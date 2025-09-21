Η πολιτιστική ατζέντα της εβδομάδας [21-27.9.2025]

«FRIDA KAHLO: HER PHOTOS»

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα αδημοσίευτες φωτογραφίες

Η Φρίντα Κάλο φωτογραφημένη από τον Γκιγιέρμο Κάλο, 1932

Η Φρίντα Κάλο δεν ήταν απλώς μια ζωγράφος· ήταν μια φωνή που έσπαγε τα όρια ανάμεσα στο σώμα, τον πόνο και την τέχνη. Γεννημένη μέσα στην καταιγίδα της μεξικανικής επανάστασης, έζησε με μια σωματική εύθραυστη πραγματικότητα, που όμως κατόρθωσε να την κάνει Τέχνη και βίωμα μιας γεμάτης ζωής, παρά τα 47 μόλις χρόνια που έζησε (1907-1954): τα παιδικά της χρόνια σημαδεύτηκαν από ασθένεια και αργότερα από το τρομερό ατύχημα που τη βασάνισε για μια ζωή. Ομως, αντί ν’ αφήσει τον πόνο να τη σιγήσει, τον μετέτρεψε σε εικόνες: αυτοπροσωπογραφίες όπου το βλέμμα της είναι ταυτόχρονα άγριο και εύθραυστο, πίνακες που μιλούν για αγάπη, απώλεια, γυναικεία ταυτότητα και πολιτική. Η ζωή της με τον επίσης σπουδαίο Μεξικανό ζωγράφο Ντιέγκο Ριβέρα ήταν γεμάτη πάθος και συγκρούσεις, αλλά η ίδια ποτέ δεν έπαψε να διεκδικεί την ανεξαρτησία της ως γυναίκα και ως καλλιτέχνιδα. Γι’ αυτό και η Φρίντα παραμένει σήμερα σύμβολο δύναμης, ελευθερίας και αυθεντικότητας.

Στην έκθεση «Frida Kahlo - Her Photos», που εγκαινιάζεται στη Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες, αποκαλύπτονται μέσα από 241 αδημοσίευτες φωτογραφίες πτυχές του προσωπικού κόσμου της διεθνώς αναγνωρισμένης καλλιτέχνιδας από το Μεξικό και γίνεται γνωστή μια νέα προοπτική στην ταραχώδη ζωή μιας από τις πιο μυστηριώδεις και εμβληματικές μορφές της λατινοαμερικανικής τέχνης. Πρόκειται, δε, για μια καλά κρυμμένη αρχειακή συλλογή: παρά τη σημασία που έδινε στη φωτογραφία η Φρίντα Κάλο, ένα μεγάλο μέρος της συλλογής φωτογραφιών της παρέμεινε κρυμμένο από το κοινό για αρκετές δεκαετίες. Οταν η ίδια πέθανε, το 1954, ο σύζυγός της Ντιέγκο Ριβέρα δώρισε το σπίτι τους –γνωστό ως Casa Azul (Μπλε Σπίτι), στην Πόλη του Μεξικού– στον μεξικανικό λαό, ώστε να μετατραπεί σε μουσείο για τη ζωή και το έργο της.

Παρ’ όλο που ο ίδιος έδωσε τα έργα τέχνης και τα αντικείμενα της Φρίντας στο μουσείο, ζήτησε ένα μέρος τους να μείνει μακριά από τα περίεργα μάτια των ανθρώπων. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο αυτό το προσωπικό αρχείο, το οποίο περιελάμβανε περισσότερες από έξι χιλιάδες φωτογραφίες, κάποια σχέδια, γράμματα, φάρμακα και ρούχα, παρέμεινε κλειστό πέντε ολόκληρες δεκαετίες, κλειδωμένο σε ένα μπάνιο στην Casa Azul, αποκτώντας μια σχεδόν μυθική αύρα. Το συγκεκριμένο αρχείο αποκαλύφθηκε μόλις το 2003. Ενα επιλεγμένο μέρος αυτών των νεοαποκτηθεισών φωτογραφιών μετατράπηκε στην έκθεση με τίτλο «Frida Kahlo - Her Photos».

● 3/10/2025 - 4/1/2026, στο MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Α’, Προβλήτα Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-566716). Κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή: 11.00-19.00, Πέμπτη: 11.00-20.00

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Erik Truffaz

Ο εμβληματικός τρομπετίστας Erik Truffaz ανοίγει την 45η σεζόν του Half Note Jazz Club. Αυτό το διαμάντι της ιστορικής Blue Note Records έρχεται στην Αθήνα με το διαχρονικό κουαρτέτο του για πέντε παραστάσεις.

● 10-14/10, Παρ., Σάββ. στις 22.30 και Κυρ., Δευτ., Τρ. στις 21.30. Στο Half Note Jazz Club (Τριβωνιανού 17, Μετς, τηλ. 210-9213310). Εισιτήρια από 25€

ΘΕΑΤΡΟ

...του Νέου Κόσμου

Σήμερα Σάββατο λήγει η προθεσμία των early bird εισιτηρίων για τις φετινές παραγωγές του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, το οποίο περιλαμβάνει παραστάσεις και στο θέατρο Κνωσός και στο θέατρο Χώρα: διεθνείς συνεργασίες, άπαιχτα στην Ελλάδα έργα, επαναλήψεις επιτυχημένων παραστάσεων.

● Προσφορά early bird στα 9 ευρώ μέσω του www.more.com

ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ

Κόκκαλο

Η παράσταση «Κόκκαλο», η λυτρωτική ροκ τελετουργία για τη ζωή και το έργο του Αντονέν Αρτό, το θεατρικό των Ιόλης Ανδρεάδη και Αρη Ασπρούλη για τη ζωή και το έργο του ρηξικέλευθου διανοητή, θα παρουσιαστεί ξανά, σε σκηνοθεσία της πρώτης, με τον Γεράσιμο Γεννατά στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

● 8/10-19/10, στο θέατρο Σημείο (Χαριλάου Τρικούπη 4, Καλλιθέα, τηλ. 210-9229579). Τετ.-Κυρ. 21.00.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ερωτόκριτος

Η μουσική παράσταση «Ο Ερωτόκριτος στον Λαβύρινθο», που αποτελεί μια πρόταση πάνω στο έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου, παρουσιάζεται από το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος υπό τη διεύθυνση του Ross Daly.

● Δευτ. 6/10, στις 21.00. Στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.