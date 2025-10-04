Η πολιτιστική ατζέντα της εβδομάδας [05-11.10.2025]

Η παράσταση «Ατυχές πήδημα ή Παλαβό πορνό» σε σκηνοθεσία Σωτήρη Ρουμελιώτη, στο ΠΛΥΦΑ, η μουσική παράσταση «Ο Ερωτόκριτος στον Λαβύρινθο» στο Ηρώδειο, το street party που οργανώνει η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση για τα 15 χρόνια της, η θεατρική παράσταση «Η Πύλη της κόλασης» στο Αμφι-Θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου και η παράσταση «Ο Χορός του Γαλαξία» στο Christmas Theater είναι οι καλλιτεχνικές επιλογές μας.

«Ατυχές πήδημα ή Παλαβό πορνό»: από το σινεμά στο θέατρο!

Συγκαταλέγεται σίγουρα στις καλύτερες δέκα ταινίες που έχουμε δει! Δικαίως κέρδισε τη Χρυσή Αρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου το 2021 και ήταν και η ρουμάνικη πρόταση για τα Οσκαρ. Από τότε έως σήμερα, ο σκηνοθέτης αυτής της βαθιά πολιτικής όσο και εξωπραγματικά αστείας και σουρεαλιστικής ταινίας, Ράντου Ζούντε, έχει αναδειχθεί ως ένας από τους καλύτερους της Ευρώπης. Και όλα ξεκίνησαν από ένα «Ατυχές πήδημα ή Παλαβό πορνό»! Η κεντρική ηρωίδα, η Εμι, είναι δασκάλα Ιστορίας σε ένα σχολείο με «κύρος», δηλαδή μικροαστών. Μαζί με τον σύζυγό της γυρίζουν ένα sex tape για τους δυο τους. Ομως το υλικό διαρρέει και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο - γεγονός που βάζει τη φήμη, καριέρα και προσωπική υπόστασή της σε κίνδυνο. Οι γονείς των μαθητών απαιτούν την απόλυσή της και οργανώνουν συνέλευση εναντίον της. Ταυτόχρονα, η ταινία παρεμβάλλει στοιχεία σχετικά με την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα της Ρουμανίας (τελικά, όχι μόνο!) και ολοκληρώνεται με το καλύτερο ίσως φινάλε που έχουμε δει σε ταινία τα τελευταία έστω χρόνια.

Τώρα, η ταινία γίνεται θεατρικό. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «Ατυχές πήδημα ή Παλαβό πορνό» θα ανεβεί ως παράσταση σε σκηνοθεσία Σωτήρη Ρουμελιώτη, στο ΠΛΥΦΑ, από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου. Τους ρόλους ερμηνεύει ένα εξαιρετικό σύνολο ηθοποιών: Αγγελος Ανδριόπουλος, Ελένη Βαΐτσου, Ελένη Δαφνή, Σπύρος Σουρβίνος.

«Σε μια κοινωνία που ζει μέσα από εικόνες και εύκολες κρίσεις, οι άνθρωποι βρίσκονται όλο και πιο εκτεθειμένοι στην αδηφάγα αγοραία κριτική, ειδικά μέσω του διαδικτύου. Οταν όμως έρχεται η ώρα να συζητήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο –χωρίς να παρεμβάλλονται ανάμεσά μας οθόνες και εφαρμογές– οι μάσκες της προοδευτικότητας πέφτουν με θόρυβο και οι βαθιά ριζωμένες κοινωνικές προκαταλήψεις αποκαλύπτονται με τραγελαφική γλαφυρότητα» δηλώνει η ομάδα και έχει απολύτως δίκιο.

Το ζήτημα είναι πως όλα αυτά τα τόσο δυστοπικά παρουσιάζονται με απίστευτο χιούμορ, πραγματικά υψηλών προδιαγραφών - κάτι που λείπει τόσο πολύ. Μα τόσο πολύ σήμερα!

🔴 Από 20/10, κάθε Δευτ., Τρ. στις 21.00, στο ΠΛΥΦΑ (Κτίριο 7Γ, Κορυτσάς 39, Βοτανικός). Διάρκεια: 70’. Προπώληση: more.com

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ερωτόκριτος

Η μουσική παράσταση «Ο Ερωτόκριτος στον Λαβύρινθο», που αποτελεί μια πρόταση πάνω στο έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου, από το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος υπό τη διεύθυνση του Ross Daly και πρωτοπαρουσιάστηκε στο «Μία Ελλάδα, ένας Πολιτισμός», έρχεται στο Ηρώδειο, με μια νέα, πιο ελεύθερη ματιά.

🔴 Δευτ. 6/10, στις 21.00. Στο Ηρώδειο. Προπώληση: ticketservices.gr

ΠΑΡΤΥ

15 χρόνια Στέγη

Για τα 15 της χρόνια, η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση κατεβαίνει στον δρόμο και γιορτάζει σε ένα μεγάλο, προσβάσιμο street party στη γειτονιά της, τον Νέο Κόσμο. Μουσική, παιχνίδια, χορός, παράλληλες δράσεις και πολλοί καλλιτέχνες.

🔴 Πέμ. 9/10, από τις 18.30. Στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (Λ. Συγγρού 107-109) και στους γύρω δρόμους. Ελεύθερη συμμετοχή. Πληροφορίες: onassis.org

ΘΕΑΤΡΟ

«Η Πύλη της Κόλασης»

Η υπέροχη, βαθιά ποιητική και ουσιαστικά υπαρξιακή παράσταση «Η Πύλη της κόλασης» σε κείμενο και σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού συνεχίζει την πορεία της και από το Θέατρο του Νέου Κόσμου ανεβαίνει στο Αμφι-Θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου, με τους: Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Γιώργο Γλάστρα, Αλεξία Μπεζίκη, Παναγιώτη Παυλίδη.

🔴 Από τις 6/10, κάθε Δευτ., Τρ. στις 21.00, στο Αμφι–Θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου (Αγγελικής Χατζημιχάλη 15 & Αδριανού, Πλάκα). Κρατήσεις στο τηλ.: 2110154559

ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ

«Ο Χορός του Γαλαξία»

Για μια μόνο βραδιά χορός, επιστήμη, αφήγηση, θέατρο και μόδα θα γίνουν ένα στην παράσταση «Ο Χορός του Γαλαξία», εμπνεόμενη από τις δημιουργίες υψηλής ραπτικής του οίκου Pierre Cardin. Η αφήγηση ανήκει στον σπουδαίο αστροφυσικό Νταβίντ Ελμπάζ, τον οποίο υποδύεται ο Matthew Gonder, ενώ συμμετέχουν οι διάσημοι χορευτές μπαλέτου Roberto Bolle και Tatiana Melnik.

🔴 Σάββ. 4/10, στις 21.00. Στο Christmas Theater (Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, Βεΐκου 137, Γαλάτσι). Κρατήσεις στο τηλ.: 2117701700 και ct.gr