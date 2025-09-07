Τι σημαίνει: Απαρτχάιντ

Το απαρτχάιντ ήταν μια πολιτική των λευκών που καθόριζε και επέβαλλε τη διάκριση των ανθρώπινων ομάδων μέσα σε ένα κράτος βάσει φυλετικών κριτηρίων σε καθορισμένες γεωγραφικές περιοχές. Ο σκοπός του απαρτχάιντ ήταν να σταματήσουν οι επαφές μεταξύ λευκών και μαύρων

Το 2022, έναν χρόνο πριν από την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο Φεστιβάλ Supernova η οποία έδωσε το ηθικό δικαίωμα -ή το πρόσχημα- στο Ισραήλ να ξεκινήσει τα αντίποινα που εξελίχθηκαν σ’ αυτή τη γιγαντιαία επιχείρηση γενοκτονίας των Παλαιστινίων, η Διεθνής Αμνηστία δημοσίευσε μια αναλυτική έκθεση 182 σελίδων με τίτλο: «Απαρτχάιντ του Ισραήλ: ένα βάναυσο σύστημα κυριαρχίας και ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Η έκθεση, που στην κατακλείδα της καλεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να εξετάσει το έγκλημα του ισραηλινού απαρτχάιντ κατά των Παλαιστινίων, τεκμηριώνει πώς «οι μαζικές κατασχέσεις παλαιστινιακής γης και περιουσίας οι παράνομοι φόνοι, οι εξαναγκαστικές μετακινήσεις, οι δραστικοί περιορισμοί κίνησης και η άρνηση της εθνικότητας και της υπηκοότητας στις/στους Παλαιστίνιες/-ους είναι όλα στοιχεία ενός συστήματος που συνιστά απαρτχάιντ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αυτό το σύστημα διατηρείται από παραβιάσεις τις οποίες η Διεθνής Αμνηστία κρίνει ότι συνιστούν απαρτχάιντ ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, όπως ορίζεται στο Καταστατικό της Ρώμης και στη Σύμβαση για το Απαρτχάιντ».

Ομως τι είναι το απαρτχάιντ και γιατί σας τα λέω όλα αυτά σήμερα; Η λέξη apartheid (ορθή προφορά «άπαρτχεϊτ»), σύμφωνα με τη Γουικιπίντια, είναι όρος που προέρχεται από τη γλώσσα Αφρικάανς, τη διάλεκτο που αναπτύχθηκε στη Νότια Αφρική από τους πρώτους Ολλανδούς αποίκους, και σημαίνει «διαχωρισμός» («apart» = χωριστά). Το απαρτχάιντ ήταν μια πολιτική των λευκών που καθόριζε και επέβαλλε τη διάκριση των ανθρώπινων ομάδων μέσα σε ένα κράτος βάσει φυλετικών κριτηρίων σε καθορισμένες γεωγραφικές περιοχές.

Ο σκοπός του απαρτχάιντ ήταν να σταματήσουν οι επαφές μεταξύ λευκών και μαύρων. Οι πρώτοι Ολλανδοί, καραμπινάτοι καλβινιστές, πίστευαν στην απόλυτη εξουσία του Θεού επί των ανθρώπων και στους απαράβατους νόμους του που τους διαχώριζαν. Από τη μια ήταν οι ανώτεροι λευκοί, οι φανατικοί, στεγνοί διαμαρτυρόμενοι άποικοι κι από την άλλη οι κατώτεροι: όλοι οι άλλοι, οι ιθαγενείς Αφρικανοί, αλλά και οι έγχρωμοι (coloured) μετανάστες.

Το απαρτχάιντ ως πολιτικό σύστημα άρχισε να εφαρμόζεται το 1948. Αρχιτέκτονας αυτού του ρατσιστικού, ναζιστικού ιδεολογήματος θεωρείται ο Χέντρικ Φέρβερντ (Hendrik Frensch Verwoerd). Αυτός ήταν Νοτιοαφρικανός καθηγητής Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας, αρχισυντάκτης εφημερίδας και πρωθυπουργός της Νότιας Αφρικής, ο οποίος, και τώρα απαντάται το αρχικό ερώτημα «και γιατί σας τα λέω όλα αυτά σήμερα», δολοφονήθηκε στο κτίριο του νοτιοαφρικανικού κοινοβουλίου στο Κέιπ Τάουν σαν σήμερα, πριν από 59 χρόνια, στις 6 Σεπτεμβρίου του 1966, από τις μαχαιριές ενός Ελληνα μετανάστη, του 48χρονου Δημήτρη Τσαφέντα!

Πατέρας του δολοφόνου ήταν ο Μιχάλης Τσαφέντας, ή Τσαφεντάκης, από το Ηράκλειο της Κρήτης, και μητέρα του ήταν η μιγάδα Amelia Williams από τη Μοζαμβίκη. Ο Τσαφέντας είχε κάνει αίτηση να αποχαρακτηριστεί από «μιγάς» για να παντρευτεί μια μαύρη, καθώς οι γάμοι μεταξύ διαφορετικών φυλών απαγορεύονταν από το καθεστώς του απαρτχάιντ, αλλά η αίτησή του απορρίφθηκε. Οταν προσελήφθη ως κλητήρας στη Βουλή, βρήκε την ευκαιρία να οργανώσει και να πραγματοποιήσει τη δολοφονία του πρωθυπουργού. Ο Τσαφέντας μετά τη σύλληψή του δήλωσε πως μαχαίρωσε τον Φέρβερντ «γιατί είχε σιχαθεί τη ρατσιστική του πολιτική». Το δικαστήριο τον χαρακτήρισε ψυχοπαθή και έτσι γλίτωσε τη θανατική ποινή, αλλά ο Ελληνας μετανάστης που εκτέλεσε τον «αρχιτέκτονα του απαρτχάιντ» πέθανε το 1999 στη φυλακή...

Το απαρτχάιντ καταργήθηκε στη Νότια Αφρική το 1991. Μέχρι πότε θα ισχύει στην Παλαιστίνη;