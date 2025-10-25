Περί Τραμπ και άλλων δαιμονίων

Αν με ρωτήσετε θα σας έλεγα πως κάτι δεν πάει καλά μ’ αυτό το πανηγύρι σε Ισραήλ και Αίγυπτο, δεν βγάζει νόημα η θεσμοθέτηση (σε ζωντανή μετάδοση) της γενοκτονίας, από ’δω και στο εξής οι ισχυροί της Γης θα καταπατούν το δίκαιο, θα δοξάζονται οι μακελάρηδες, θα συγχαίρουν ο ένας τον άλλο και θα αυτοπροτείνονται για Νόμπελ Ειρήνης

Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τον Αμερικανό πρόεδρο, το τσίρκο του Τραμπ ξεφορτώνεται από οτιδήποτε δεν του είναι χρήσιμο, δεν του είναι ωφέλιμο, δεν του αποδίδει κέρδος, δεν βγάζει χρήμα, δεν αποτελεί σοβαρή επένδυση, δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχό του, των στενών του φίλων ή της οικογένειάς του: τις επιστήμες, τις τέχνες, το κράτος δικαίου, τη δημόσια υγεία, την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, τον ελεύθερο Τύπο, την ακαδημαϊκή ελευθερία, την ελεύθερη έρευνα, την ελευθερία της έκφρασης και της θρησκείας, τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, τους άστεγους, τους περιθωριακούς, τους βετεράνους, με εκδικητική μανία άρχισαν ήδη να καταλαμβάνουν τις πόλεις της Αμερικής σε πολιτείες που δεν ψήφισαν Τραμπ, επιδιώκουν στρατιωτικό νόμο, δεν τους αρκεί η Εθνοφρουρά, θα κατεβάσουν και πεζοναύτες και βατραχανθρώπους και το βαρύ πυροβολικό και Stealth αν χρειαστεί, αν με ρωτήσετε θα σας έλεγα πως κάτι δεν πάει καλά μ’ αυτό το πανηγύρι σε Ισραήλ και Αίγυπτο, δεν βγάζει νόημα η θεσμοθέτηση (σε ζωντανή μετάδοση) της γενοκτονίας, από ’δώ και στο εξής οι ισχυροί της Γης θα καταπατούν το δίκαιο, θα δοξάζονται οι μακελάρηδες, θα συγχαίρουν ο ένας τον άλλο και θα αυτοπροτείνονται για Νόμπελ Ειρήνης (στο περιθώριο της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου, ο Νετανιάχου τού έκανε δώρο ένα χρυσό περιστέρι, ο άνθρωπος που έριξε χιλιάδες βόμβες σε άμαχους, σε πεινασμένους σε παιδιά, δώρισε το σύμβολο της ειρήνης σε εκείνον που τον προμήθευσε όλες αυτές τις βόμβες), απ’ την άλλη, δεν βλέπετε τι γίνεται στις ΗΠΑ;

Ο Τραμπ και ο Χέγκσεθ, ο υπουργός του Αμυνας, σε μια κανονική χώρα θα χαρακτηρίζονταν ως κοινοί εγκληματίες, αφού μέχρι σήμερα στην Καραϊβική, σε διεθνή ύδατα, έχουν σκοτώσει 21 ανθρώπους, δήθεν ναρκέμπορους, χωρίς αποδείξεις, χωρίς συλλήψεις, χωρίς δίκη και δικαστήρια, χωρίς καταδίκη, απλώς δολοφονούν, οι πράξεις τους είναι μαφιόζικες, αφού όλοι ξέρουμε πως στην Αμερική όλοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, αυτό κι αν είναι κατάχρηση εξουσίας, αυτό μας πάει δυο αιώνες πίσω, τότε που στην Αγρια Δύση οι σερίφηδες τούς κοινούς εγκληματίες πρώτα τους εκτελούσαν και μετά τους δίκαζαν, όμως, παρά την έλλειψη αποδείξεων, στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής Μάικ Τζόνσον πιστεύει πως η μεγαλύτερη απειλή για την Αμερική δεν είναι τα όπλα ή η διαφθορά, αλλά τα γυμνά οπίσθια σε ποδήλατα ποδηλατιστών στο Πόρτλαντ, αυτά πιστεύει ο δεύτερος στη σειρά διαδοχής για την προεδρία, στο μεταξύ ο Τραμπ, ανάμεσα στο να εισβάλει σε αμερικανικές πόλεις, να παίζει γκολφ, να αραδιάζει ψέματα με εκπληκτική ταχύτητα και την έλλειψη δράσης για επαναλειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που έκλεισε, συγκέντρωσε προχτές όλους τους «κορυφαίους συμβούλους» του για μια «στρογγυλή τράπεζα για την Antifa», κάλεσε επίσης και μια ομάδα ακροδεξιών ακτιβιστών που παρίσταναν τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους να συμμετάσχουν στη συνάντηση, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ συνέκρινε την Antifa με την MS-13, με τη Χαμάς, με τη Χεζμπολάχ και με το Ισλαμικό Κράτος, ισχυρίστηκε επίσης ότι «έπιασαν» την κοπέλα του ιδρυτή της Antifa!

Αλλά εδώ είναι η πραγματική κοροϊδία: η Antifa δεν είναι πραγματική, δεν είναι μια ομάδα, ένα σωματείο, ένας οργανισμός, ένας σύλλογος υπαρκτός, δεν είναι κάτι που υπάρχει, δεν έχει κεντρικά γραφεία, υποκαταστήματα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αρχηγείο, ιστότοπο ή σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, η Antifa -συντομογραφία για τον αντιφασισμό- είναι μια ιδέα που λέει πως οι φασίστες είναι κακοί για την Αμερική, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ πιστεύει ότι αυτό το Antifa συνιστά τρομοκρατία!

Να σημειώσω πως μερικοί από τους καλύτερους Αμερικανούς προέδρους ήταν Antifa, όπως ο Ρούζβελτ και ο Αϊζενχάουερ. Εν ολίγοις, επί Τραμπ η διεθνής Ακροδεξιά, με σοβαρά ψήγματα φασισμού, έχει γίνει κανονικότητα και ίσως κάτι πέραν αυτής: κανόνας. Και αλίμονο σε όσους δεν συμβιβάζονται μαζί του.