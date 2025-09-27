Drones παραδίδουν ζεστό φαγητό στο σπίτι

Οι κάτοικοι του Gustavsberg και των γύρω περιοχών παραγγέλνουν φρεσκοψημένα μπιφτέκια από τη σκανδιναβική αλυσίδα Bastard Burgers που φτάνουν απευθείας στην πόρτα τους μέσω drone, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της Aviant

«Τα drones σίγουρα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια τη ζωή μας καθώς χρησιμοποιούνται ευρέως για ψυχαγωγία αλλά και σε δημόσιες υπηρεσίες όπως η Πυροσβεστική και η Αστυνομία. Δεν θα αναφερθούμε στη χρήση τους, δυστυχώς, στους πολέμους της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας όπου σκοτώνονται χιλιάδες άνθρωποι. Το τελευταίο διάστημα οι αυτόνομες αυτές πτητικές συσκευές αναλαμβάνουν τον ρόλο της διανομής φαγητού ακόμη και σε απομακρυσμένες ή και αραιοκατοικημένες περιοχές και διαρκώς επεκτείνουν την ακτίνα δράσης τους, όπως σχολιάζει σε άρθρο του το αμερικανικό περιοδικό Τεχνολογίας Ars Technica.

Οπως επισημαίνει, η διανομή φαγητού είναι μια πολυτέλεια που οι κάτοικοι των πόλεων θεωρούν δεδομένη - αλλά με τη χρήση των drones ανοίγονται περισσότερες επιλογές για τους κατοίκους που δεν ζουν σε αστικές περιοχές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστούν, με σχεδόν 700.000 νησιά συνολικά, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Φινλανδία, οι οποίες φιλοξενούν τα περισσότερα νησιά στον κόσμο, με τις ακτές τους να είναι διάσπαρτες σε αρχιπελάγη που έχουν διαμορφώσει την ιστορία και τον πολιτισμό τους. Ωστόσο ενώ ορισμένα από τα νησιά είναι προσβάσιμα με πλοίο και γέφυρες στους κατοίκους της περιοχής, υπάρχει ένα πράγμα που συχνά λείπει από τους ντόπιους: η διανομή ζεστού φαγητού στην πόρτα τους.

Εδώ έρχεται η νορβηγική νεοσύστατη εταιρεία Aviant που θέλοντας να αλλάξει την υπάρχουσα κατάσταση δημιούργησε την πρώτη υπηρεσία διανομής φαγητού στην περιοχή με drones - ξεκινώντας από το σουηδικό νησί Värmdö. Το Värmdö απέχει μόλις 13 χλμ. από τη Στοκχόλμη σε ευθεία γραμμή και είναι προσβάσιμο με αυτοκίνητο, λεωφορείο και πλοίο. Αλλά ο πληθυσμός του, περίπου 46.000, που αυξάνεται σε 100.000 το καλοκαίρι, έχει λίγες επιλογές διανομής ζεστού φαγητού. O συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Aviant, Λαρς Ερικ Φάγκερνες, μίλησε στον δημοσιογράφο του Ars Technica και έδειξε έναν χάρτη των νησιών που βρίσκονται πιο κοντά στη Στοκχόλμη. Του είπε : «Ολα τα λευκά και μπλε τετράγωνα βρίσκονται εκεί που οι (υπηρεσίες delivery) Foodora και Wolt εξυπηρετούν και όλα τα μαύρα τετράγωνα βρίσκονται εκεί που δεν έχουν».

«Οπως μπορείτε να δείτε στον χάρτη, υπάρχουν 87.000 άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσία παράδοσης κατ' οίκον. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε αυτό που θα ονομάζαμε προάστια και θα ήθελαν πολύ να παραγγείλουν φαγητό σε πακέτο, αλλά απλώς δεν έχουν αυτή την ευκαιρία».

Ωστόσο, αναφέρει το δημοσίευμα, από τον Φεβρουάριο οι κάτοικοι του Gustavsberg, της κύριας πόλης στο Värmdö, και των γύρω περιοχών, παραγγέλνουν φρεσκοψημένα μπιφτέκια από τη σκανδιναβική αλυσίδα Bastard Burgers που φτάνουν απευθείας στην πόρτα τους μέσω drone, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της Aviant. Οσο για το κόστος της παράδοσης, είναι συγκρίσιμο με αυτό μιας υπηρεσίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας, καθώς τα drones αφαιρούν το κόστος του οδηγού. Επί του παρόντος η Aviant βρίσκεται σε πιλοτική φάση και παραδίδει μικρές σε αριθμό παραγγελίες, ελέγχοντας παράλληλα πόσο καλά λειτουργεί η διανομή με drones.

Τα σχέδιά της πάντως είναι φιλόδοξα καθώς επεκτείνεται με αλματώδεις ρυθμούς κάθε μήνα και για τους αμέσως επόμενους μήνες θα λανσάρει μια παρόμοια υπηρεσία στη νορβηγική χερσόνησο Nesodden - μόλις 6 χιλιόμετρα μακριά από το Οσλο, αλλά σε μια διαδρομή 50 και πλέον χιλιομέτρων με αυτοκίνητο και σύντομα, χάρη στα drones, σχεδόν 100.000 άνθρωποι θα έχουν πλέον πρόσβαση σε παράδοση κατ' οίκον».

Ο Φάγκερνες διευκρίνισε πάντως ότι οι δοκιμές ήταν ένα δύσκολο στάδιο που χρειάστηκε πολλή δουλειά για να τελειοποιηθεί καθώς απαιτήθηκαν εκατοντάδες πτήσεις για να διασφαλιστεί ότι το φαγητό παρέμενε ζεστό και φρέσκο κατά τη διάρκεια του μέγιστου χρόνου πτήσης, έως και 10 λεπτά. Υπογραμμίζει τέλος χαμογελώντας: «Οι άνθρωποι τρελαίνονται για παραδόσεις με drones. Νομίζουν ότι ένα UFO παραδίδει το φαγητό τους»!