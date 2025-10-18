Η εθνοκάθαρση και η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού

Αντισημιτισμός είναι η συλλήβδην ενοχοποίηση των Εβραίων για τα μαζικά εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος που εργαλειοποιεί την εβραϊκή ταυτότητα, για να δικαιολογήσει την εφαρμογή του ναζιστικού-φασιστικού δόγματος της «συλλογικής ευθύνης», που ακόμη νιώθουν στο πετσί τους πάνω από 100 μαρτυρικές πόλεις και κοινότητες της χώρας μας οι οποίες ξεκληρίστηκαν από τους ναζί ● Η σιωπή απέναντι σε αυτό που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας αποτελεί συνενοχή και άμεση στήριξη του εγκληματία πολέμου Μπένιαμιν Νετανιάχου

Εδώ και δυο χρόνια στη Λωρίδα της Γάζας, στην Παλαιστίνη, συντελείται μια γενοκτονία, με το 85% των νεκρών να είναι άμαχοι κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου και ανθρωπισμού. Ηδη εδώ και 77 χρόνια στην Παλαιστίνη εξελίσσεται μια κατάσταση «απαρτχάιντ», με τις κατάφωρες ισραηλινές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με στέρηση τροφής και δολοφονίες πολιτών, γιατρών, δημοσιογράφων και διεθνών παρατηρητών. Με δολοφονίες αμάχων την ώρα που πλησιάζουν να πάρουν τρόφιμα. Η οποιαδήποτε προσπάθεια για ελεύθερη είσοδο δημοσιογράφων στη Γάζα και στις κατεχόμενες από το Ισραήλ περιοχές της Παλαιστίνης δεν έγινε δεκτή από το ακροδεξιό σιωνιστικό καθεστώς του Νετανιάχου, παρ’ όλες τις διεθνείς πιέσεις. Οι δημοσιογράφοι διεθνών ΜΜΕ που έχουν χάσει τη ζωή τους μεταδίδοντας πραγματικά γεγονότα είναι διακόσιοι.

Η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού είναι αδιαμφισβήτητη και πιστοποιείται τόσο από τον ΟΗΕ όσο και από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Παρ’ όλα ταύτα, η γενοκτονία συνεχίζεται. Την ώρα όπου το σιωνιστικό κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ θέτει σε εφαρμογή την τελική φάση του σχεδίου για την κατάληψη της Γάζας και την εκκένωσή της από τον παλαιστινιακό λαό, δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν μπορούμε να αδρανήσουμε βλέποντας ένα τέτοιου μεγέθους ολοκαύτωμα θυμίζοντάς μας αλήστου μνήμης σκοτεινές εποχές για την ανθρωπότητα.

«Μια διεθνής πρωτοβουλία αλληλεγγύης, όπου ένας μεγάλος στόλος που αποτελείται από 44 πλοιάρια με ρουχισμό, τρόφιμα και φαρμακευτικό υλικό, με πεντακόσιους ακτιβιστές απ’ όλες τις χώρες του πλανήτη, ξεκίνησαν με πλοιάρια για τη Γάζα επιχειρώντας να “σπάσουν” τον πολυετή αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ. Αισθανόμαστε “συνεπιβάτες” με όλους αυτούς τους ακτιβιστές αγωνιστές της ειρήνης που συμμετέχουν και συγκροτούν αυτόν τον διεθνή στολίσκο αλληλεγγύης προς τον δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό. Το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ τούς απήγαγε ενώ έπλεαν σε διεθνή ύδατα και τους κράτησε παράνομα σε φυλακές υψίστης ασφαλείας χωρίς να έχει ενημερώσει κανέναν για το παραμικρό για τη ζωή τους και τους απέλασε στις χώρες τους».

Ο αντισημιτισμός είναι υπαρκτός, εγκληματικός και καταδικαστέος. Ομως το να βαφτίζεται «αντισημίτης» όποιος τολμά να καταγγείλει τις δολοφονίες παιδιών, γυναικών και άμαχων ηλικιωμένων πολιτών, τον βομβαρδισμό σχολείων, νοσοκομείων και τις εκτελέσεις πολιτών ενώ σπεύδουν να λάβουν την ανθρωπιστική βοήθεια που δήθεν τους προσφέρουν, καθώς και εκείνος που καταγγέλλει τον αφανισμό ενός ολόκληρου λαού, δεν είναι υπεράσπιση των Εβραίων, είναι προσβολή στη μνήμη τους.

Η λέξη «αντισημιτισμός» δεν είναι πανοπλία για να προστατεύει κυβερνήσεις. Είναι κραυγή μνήμης για να μην ξαναζήσει η ανθρωπότητα το φρικτό της παρελθόν. Και όποιος τη χρησιμοποιεί σαν φίμωτρο αντί για δίδαγμα, όχι μόνο δεν σέβεται την Ιστορία αλλά τη βιάζει.

Το επιχείρημα «Οποιος επικρίνει το Ισραήλ είναι αντισημίτης» είναι τόσο σαθρό όσο και επικίνδυνο. Οποιος εργαλειοποιεί το Ολοκαύτωμα για να καλύψει πολεμικά εγκλήματα δεν τιμά τους νεκρούς των Νταχάου, Αουσβιτς, Τρεμπλίνκα, Μπίρκεναου, αλλά τους χρησιμοποιεί σαν πολιτικό άλλοθι. Και, δυστυχώς, αυτό είναι το πιο ανίερο από όλα τα εγκλήματα. Η μνήμη του Ολοκαυτώματος από τους ναζί δεν προσβάλλεται, όταν γίνεται έμβλημα όλων των θυμάτων του ρατσισμού, των διακρίσεων και ανισοτήτων. Αντίθετα, μόνον τότε βρίσκει το πλήρες νόημά της και τιμάται πραγματικά. Το «Ποτέ ξανά!» ηχεί πλέον ως τραγική ειρωνεία. Ζούμε το «Ξανά και ξανά», την «υποτροπή στη βαρβαρότητα», όπως είχε προειδοποιήσει ο Γερμανοεβραίος Λούντβιχ Αντόρνο.

Πουθενά στην Ιστορία, ο κατακτητής δεν ήταν αμυνόμενος. Και πώς να είναι, αφού είναι κατακτητής. Ο κατακτητής ήταν και είναι πάντα, μα… πάντα φονικά επιτιθέμενος και η «άμυνά» του παρομοιάζεται με την «άμυνα» των Γερμανών ναζί κατακτητών που… «αμύνονταν» με «αντιστασιακές πράξεις» διαπράττοντας κτηνωδίες, αφήνοντας ανεπούλωτα τραύματα μέσα στην Ιστορία του 20ού και 21ου αιώνα.

Αυτό το ολοκαύτωμα που συντελείται στην Παλαιστίνη είναι ένα ιδιαζόντως ειδεχθές έγκλημα, χειρότερο ακόμα κι απ’ το Ολοκαύτωμα που διέπραξαν οι ναζί κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Είναι σημαντικότατη και συγκινητική η τόσο μεγάλη μαζικότητα της παγκόσμιας λαϊκής αφύπνισης και το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στα αισθήματα των λαών της Γης και στις αποφάσεις των κυβερνήσεών τους, οι οποίες με αντιδημοκρατικά ψηφίσματα γίνονται συνεργοί και συνοδοιπόροι σε αφανισμούς λαών και σε εγκλήματα εναντίον μειονοτήτων και μεμονωμένων ανθρώπων, επιχειρώντας να δικαιολογήσουν τις φρικαλεότητές τους με διάφορα ανιστόρητα και γελοία επιχειρήματα.

Οι φιλοσιωνιστές, όμως, βλέποντας την παγκόσμια κατακραυγή εναντίον των σιωνιστών του Ισραήλ και τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη υπέρ των Παλαιστινίων, αν και αναγνωρίζουν υποκριτικά ότι «στην Παλαιστίνη συντελείται γενοκτονία», δεν κάνουν ποτέ λόγο για τη γεμάτη εγκλήματα και πολέμους ιστορία του Ισραήλ, όπως φέρ’ ειπείν για τη Νάκμπα την 15η Μαΐου 1948 και τα 500 σφαγιασμένα χωριά, για τη Σάμπρα και Σατίλα με την εισβολή στον Λίβανο στις 16 Σεπτεμβρίου του 1982 και τις εκκαθαρίσεις άμαχων Παλαιστινίων μέχρι τον Οκτώβριο του ιδίου έτους, για τις ματωμένες εποικιστικές επιχειρήσεις των σιωνιστών και τις μαζικές δολοφονίες σε όλη την ευρύτερη περιοχή – από τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο μέχρι τις φονικές εγκληματικές ενέργειας σε Ιράν, Συρία και Ντόχα.

Οι αμετανόητοι φιλοσιωνιστές προσπαθούν να χειραγωγήσουν το συντομότερο το αυθόρμητο μαζικό παγκόσμιο φιλοπαλαιστινιακό κίνημα σε όλο τον πλανήτη. Γιατί; Μα… επειδή είναι πιθανό, με μια προέκταση της αλληλεγγύης, αυτή η κατακραυγή να εξελιχθεί σ’ ένα διεθνές κίνημα που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να δώσει ελπίδα, κουράγιο κι αυτοπεποίθηση στους λαούς, φτερά στους αγωνιστές, απαντοχές στους διστακτικούς και όραμα σε όλους.

Κορυφαία οργάνωση μελετητών γενοκτονίας [International Association of Genocide Scholars (IAGS)] διαπίστωσε με αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία και κατέγραψε στις 31 Αυγούστου 2025 επίσημη απόφαση (resolution) ότι «Το Ισραήλ διαπράττει εθνοκάθαρση και γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Οχθη».

Στη σχετική απόφαση αναφέρεται ότι: «Τα μέτρα και οι πολιτικές του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας πληρούν τη νομική έννοια της γενοκτονίας (σύμφωνα με το Αρθρο 2 της Σύμβασης του ΟΗΕ του 1948 για την Πρόληψη και Τιμωρία του Εγκλήματος της Εθνοκάθαρσης και της Γενοκτονίας), τα οποία συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

«Οι άνθρωποι που είναι ειδικοί στη μελέτη της γενοκτονίας μπορούν να δουν αυτή την κατάσταση για αυτό που είναι», δήλωσε στο Associated Press η Melanie O’Brien, πρόεδρος της οργάνωσης IAGS και καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας.

Το πόρισμα του ΟΗΕ πιστοποιεί ότι «Με τις επιθέσεις του Ισραήλ, έχουν εκτοπιστεί περισσότεροι από δύο εκατομμύρια κάτοικοι της επικράτειας. Περισσότεροι από 60.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους, εκ των οποίων οι μισοί περίπου ήταν γυναίκες και παιδιά».

Το Ισραήλ, όπως πάντα, αμφισβητεί τα πορίσματα του ΟΗΕ, αλλά δεν έχει παρουσιάσει ποτέ τα δικά του. Το πόρισμα της οργάνωσης μελετητών γενοκτονίας IAGS κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα που περιλαμβάνουν «αδιάκριτες και σκόπιμες επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών» στη Λωρίδα της Γάζας και κάλεσε το Ισραήλ να «σταματήσει αμέσως όλες τις πράξεις που συνιστούν γενοκτονία, εθνοκάθαρση, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας».

Το Ισραήλ λέει ότι η Χαμάς παρατείνει τον πόλεμο με το να μην παραδίδει και να απελευθερώνει τους Ισραηλινούς ομήρους αλλά δεν συμφωνεί να παραδώσει και το Ισραήλ τους Παλαιστίνιους ομήρους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές. Αντί λοιπόν να δεχτεί και το Ισραήλ την παράδοση των Παλαιστίνιων ομήρων, ξεκίνησε τις τελευταίες ημέρες μια νέα επίθεση και κήρυξε την πόλη της Γάζας ζώνη μάχης.

Η ακροδεξιά κυβέρνηση του σιωνιστικού κράτους δολοφόνου Ισραήλ, αντί της εκεχειρίας και με πρόσχημα την «εξόντωση της Χαμάς», προχώρησε στη δεύτερη φάση της επιχείρησης «Αρματα του Γεδεών» –όπως κυνικά τη βάφτισε ο ισραηλινός στρατός– με στόχο την ολοκληρωτική κατάληψη και μακροχρόνια κατοχή της Λωρίδας της Γάζας.

Η κυβέρνηση του καταζητούμενου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, ακροδεξιού εγκληματία πολέμου Μπένιαμιν Νετανιάχου, ισοπεδώνει καθημερινά εκατοντάδες οικοδομικά τετράγωνα στην πόλη της Γάζας και ταυτόχρονα επιβάλλει «αναγκαστική λιμοκτονία» σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων σε 64.122 νεκρούς και τους τραυματίες σε 159.758 με βάση αδιαμφισβήτητα στοιχεία του ΟΗΕ. Από τις 27 Μαΐου που ξεκίνησε η διανομή τροφίμων από τα κέντρα της ΜΚΟ GHF, έχουν σκοτωθεί στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν λίγα τρόφιμα 2.718 άτομα και έχουν τραυματιστεί 15.947.

Τον Ιούλιο του 2025, δύο εξέχουσες ισραηλινές οργανώσεις προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων [B’Tselem και Γιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ισραήλ] δήλωσαν ότι «η χώρα τους διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα», καταγράφοντας έτσι την πρώτη φορά που τοπικές οργανώσεις υπό την ηγεσία Εβραίων έχουν διατυπώσει τέτοιες κατηγορίες.

Εβραίοι ακαδημαϊκοί, καλλιτέχνες και ακτιβιστές περιλαμβάνονται στους πιο ένθερμους επικριτές του σιωνιστικού ισραηλινού εθνικισμού, ενώ υπάρχουν πλέον ισχυρές αντιδράσεις ακόμα και μέσα στο Ισραήλ από Ισραηλινούς πολίτες αντισιωιστές, οι οποίοι διαδηλώνουν ζητώντας κατάπαυση του πυρός και επισημαίνουν ότι ο ιουδαϊσμός είναι θρησκεία και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον σιωνισμό ο οποίος είναι ναζισμός.

Αντισημιτισμός είναι η συλλήβδην ενοχοποίηση των Εβραίων για τα μαζικά εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος που εργαλειοποιεί την εβραϊκή ταυτότητα, για να δικαιολογήσει την εφαρμογή του ναζιστικού-φασιστικού δόγματος της «συλλογικής ευθύνης», που ακόμη νιώθουν στο πετσί τους πάνω από 100 μαρτυρικές πόλεις και κοινότητες της χώρας μας οι οποίες ξεκληρίστηκαν από τους ναζί.

Συνεπώς δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις απέναντι στο έγκλημα που διαπράττει το σιωνιστικό κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ. Η σιωπή απέναντι σε αυτό που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας αποτελεί συνενοχή και άμεση στήριξη του εγκληματία πολέμου Μπένιαμιν Νετανιάχου. Οι εξελίξεις είναι κρίσιμες και δεν αντιμετωπίζονται με υπεκφυγές που εξισώνουν τον θύτη με το θύμα.

Η λύση είναι η δημιουργία δύο ανεξάρτητων κρατών με την ανεξαρτησία του παλαιστινιακού κράτους, στα εδάφη πριν από το 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, δίπλα στο ήδη υπάρχον κράτος του Ισραήλ, προσφέροντας και στους δύο λαούς τη δική τους εθνική επικράτεια.

Η ελληνική κυβέρνηση οπωσδήποτε πρέπει άμεσα να προχωρήσει στην εφαρμογή του ομόφωνου ψηφίσματος της Βουλής των Ελλήνων του 2015 για την αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Να δυναμώσουμε τη φωνή μας για δικαιοσύνη και ανθρωπισμό ενάντια στο πιο βάρβαρο φονικό της σύγχρονης Ιστορίας.

Είμαστε με τους Παλαιστίνιους για τους ίδιους λόγους που ήμασταν με τους Εβραίους κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου.

* Διδάκτωρ μηχανικός ΕΜΠ. Περιφερειακός σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής με τον «Αττικό Κύκλο συνεργασίας & εμπιστοσύνης»

❗Οταν λάβαμε στην «Εφ.Συν.» το παρόν κείμενο είχε μόλις συμφωνηθεί η εκεχειρία.