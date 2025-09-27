Η πολιτιστική ατζέντα της εβδομάδας [28.9.-4.10.2025]

Το 13ο Handmade & Recycled Theater Festival που επέστρεψε στην Αθήνα, η φιλανθρωπικού χαρακτήρα μουσική παράσταση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών στο Ηρώδειο, ο μονόλογος της Λίλα Παντελίδου «HIV», η συναυλία της «Ορχήστρας Βασίλης Τσιτσάνης» και ο τριήμερης διάρκειας «Micro μ Festival» που ολοκληρώνεται σήμερα είναι οι καλλιτεχνικές επιλογές μας.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

13th Handmade & Recycled Theater Festival

Το πιο Χειροποίητο και Ανακυκλώσιμο Διεθνές Φεστιβάλ Τεχνών, το 13ο κατά σειρά, επέστρεψε στην καρδιά της Αθήνας και συγκεκριμένα στη γειτονιά του Κεραμεικού. Στόχος ήταν και είναι η στήριξη της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής δημιουργίας, η ανάδειξη των DIY πρωτοβουλιών και η καλλιέργεια μιας ολοένα επεκτεινόμενης κοινότητας καλλιτεχνών που μοιράζονται αυτόν τον τρόπο σκέψης, αντίληψης και δημιουργίας. Πρόκειται για ένα πολυθεματικό φεστιβάλ που «για μία ακόμη χρονιά δίνει το βήμα σε όλες τις μορφές τέχνης και δημιουργίας να συνυπάρξουν και να λάμψουν», όπως λένε οι διοργανωτές. Αυτοί δεν είναι άλλοι από την ομάδα τέχνης «Fabrica Athens» που πέραν του γνωστού χώρου «Φάμπρικα», εδώ και λίγα χρόνια έχει δημιουργήσει και το θέατρο «Ρεκτιφιέ», όπου έχουμε δει μόνο εξαιρετικές παραστάσεις, συνδιαμορφώνοντας έτσι τη λ. Κωνσταντινουπόλεως σε θεατρική «γειτονιά» σιγά σιγά.

Σε αυτούς τους δύο χώρους διεξάγεται αυτές τις μέρες και το 13ο Handmade & Recycled Theater Festival: κατ’ αρχάς χρησιμοποιούν την αγγλική ορολογία καθώς πολλοί από τους καλλιτέχνες που λαμβάνουν μέρος είναι διεθνείς προσωπικότητες από τον κόσμο του θεάτρου και του χορού με πολλές ευρωπαϊκές διακρίσεις: από τη μια υπάρχουν συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα (από την Αθήνα έως την Ελευθερούπολη Καβάλας) και από την άλλη ήδη έχουμε παρακολουθήσει τη δουλειά καλλιτεχνών από Δανία, Πολωνία, Ιταλία, Γερμανία, ΗΠΑ και Καναδά.

Αυτό το τελευταίο διήμερο του φεστιβάλ θα έχουμε κατ’ αρχάς δύο θεματικά 24ωρα, την ίδια μέρα (27/9). Συγκεκριμένα, σήμερα Σάββατο θα δούμε τις θεματικές «ΑμεΑ και Τέχνη / Arts and Disabilities» και «Τόπο στα Νιάτα / Make Way for Tomorrow». Οσο για την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ (28/9), τότε όλες οι συμμετοχές θα είναι μέρος της τελικής «Osmosis Performance» με μέρος της δουλειάς τους, δίνοντας την τελική μορφή στην παράσταση-σφραγίδα του φεστιβάλ, που θα παρουσιαστεί αύριο Κυριακή στις 20.00 στο θέατρο «Ρεκτιφιέ», με ελεύθερη είσοδο.

(Ολα)ν, όσα αφήνουμε για ένα αύριο που δε θα ’ρθει ποτέ...

Την παράσταση θα επιμεληθούν τα μέλη της ομάδας «Fabrica Athens»: «“Osmosis” είναι ο τίτλος του φεστιβάλ και της τελευταίας αυτής παράστασης. Γιατί; Γιατί εμπνέεται από τη μαγεία του αποτελέσματος της σύζευξης φαινομενικά εντελώς διαφορετικών στοιχείων ή υλικών», μας λένε οι διοργανωτές. «Γιατί η ιδέα της καλλιτεχνικής ώσμωσης ήταν πάντοτε ένας από τους κύριους άξονες τόσο του φεστιβάλ όσο και όλων των καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δράσεων της διοργανώτριας ομάδας Fabrica Athens. Γι’ αυτό και φέτος νιώσαμε την ανάγκη να δημιουργήσουμε όλοι μαζί μια παν-καλλιτεχνική σκηνική σύνθεση, επιστέγασμα και τελετή λήξης του 13th HRTFest!».

● Ακόμη δύο μέρες: σήμερα 27 και αύριο 28/9. Στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα (Μεγ. Αλεξάνδρου 125, Γκάζι, τηλ. 2103411651) και στο θέατρο «Ρεκτιφιέ» (λ. Κωνσταντινουπόλεως 119, τηλ. 6981871669). Καλλιτεχνική διεύθυνση φεστιβάλ: Φάνης Κατέχος. Υπεύθυνη συντονισμού & προγράμματος: Νατάσσα Αραμπατζή. Εισιτήρια/πληροφορίες: more.com (υπάρχουν εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Το ελληνικό θέατρο τραγουδά…

Πρόκειται για μια φιλανθρωπικού χαρακτήρα μουσική παράσταση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, σε σκηνοθεσία και αφήγηση Μάκη Δελαπόρτα, με τραγούδια του ελληνικού θεάτρου από την εποχή της Κοτοπούλη έως το ‘80!

● Τρ. 30/9, στις 21.00, στο Ηρώδειο. Προπώληση: more.com. Διάρκεια: 140’

ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

HIV

Η Λίλα Παντελίδου μετά την περσινή επιτυχία της παράστασης «HIV» επιστρέφει και πάλι στο ίδιο έργο του αγαπημένου Θανάση Τριαρίδη, προσεγγίζοντάς το από την αρχή και παρουσιάζοντας μια νέα, τελείως διαφορετική παράσταση.

● Από 14/10 και κάθε Τρ. στις 21.00, για λίγες παραστάσεις. Στο θέατρο «Αβατον» (Ευπατριδών 3, τηλ. 2103412689). Προπώληση: more.com

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Β. Τσιτσάνης

Η «Ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης» με την επιμέλεια του Μανώλη Πάππου και μία ακόμη σε επιμέλεια Γιάννη Δίσκου ενώνονται και φέρνουν μαζί είκοσι μουσικούς που θα ζωντανέψουν τη μουσική του Β. Τσιτσάνη με αφορμή τα 110 χρόνια από τη γέννησή του: «Βασίλης Τσιτσάνης για πάντα».

● Τετ. 1/10, στις 21.00, στο Ηρώδειο. Προπώληση: www.ticketservices.gr

ΣΙΝΕΜΑ

Micro μ Festival

Σήμερα 27/9 ολοκληρώνεται το τριήμερης διάρκειας «Micro μ Festival», με μικρού μήκους ταινίες, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σήμερα μάλιστα, στις 18.30, οι θεατές σε όλες τις πόλεις του φεστιβάλ (Αθήνα έως Κοπεγχάγη!) θα παρακολουθήσουν 15 ταινίες μικρού μήκους Ελλήνων δημιουργών και θα ψηφίσουν ζωντανά την αγαπημένη τους ταινία!

● Ολες οι πληροφορίες στο micromfestival.gr