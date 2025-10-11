Είναι απειλή για την εργασία η Τεχνητή Νοημοσύνη;

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να είναι το κλειδί για τον μετασχηματισμό του χώρου εργασίας, αλλά πώς θα μπορούσε να επηρεάσει την εργασία σας ειδικά εάν αυτή περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες ή αυτοματοποιημένες διαδικασίες;», διερωτάται ο αρθρογράφος τεχνολογίας του BBC, επισημαίνοντας ότι «ο αντίκτυπος θα μπορούσε να είναι σημαντικός».

Ερευνες έχουν δείξει ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας μόνο στο Λονδίνο θα μπορούσαν να αλλάξουν από την Τεχνητή Νοημοσύνη, επηρεάζοντας περισσότερους από 200.000 πωλητές που εργάζονται σε κανάλια ή ραδιόφωνα, 150.000 λογιστές και περισσότερους από 95.000 ειδικούς εισαγωγής δεδομένων. Μεγάλη έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία ηλεκτρονικών βιογραφικών LiveCareer UK έδειξε ότι και άλλες θέσεις εργασίας που διατρέχουν κίνδυνο από την ΑΙ περιλαμβάνουν εργαζόμενους σε αποθήκες, ταμίες λιανικής, βοηθούς δικηγόρων και διορθωτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ, προέβλεψε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα «αντικαταστήσει σύντομα τους μισούς εργαζόμενους γραφείου στις ΗΠΑ».

Εντυπωσιακή είναι και η διαπίστωση ότι η εταιρεία συμβούλων McKinsey ανακοίνωσε πως ο αριθμός των αγγελιών για θέσεις εργασίας που είναι ευάλωτες στον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει μειωθεί κατά 38% σε σύγκριση με πριν από τρία χρόνια. Σύμφωνα δε με όλες τις πρόσφατες έρευνες, οι γυναίκες αναγνωρίστηκαν ως άτομα που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τους άνδρες, επειδή καταλαμβάνουν περισσότερους από τους ρόλους που θα μπορούσε να επηρεάσει η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μάλιστα, η Τζασμίν Εσκαλέρα, ειδικός στη LiveCareer, δήλωσε ότι οι εταιρείες θα πρέπει να το λάβουν αυτό υπόψη και να αποφεύγουν την «ακούσια χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης» γιατί αυξάνει την ανισότητα μεταξύ των φύλων. Υπογράμμισε ακόμη ότι είναι σημαντικό να εξεταστεί σε βάθος πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει ρόλους και πώς θα μπορούσε να αλλάξει περαιτέρω στο μέλλον.

Πάντως όπως επισημαίνεται στο άρθρο, υπάρχουν τομείς όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά, χωρίς να απειλεί υποχρεωτικά θέσεις εργασίας. Ενα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) όπου η ΑΙ συνιστά πλέον βασικό μέρος της 10ετούς στρατηγικής του με προγράμματα επίδειξης στο προσωπικό για το τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να το κάνει.

Ετσι το NHS έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλείο για να βοηθήσει το προσωπικό, όχι για να το αντικαταστήσει. Ειδικότερα η αγωγή στο φαρμακείο του νοσοκομείου Queen Elizabeth χορηγείται πλέον από ένα ρομπότ το οποίο «συνεργάζεται» με κλινικούς γιατρούς. Εκεί η Τεχνητή Νοημοσύνη στη συνέχεια χρησιμοποιεί δεδομένα για να δημιουργήσει ένα μοτίβο για το πόσα και ποια φάρμακα απαιτούνται για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου, όπως για παράδειγμα τα αντιπυρετικά τη χειμερινή περίοδο, όπου καταγράφεται έξαρση της γρίπης. Μιλώντας στο BBC η Ρέιτσελ Νάιτ, επικεφαλής φαρμακοποιός στο NHS στο Λιούσομ και στο Γκρίνουιτς, δήλωσε ότι οι συνάδελφοί της διανέμουν περίπου 400.000 φάρμακα ετησίως και τόνισε ότι «η κατανόηση της περίπλοκης λεπτομέρειας αυτού που διανέμουμε, σε ποιον και πού, είναι πραγματικά δύσκολη και οι φαρμακοποιοί δεν μπορούσαν να βρουν έναν εύκολο τρόπο διαχείρισης της όλης κατάστασης, κάτι που πέτυχε ωστόσο η Τεχνητή Νοημοσύνη». Η ΑΙ «μπορεί να μας πει πού πρέπει να αποθηκεύσουμε τα φάρμακά μας, ώστε να είναι έτοιμα για τον ασθενή στο σημείο χρήσης. Παράλληλα κάνει ολόκληρη τη ροή εργασίας μας πιο αποτελεσματική και την καθιστά επίσης πολύ ασφαλέστερη για τους ασθενείς».

Συμπερασματικά το άρθρο σημειώνει ότι η απειλή των θέσεων εργασίας υφίσταται, είτε το θέλουμε είτε όχι, ενώ ειδικοί ερευνητές δήλωσαν ότι εάν οι προσλήψεις συνεχίσουν να επιβραδύνονται, οι οργανισμοί κινδυνεύουν να αφήσουν κενά στο μελλοντικό εργατικό δυναμικό τους.