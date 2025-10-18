Τι σημαίνει: Τυφλός

Σε καμιά περίπτωση «τυφλός» δεν σημαίνει τρομοκράτης, εκτός βέβαια κι αν μιλάμε για το ξεφτιλισμένο το βρετανικό κράτος. Πάνοπλοι Βρετανοί νεαροί στιβαροί αστυνομικοί, άντρες και γυναίκες, συνέλαβαν έναν τυφλό στο καροτσάκι, επειδή υποστήριζε τον αγώνα των Παλαιστινίων για ζωή κι ελευθερία

Σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βρετανία, η οργάνωση «Palestine Αction», που αγωνίζεται για την ελευθερία της Παλαιστίνης καταδικάζοντας τη γενοκτονία που ασκεί στον πληθυσμό της το κράτος του Ισραήλ, είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Ετσι, η «Palestine Action» έχει ενταχθεί σε μια πολύ ενδιαφέρουσα λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η Αλ Κάιντα και το ISIS... Αυτό σημαίνει πως εάν σηκώσεις πανό ή φωνάξεις συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αστυνομία μπορεί να σε μπουζουριάσει ως τρομοκράτη, με όλες τις ευνόητες συνέπειες.

Προ ημερών έγινε μια ακόμα διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης και της οργάνωσης «Palestine Action» στο κεντρικό Λονδίνο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη 532 ατόμων, μεταξύ των οποίων ήταν και καμιά δωδεκαριά ογδοντάρηδες, ενώ ένας συλληφθείς ήταν κάποιος τυφλός άνδρας σε αναπηρικό αμαξίδιο. Το ξαναλέω για να το εμπεδώσουμε – κυρίως για να το πιστέψω κι εγώ ο ίδιος. Πάνοπλοι Βρετανοί νεαροί στιβαροί αστυνομικοί, άντρες και γυναίκες, συνέλαβαν έναν τυφλό στο καροτσάκι, επειδή υποστήριζε τον αγώνα των Παλαιστινίων για ζωή κι ελευθερία.

Εντάξει, πολλά μπορεί να πει κανείς, αν θέλει, για τη Βρετανία, για την αποικιοκρατία και τον διαχρονικό της ιμπεριαλισμό, για τα ποτάμια του αίματος που έχει χύσει, ώστε να γίνει αυτή Μεγάλη με το χρυσάφι του παγκοσμίου πλούτου, που σφετερίζεται εδώ και αιώνες απ’ όπου και όπως μπορεί.

Πολλά μπορεί κανείς να θυμηθεί, όπως αυτό το κάθαρμα, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Τόνι Μπλερ, που, για να νομιμοποιήσει τη δυτική εισβολή στο Ιράκ, και τη συνακόλουθη λεηλασία των πετρελαίων του από δυτικά κονσόρτσιουμ, εξαπάτησε τον κόσμο όλο παρουσιάζοντας τον Σαντάμ σαν τον Αρχοντα του Σκότους, πανέτοιμο να εξαπολύσει ολοκληρωτικό πόλεμο κατά πάντων με όπλα μαζικής καταστροφής, τα οποία όμως ποτέ δεν είχε. Πολλά μπορεί να καταμαρτυρήσει κανείς για την Αγγλία, πολλά αίσχη, από την κατοχή της Βόρειας Ιρλανδίας μέχρι τη μοναδική στα χρονικά βρετανική εισβολή σε συμμαχική χώρα πριν ακόμη τελειώσει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, εννοώ φυσικά τα Δεκεμβριανά του 1944, με τις ορδές του στρατηγού Σκόμπι να σκοτώνουν Ελληνες.

Πολλά λοιπόν μπορεί να καταλογίσει κανείς στην Αγγλία, αλλά αυτή η ντροπή, αυτό το όνειδος, αυτό το κολοσσιαίο αίσχος να συλλαμβάνει το βρετανικό κράτος έναν ανάπηρο, αόμματο άνθρωπο επειδή έχει την ευψυχία να καταδικάζει μια γενοκτονία, υποστηρίζοντας έναν μαρτυρικό λαό, ομολογώ πως δεν το περίμενα, ούτε καν κι από τους Εγγλέζους.

Γιά να δούμε τώρα αυτόν τον σατανικό ανάπηρο τρομοκράτη, από ετυμολογικής απόψεως. Τυφλός, σύμφωνα με το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, είναι κυριολεκτικά ο αόμματος, ο στραβός, αυτός που δεν βλέπει, που δεν έχει όραση ή που έχασε την όρασή του. Η λέξη παράγεται από το αρχαίο ρήμα «τύφω», που σημαίνει «σχηματίζω καπνό, καπνίζω» – το επίθετο «τυφλός» δήλωνε αυτόν που έχει θολή όραση, που βρίσκεται στο σκοτάδι.

Τυφλός, μεταφορικά, είναι κι ο αδιέξοδος, αυτός που δεν έχει αντίκρισμα κι ο παράφορος, είναι ο απόλυτος κι ο απεριόριστος, ο υπερβολικός, αλλά κι ο άβουλος.

Σε καμιά περίπτωση όμως «τυφλός» δεν σημαίνει τρομοκράτης, εκτός βέβαια κι αν μιλάμε για το ξεφτιλισμένο το βρετανικό κράτος, που συλλαμβάνει γέρους ογδοντάρηδες με μπαστούνι ή τυφλούς στο αναπηρικό καροτσάκι, τιμώντας έτσι τις ανθρωπιστικές αξίες της πολιτισμένης, δημοκρατικής Δύσης και ιδιαίτερα αυτές της Μεγάλης Βρετανίας.