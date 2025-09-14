Φωτογραφικοί «θησαυροί» από το μπαούλο της Φρίντα Κάλο

Η έκθεση «Frida Kahlo – Her Photos» που έρχεται στη Θεσσαλονίκη από τις 3 Οκτωβρίου, με την επιμέλεια του Μεξικανού φωτογράφου και εκδότη Pablo Ortiz Monasterio, περιλαμβάνει 241 αδημοσίευτες φωτογραφίες της θρυλικής ζωγράφου και του κόσμου της, όπως βρέθηκαν στο προσωπικό της αρχείο που έως το 2003 ήταν κλειδωμένο σε ένα μπάνιο της Casa Azul ● Υπήρξε σύμβολο χειραφέτησης, ανεξαρτησίας και αντίστασης απέναντι στις κοινωνικές νόρμες. Αλλά και σύμβολο αντοχής και υπέρβασης του ανθρώπινου πόνου μέσω της δημιουργίας.

Χίλιες ζωές έζησε η Φρίντα Κάλο μόλις σε 47 χρόνια. Οταν το 1954 έφυγε από τη ζωή -τη σύντομη, πολυτάραχη, γεμάτη ερωτικά πάθη και σωματικό πόνο ζωή της- ο σύζυγός της, διάσημος για τις τοιχογραφίες του ζωγράφος Ντιέγκο Ριβέρα, δώρισε το σπίτι τους, το γνωστό Casa Azul (Μπλε Σπίτι) στην Πόλη του Μεξικού, στον μεξικανικό λαό, ώστε να το μετατρέψουν σε μουσείο για τη ζωή και το έργο της. Αυτή ήταν η αρχή του Μουσείου Frida Kahlo, ενός από τα πιο δημοφιλή μουσεία στον κόσμο.

Παρότι ο Ριβέρα (1886-1957) έδωσε τα έργα τέχνης και τα αντικείμενα της Κάλο στο μουσείο, ζήτησε ένα μέρος τους να μείνει μακριά από τα περίεργα μάτια του κόσμου. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που το προσωπικό της αρχείο, το οποίο περιελάμβανε περισσότερες από έξι χιλιάδες φωτογραφίες, μερικά σχέδια, γράμματα, φάρμακα και ρούχα, παρέμεινε κλειστό για πέντε ολόκληρες δεκαετίες, κλειδωμένο σε ένα μπάνιο της Casa Azul, αποκτώντας μια σχεδόν μυθική αύρα.

Μόλις το 2003 οι υπεύθυνοι του μουσείου αποκάλυψαν τους θησαυρούς του: εντυπωσιακά ρούχα σε μπαούλα, που διατηρούσαν ακόμα τη μυρωδιά του αρώματος και του καπνού του τσιγάρου της Φρίντα Κάλο, κοσμήματα φτιαγμένα από πράσινες πέτρες του Μεξικού -κυριαρχούν άλλωστε σε πολλές από τις αυτοπροσωπογραφίες της-, κορσέδες που έσφιγγαν τη χειρουργημένη μέση της, μαζί με ράφια με φάρμακα, είδη μακιγιάζ -μολύβια ματιών και κατακόκκινα κραγιόν- και χιλιάδες ασπρόμαυρες φωτογραφίες ήρθαν στο φως.

Μια επιλογή από αυτές τις φωτογραφίες αποτέλεσε την έκθεση με τίτλο «Frida Kahlo – Her Photos» που πρόκειται να παρουσιαστεί και στο MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, από τις 3 Οκτωβρίου και για τρεις μήνες. Σίγουρα είμαστε προνομιούχοι που η Ελλάδα αποτελεί τον επόμενο σταθμό στη λίστα των 20 και πλέον πόλεων διεθνώς όπου έχουν εκτεθεί οι φωτογραφίες της θρυλικής ζωγράφου.

Στην έκθεση αποκαλύπτονται μέσα από 241 αδημοσίευτες φωτογραφίες πτυχές και πρόσωπα στη ζωή της Φρίντα Κάλο, η οποία παραμένει μια από τις πιο μυστηριώδεις, εμβληματικές και επιδραστικές μορφές της λατινοαμερικανικής τέχνης. Αυθεντική και πρωτοποριακή, ανέπτυξε ένα μοναδικό, προσωπικό ζωγραφικό ύφος, συνδυάζοντας ρεαλισμό, συμβολισμό και σουρεαλισμό, σε συνθέσεις αυτοβιογραφικές και έντονα συναισθηματικές. Εδωσε έμφαση στην ταυτότητα αναδεικνύοντας τη μεξικανική λαϊκή κουλτούρα και εξέφρασε ανοιχτά τη δική της πολιτιστική ταυτότητα. Δυναμική, αμφισβήτησε τα παραδοσιακά πρότυπα του φύλου, της γυναικείας ομορφιάς και του ρόλου της γυναίκας στην κοινωνία. Υπήρξε σύμβολο χειραφέτησης, ανεξαρτησίας και αντίστασης απέναντι στις κοινωνικές νόρμες. Αλλά και σύμβολο αντοχής και υπέρβασης του ανθρώπινου πόνου μέσω της δημιουργίας.

Η Φρίντα Κάλο φωτογραφημένη από τον Γκιγιέρμο Κάλο, 1932 | Diego Rivera & Frida Kahlo Archives. Bank of Mexico, Fiduciary in the Diego Rivera and Frida Kahlo Museum Trust

Σαν ηρωίδα του μαγικού ρεαλισμού αναδύεται στα πορτρέτα της η όμορφη, εξωτική, επιβλητική Φρίντα με το διαπεραστικό βλέμμα, με τα πολύχρωμα, παραδοσιακά μεξικάνικα φορέματα, τις απαλές πασμίνες, τα φανταχτερά κοσμήματα των Αζτέκων, τις ογκώδεις πλεξούδες και τα λουλούδια στα μαλλιά, τα κόκκινα χείλη, τα μαύρα σμιχτά φρύδια... Η δυναμική Φρίντα, παθιασμένη με τη ζωγραφική, διεκδικητική με τον Ριβέρα, ελεύθερη να ερωτεύεται άντρες και γυναίκες...

Η ίδια έχτισε την εικόνα και τον μύθο της πριν οι λέξεις pop icon μπουν στο λεξιλόγιό μας. Ενας μύθος που εξελίχτηκε σε μανία (Frida-Μania) σε Ανατολή και Δύση. Αφίσες, μπλουζάκια, τσάντες, μαγνητάκια, κούπες, μαντίλια και διάφορα γκατζετάκια κυκλοφορούν για τους θαυμαστές, ενώ εκθέσεις, ταινίες, λευκώματα, κόμικς και ό,τι φανταστεί κανείς τροφοδοτούν αυτό το μοναδικό φαινόμενο.

Η έκθεση «Frida Kahlo – Her Photos» που καταφτάνει στη Θεσσαλονίκη έχει την επιμέλεια του Μεξικανού φωτογράφου και εκδότη Pablo Ortiz Monasterio, ο οποίος έχει επιμεληθεί και την ομότιτλη έκδοση που χωρίζεται θεματικά σε ενότητες. Σκιαγραφούνται οι απαρχές της πορείας της στο Κογιακάν στην Πόλη του Μεξικού, η μύησή της στη φωτογραφία από τον Γερμανοεβραίο πατέρα της, ο οποίος ήταν επαγγελματίας φωτογράφος και είχε καταγράψει όψεις της αρχιτεκτονικής και της βιομηχανίας του Μεξικού. Η αγάπη της για τον μεξικανικό πολιτισμό, με την πίστη ότι η τέχνη θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση μιας νέας εθνικής ταυτότητας. Ο θυελλώδης έρωτας με τον Ντιέγκο Ριβέρα και η κοινή τους ζωή στο Μπλε Σπίτι, περιτριγυρισμένοι από φίλους, συγγενείς, ομοϊδεάτες. Τα ταξίδια τους και η δραστηριότητά τους στη Νέα Υόρκη. Η σχέση της με την πολιτική, τον κομμουνισμό, τη Μεξικανική Επανάσταση. Το «σπασμένο σώμα» της, αφού η πολιομυελίτιδα στην τρυφερή ηλικία των 6 χρόνων της άφησε μόνιμη ημιπαράλυση στο ένα πόδι, ενώ στα 18 της, ένα ατύχημα, η σύγκρουση του τραμ στο οποίο επέβαινε με ένα λεωφορείο, είχε ως αποτέλεσμα να σακατευτεί η σπονδυλική της στήλη. Σε τριάντα εγχειρήσεις υποβλήθηκε, έμεινε ατελείωτες μέρες και ώρες στο κρεβάτι με πόνους, ενώ στην τελευταία της έκθεση στο Μεξικό, τον Απρίλιο του 1953, πήγε με φορείο, έχοντας υποστεί ακρωτηριασμό στο πόδι...

Η Φρίντα Κάλο ζωγραφίζει το «Πορτρέτο του πατέρα μου, Γκιγιέρμο Κάλο». Φωτογραφία της Γκιζέλ Φρόυντ, 1951. | Diego Rivera & Frida Kahlo Archives. Bank of Mexico, Fiduciary in the Diego Rivera and Frida Kahlo Museum Trust

Εκτός από την ιστορική και καλλιτεχνική αξία των φωτογραφιών που παρουσιάζονται, μερικές από αυτές είναι επίσης πολύτιμες επειδή τραβήχτηκαν από διάσημους φωτογράφους που ήταν φίλοι με τη χαρισματική ζωγράφο, όπως οι Man Ray, Martin Munkácsi, Edward Weston, Brassaï, Tina Modotti, Nickolas Muray, Pierre Verger και Lola και Manuel Álvarez Bravo.

Οι φωτογραφίες είναι ασπρόμαυρες, εκπέμπουν ωστόσο την εικόνα της φανταχτερής Φρίντα που έχει εντυπωθεί στον κόσμο. Η μικρή τετράχρονη Φρίντα με λευκό φουστανάκι, φωτογραφημένη από τον πατέρα της. Η νεαρή ζωγράφος με κόκκινη πασμίνα, περίτεχνα σκουλαρίκια και διαπεραστικό βλέμμα. Η μικροκαμωμένη, χαριτωμένη «περιστέρα», όπως την έλεγε η μητέρα της, και ο άγαρμπος «ελέφαντας» Ντιέγκο, το 1929, μετά τον γάμο τους. Μια σχέση με καβγάδες, χωρισμούς, αλλά και πολλή αγάπη και στοργή. Κάποτε έγραψε στο ημερολόγιό της: «Κανείς δεν θα μάθει πόσο αγαπώ τον Ντιέγκο. Δεν θέλω τίποτα να τον πληγώσει, ούτε να τον αναστατώσει ή να τον στερήσει από την ενέργεια που χρειάζεται για να ζήσει. Οπως ακριβώς θέλει. Αν είχα υγεία, θα του την έδινα όλη. Αν είχα νιάτα, θα μπορούσε να τα πάρει όλα. Δεν είμαι απλώς η μητέρα του, αλλά το έμβρυο, το μικρόβιο, το πρώτο κύτταρο που γέννησε τη δυνατότητά του».

Τη βλέπουμε ακόμα στο Μπλε Σπίτι το 1944 με σκούρο φόρεμα, πλεξούδες και ένα σκυλάκι, με τον φακό της Lola Alvarez Bravo. Σε αναπηρικό αμαξίδιο με πινέλα στο χέρι, μαζί με τον γιατρό Jan Farill το 1951. Στο κρεβάτι με γυμνή πλάτη και παιχνιδιάρικο βλέμμα, φωτογραφημένη από τον εραστή και φίλο της Νίκολα Μουράι, αρχές της δεκαετίας του ’40. Ο ίδιος διάσημος Αμερικανός, ουγγρικής καταγωγής φωτογράφος έχει κάνει εκπληκτικά πορτρέτα της, ενώ λέγεται ότι τη βοήθησε να κατασκευάζει την εικόνα της, καθώς τη δίδαξε να ποζάρει σε κλασικές στάσεις που βασίστηκαν σε πίνακες της Αναγέννησης και του 17ου-18ου αιώνα.

Για τη Φρίντα, η φωτογραφία ήταν ένα πολύτιμο κειμήλιο του παρελθόντος, ένα αντικείμενο που έπρεπε να λατρεύεται όπως η ζωγραφική και ένα ισχυρό εργαλείο για δημιουργική εργασία. Με την αποκάλυψη του φωτογραφικού αρχείου της έγινε εμφανές ότι πολλά από τα πορτρέτα της που η ίδια ζωγράφισε έχουν βάση σε φωτογραφικές συνθέσεις. Ισως αυτή η έκθεση φωτογραφίας θα μπορούσε να ιδωθεί ως ένα μεγάλο πορτρέτο της Φρίντα Κάλο, συμπληρώνοντας το παζλ μιας προσωπικότητας ανεξάντλητης, που έχει πολλά ακόμα να αποκαλύψει, μιας γυναίκας που ρούφηξε τη ζωή ώς το μεδούλι.

ℹ️ Εκθεση «Frida Kahlo: Her Photos» | MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Α’, Προβλήτα Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης) | Από 3 Οκτωβρίου 2025 μέχρι 4 Ιανουαρίου 2026