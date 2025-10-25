Η πολιτιστική ατζέντα της εβδομάδας [25.10-1.11.2025]

Η θεατρική παράσταση βασισμένη κινηματογραφικό φιλμ του Σταύρου Τσιώλη «Ας περιμένουν οι γυναίκες» που ανεβαίνει σε λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη, η προβολή της βραβευμένης με Χρυσό Διόνυσο στο πρόσφατο Φεστιβάλ Δράμας μικρού μήκους ταινία του Νεριτάν Ζιντζιρία, «Noi», το έργο «Λήθη» του Δημήτρη Δημητριάδη που ανεβάζει η Εύα Σταυρογιάννη, η παράσταση «Θησέας και Μινώταυρος» στο θέατρο σκιών του Σωκράτη Κοστορέ και η πρώτη ατομική έκθεση του Γιάννη Ευθυμίου είναι οι προτάσεις μας για την ερχόμενη εβδομάδα.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

«Ας περιμένουν οι γυναίκες»

Επιστρέφουμε πίσω στο 1998: λίγο πριν από την αλλαγή του αιώνα. Τρεις µπατζανάκηδες (Γιάννης Ζουγανέλης, Αργύρης Μπακιρτζής, Σάκης Μπουλάς) κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού περνούν µια ταραχώδη ερωτική περιπέτεια πέριξ της λίµνης Βόλβης, ενώ οι οικογένειές τους περιµένουν στη Θάσο την άφιξή τους. Ο τρίτος προσπαθεί βασικά να ισορροπήσει την κατάσταση – αλλά ποια ισορροπία; Χάρη σε αυτούς βιώσαμε την πιο πανέμορφη ανισορροπία... Κι από τότε έως σήμερα, 27 χρόνια μετά, δεν έχουμε σταματήσει να τους ακολουθούμε. Το κινηματογραφικό φιλμ του Σταύρου Τσιώλη «Ας περιμένουν οι γυναίκες» που μας χάρισε όχι μόνο ένα εξαιρετικά έξυπνο σενάριο με ατάκες που έχουν μείνει αλώβητες από τον χρόνο -καθώς δεν τις έχει αγγίξει-, αλλά και έναν τόσο ζωντανό και τρυφερό σουρεαλισμό που λείπει όλο και περισσότερος στις μέρες μας.

Στη θρυλική αλλά τόσο ζωντανή αυτή ταινία βασίζεται και η ομώνυμη θεατρική παράσταση που ανεβαίνει σε λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη, σε διασκευή και σκηνοθεσία Βαγγέλη Λάσκαρη, με τους Πέτρο Λαγούτη, Τάσο Τζιβίσκο, Νικόλα Βασιλειάδη, Νικίτα Ηλιοπούλου, Μαγδαληνή Μπεκρή. Η παράσταση συνοδεύεται από ζωντανή μουσική με τον μαέστρο Μιχάλη Χατζηαναστασίου επί σκηνής και τα τραγούδια της ταινίας να ερμηνεύονται επίσης ζωντανά από την Αλεξάνδρα Μάγκου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα άλλοτε τρυφερή κι άλλοτε ξέφρενη γεμάτη ρυθμό και κέφι – όπως ακριβώς επιτάσσει και το έργο του Τσιώλη. Οσο για το θεατρικό, μας λένε: «Η ταινία του Τσιώλη έχει γίνει τα τελευταία χρόνια cult φαινόμενο, με τις ατάκες της να κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να ξαναφέρνουν στο προσκήνιο την ανεπιτήδευτη και βαθιά ελληνική ψυχή του έργου. Η θεατρική μεταφορά της επιχειρεί να μεταφέρει αυτή τη μοναδική αίσθηση στη σκηνή, με φρεσκάδα αλλά και σεβασμό, προσκαλώντας μας όλους σε μια αλλιώτικη περιπλάνηση – με μπόλικη ειρωνεία, συγκίνηση και αυθεντικό γέλιο. Είναι μια γνήσια ελληνική κωμωδία εμπνευσμένη από μια βαθιά αγαπημένη ταινία».

● Από 31/10, κάθε Παρ., Σάββ. στις 21.00, Κυρ. 20.00, στο Θέατρο Artbox Fargani (Αγίου Παντελεήμονος 10, Αρχή Ιασωνίδου, Καμάρα, τηλ.: 2310-208007, 6987089778) στη Θεσσαλονίκη.

ΣΙΝΕΜΑ

Noi

Ηδη προβάλλεται και θα συνεχίζει να παίζεται στον κινηματογράφο Newman η βραβευμένη με Χρυσό Διόνυσο στο πρόσφατο Φεστιβάλ Δράμας μικρού μήκους ταινία του Νεριτάν Ζιντζιρία, «Noi». Η ταινία θα παίζεται μαζί με τον Χρυσό Φοίνικα των Κανών, την ταινία του σπουδαίου Ιρανού δημιουργού Τζαφάρ Παναχί, «Ενα απλό ατύχημα».

● Στο Newman Cinema (Σεβαστουπόλεως 117, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-6980796).

ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ

Λήθη

Το έργο «Λήθη» του Δημήτρη Δημητριάδη ανεβάζει η Εύα Σταυρογιάννη σε δική της σύλληψη, σκηνοθεσία και χορογραφία. «Σώματα που μάχονται και θρηνούν. Αμφιβάλλουν, δηλώνουν, σπαράζουν, σιωπούν» – μας θυμίζουν κάτι αυτές οι φράσεις; Ποια είναι αυτά τα σώματα σήμερα;

● Κάθε Δευτ., Τρ. 21.00, στο BIOS (Πειραιώς 84, τηλ. 210-3425335). Προπώληση: more.com. Παίζουν: Νίκη Σερέτη, Λένα Μποζάκη, Μαγδαληνή Σπίνου.

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

Θησέας και Μινώταυρος

Ο Σωκράτης Κοστορές δίνει ζωή στις φιγούρες του μπερντέ για την παράσταση «Θησέας και Μινώταυρος», στην οποία ο Καραγκιόζης με τον χαρακτηριστικό περιπετειώδη και σκανταλιάρικο τρόπο του συναντιέται με ήρωες της μυθολογίας.

● Για παιδιά από 3 ετών και μεγάλους. Στο θέατρο ΕΛΕΡ (Φρυνίχου 10, τηλ. 211-7363928). Κυρ. 9, 16, 23/11 στις 17.00. Προπώληση: ticketservices.gr

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Γιάννης Ευθυμίου

«Η κορυφή είναι πίσω απ’ το βουνό» είναι η πρώτη ατομική έκθεση του Γιάννη Ευθυμίου που ξεχώρισε για την ιδιαίτερη χρήση του χαρτοπολτού. Πλέον εξελίσσει την τεχνική του αποτυπώνοντας τοπία και σκηνές με γλυπτική διάσταση. Ο δε τίτλος της έκθεσης λειτουργεί ως υπαινιγμός: η κορυφή δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά κάτι που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ίδιου του εμποδίου.

● Εως 8/11: Δευτ., Τετ. 10.00-16.00, Τρ., Πεμπ. 10.00 -21.00, Παρ. 10.00-20.00, Σάββ. 10.30-16.00. Στην Γκαλερί Σκουφά (Σκουφά 4, Κολωνάκι, τηλ. 210-3643025, 210-3603541).