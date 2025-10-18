Η πολιτιστική ατζέντα της εβδομάδας [19-25.10.2025]

Οι προβολές της Λέσχης Κινηματογράφου και Πολιτισμού της Καλλιθέας, η περφόρμανς που θα παρουσιάσουν στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων οι Λεωνίδας Δανέζος, Ντενίζ Αγγελάκη και Amélie Joannides, ο νέος κύκλος μαθημάτων του Mathesis, οι εμφανίσεις της Αλέκας Κανελλίδου και η θεατρική παρασταση «IRЯINA» της Γιώτας Αργυροπούλου είναι οι προτάσεις μας για την ερχόμενη εβδομάδα.

ΣΙΝΕΜΑ

Δωρεάν κινηματογραφικές προβολές και συζητήσεις στην Καλλιθέα

Ξεκινάμε με το πρόγραμμα:

Δευτέρα 20/10, στις 19.00: προβολή της βραβευμένης ταινίας «Πίσω από τις θημωνιές» της Ασημίνας Προέδρου. Μετά την προβολή, παρούσα θα είναι η ίδια η σκηνοθέτρια και μαζί της και με το κοινό θα συνομιλήσει η γράφουσα.

Δευτέρα 3/11, στις 19.00: προβολή της ταινίας «Με αξιοπρέπεια» του Δημήτρη Κατσιμίρη. Παρών θα είναι ο ίδιος ο σκηνοθέτης.

Κυριακή 16/11 στις 19.00: προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ «Τα κορίτσια της βροχής» της Αλίντας Δημητρίου. Θα προλογίσει η Αφροδίτη Νικολαΐδου, καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ και συνεργάτιδα των αείμνηστων Αλίντας και Σωτήρη Δημητρίου.

Δευτέρα 1/12, στις 19.00: θα προβληθεί η ιδιαίτερη ταινία «Black Stone» του Σπύρου Ιακωβίδη, με τον ίδιο παρόντα.

Το πρόγραμμα μόλις άρχισε να διαμορφώνεται από τους ανθρώπους που αγαπούν το σινεμά αλλά και την πόλη τους και κρατούν ζωντανή τη Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού Καλλιθέας. Μας προσέγγισαν, τους γνωρίσαμε, τους εκτιμήσαμε και προσωπικά έχω και τη χαρά να συνομιλήσω με την Ασημίνα Προέδρου, καθώς η ταινία της «Πίσω από τις θημωνιές» ανοίγει τον α’ κύκλο προβολών (Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2025) που συνιστά ένα μικρό αλλά ουσιαστικό αφιέρωμα στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Ισως δεν χρειάζεται να τονίσουμε πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη των Κινηματογραφικών Λεσχών, οι οποίες μπορεί να έχουν αποδυναμωθεί εξαιτίας της τεχνολογίας, της μη ενασχόλησης νεότερων ανθρώπων με αυτές και φυσικά της μη στήριξης από κρατικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς (όχι έστω στο ποσοστό που θα έπρεπε), ωστόσο το έργο τους είναι αναντικατάσταστο: όσοι από εμάς τις πρόλαβαν πριν από 20 ή 30 χρόνια, μπορούν να πουν ότι έμαθαν καλό σινεμά μέσω αυτών. Μην ξεχνάμε και πως ένα από τα μεγαλύτερα Κινηματογραφικά Φεστιβάλ παγκοσμίως, αυτό των Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα, ξεκίνησε από την Κινηματογραφική Λέσχη της περιοχής!

Τώρα, η Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού της Καλλιθέας ξεκινά τις προβολές της, πάντα δωρεάν για το κοινό, και οι πρώτες ταινίες είναι ελληνικές: το κοινωνικό δράμα «Πίσω από τις θημωνιές» ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή, το ρεαλιστικό δράμα «Με αξιοπρέπεια» επίσης βραβεύτηκε στο 63ο ΦΚΘ, το ντοκιμαντέρ «Τα κορίτσια της βροχής» όποιος δεν το έχει δει ας σπεύσει (οπωσδήποτε!) και, τέλος, το «Black Stone» είναι μια σουρεαλιστική, μαύρη κωμωδία από τις ελάχιστες που γυρίζονται πλέον.

● Από Δευτ. 20/10. Στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας (Κρέμου 123 και Φιλαρέτου, 5’ με τα πόδια από τον σταθμό Καλλιθέας). Είσοδος ελεύθερη.

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Λεωνίδας, Ντενίζ και Amélie

Μια περφόρμανς που στηρίζεται στη συνάντηση τριών προσεγγίσεων του ήχου, της εικόνας και της κίνησης θα παρουσιάσουν ο Λεωνίδας Δανέζος, μουσικός και σχεδιαστής ήχου, η Ντενίζ Αγγελάκη, εικαστικός με έμφαση στη χειροποίητη εικόνα, και η χορεύτρια Amélie Joannides.

● Δευτ. 3/11, στο ΚΕΤ (Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων - Κύπρου 91Α, Κυψέλη, τηλ. 213 00 40 496). Είσοδος: 10 €. Προπώληση: more.com

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Mathesis

Ο νέος κύκλος μαθημάτων –στη δέκατη πλέον χρονιά του Mathesis– ξεκινά σε λίγες μέρες στην πλατφόρμα τους! Στον κύκλο αυτόν, μεταξύ άλλων, με αφετηρία την Ιωνία και την αρχαία Αθήνα σχεδόν πριν από δυόμισι χιλιετίες, θα μάθουμε το πώς και το γιατί γεννήθηκε η φιλοσοφία στην Ελλάδα.

● Περισσότερα στο mathesis.cup.gr. Ολα τα μαθήματα είναι δωρεάν, χάρη στο όραμα του Στέφανου Τραχανά και την τεχνογνωσία των συνεργατών του.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Αλέκα Κανελλίδου

Η ξεχωριστή και αγαπημένη τραγουδίστρια Αλέκα Κανελλίδου συμπράττει επί σκηνής με τον τραγουδοποιό Χρήστο Θηβαίο και τον νεαρότερο Γιάννη Γιαννουσάκη. Το πρόγραμμα επιμελείται ο πολυοργανίστας, σολίστας και τραγουδιστής Βαγγέλης Τούντας.

● Από 3/11 και για λίγες παραστάσεις, κάθε Δευτ. στις 20.30, στο Θέατρο Αλσος ΔΕΗ (Ευελπίδων 4, Κυψέλη - Πεδίον του Αρεως. Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471, 210-8831487). Προπώληση: more.com

ΘΕΑΤΡΟ

IRЯINA

Εργο εμπνευσμένο από τις «Τρεις αδελφές» του Τσέχοφ, το «IRЯINA» της Γιώτας Αργυροπούλου έχει ως πρωταγωνίστριες τρεις γυναίκες, τρεις διαφορετικές εκδοχές της Ιρίνας. Ολες είναι νέες ηθοποιοί: Ωρόρα Μαριόν, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Ναταλία Σουίφτ.

● 27/10-19/11, στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης (Πεσμαζόγλου 5), κάθε Δευτ.-Τετ. στις 21.00. Προπώληση στο τηλ. 210-32228706 (10.00-13.00) και στο more.com