημαίνει ότι πολλές έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως οι υπέρηχοι μπορούν να καταστρέψουν όγκους, να καταστείλουν τις μεταστάσεις της ασθένειας και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα άλλων θεραπειών για τον καρκίνο, κι όλα αυτά χωρίς νυστέρι.

Στη συγκεκριμένη θεραπεία του καρκίνου, τα υπερηχητικά κύματα συγκεντρώνονται σε μια μικρή περιοχή ενός όγκου για να καταστρέψουν τους όγκους. Οι διαρκείς και έντονοι παλμοί των υπερήχων δημιουργούν μικροσκοπικές μικροφυσαλίδες που διαστέλλονται και στη συνέχεια καταρρέουν σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, διασπώντας τον ιστό του όγκου, ενώ το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς είναι στη συνέχεια σε θέση να καθαρίσει τα υπολείμματα.

«Η όλη διαδικασία είναι γρήγορη, μη τοξική και κυρίως μη επεμβατική, επιτρέποντας συνήθως στους ασθενείς να πάνε σπίτι την ίδια μέρα», λέει ο Σου, επισημαίνοντας ότι οι περισσότερες διαδικασίες ολοκληρώνονται σε μία έως τρεις ώρες. Οι όγκοι συχνά καταστρέφονται σε μία μόνο συνεδρία, αν και οι ασθενείς με πολλαπλές ή μεγαλύτερες αλλοιώσεις μπορεί να χρειαστούν περισσότερες συνεδρίες. Το άρθρο καταλήγει επισημαίνοντας ότι η μέθοδος συνιστά μια επαναστατική θεραπεία, η οποία μελλοντικά μπορεί να αλλάξει πολλά από τα σημερινά δεδομένα που αφορούν στην αντιμετώπιση των νεοπλασιών.