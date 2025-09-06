Η πολιτιστική ατζέντα της εβδομάδας [7-14.9.2025]

Οι καλλιτεχνικές επιλογές μας για την εβδομάδα που έρχεται: Εως την επόμενη Παρασκευή ο αγαπημένος μας, πλήρως ανακαινισμένος πλέον, κινηματογράφος Ριβιέρα στα Εξάρχεια θα κάνει αφιέρωμα στο έργο του Τζον Νίκολας Κασσαβέτη και θα προβληθούν σε ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες εννέα κορυφαίες δημιουργίες του | Η παράσταση «Το Κιβώτιο» του Αρη Αλεξάνδρου θα συνεχίσει για δέκα τελευταίες παραστάσεις το φθινόπωρο | Ο πολυαγαπημένος καλλιτέχνης Manu Chao επιλέγει τη Θεσσαλονίκη και πάλι για τη μοναδική του εμφάνιση στην Ελλάδα | Η συγκλονιστική παράσταση βωβού θεάτρου βασισμένη στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου το «Nosferatu» του Φ. Β. Μουρνάου γίνεται θεατρικό από τον Johhny O | Η έκθεση «Γεωμετρική Οραση: Οπυ Ζούνη, Μαριάννα Λούρμπα, Γιάννης Μίχας» στη Roma Gallery στην Αθήνα.

ΣΙΝΕΜΑ ΡΙΒΙΕΡΑ

Αφιέρωμα στον Τζον Κασσαβέτη

Δεν τον ενδιέφερε η πλοκή ή το θεαματικό σκηνικό. Αυτό που ήθελε ήταν να εξερευνήσει τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος, να αγαπάς, να πληγώνεις, να επιβιώνεις. Και δεν ήταν καθόλου τυχαίο που για εκείνον ο κινηματογράφος ήταν «ένας τρόπος να μιλάμε για τη ζωή με ειλικρίνεια». Ηταν Ελληνας, αλλά θεωρείται (και δικαίως) ο πατέρας του αμερικανικού σινεμά. Είναι ο Τζον Νίκολας Κασσαβέτης. Και έως την επόμενη Παρασκευή ο αγαπημένος μας, πλήρως ανακαινισμένος πλέον, κινηματογράφος Ριβιέρα στα Εξάρχεια θα κάνει αφιέρωμα στο έργο του.

Οι γονείς του ήταν Ελληνες μετανάστες – ο πατέρας του Νικόλαος Κασσαβέτης από τη Ζαγορά Πηλίου και η μητέρα του Κατερίνα από ένα μικρό χωριό της Λήμνου. Ο ίδιος έζησε μια μεγάλη περίοδο των παιδικών του χρόνων στην Ελλάδα, μιλούσε ελληνικά, η ελληνικότητα ήταν κομμάτι της ταυτότητάς του, ωστόσο δεν έκανε «ελληνικές ταινίες». Οι συζητήσεις, ο καβγάς, η ένταση στις σχέσεις και η αφοσίωση σε αυτές ήταν παρ’ όλα αυτά από τα βασικά του θέματα και τα έφερνε από τη χώρα των γονιών του, όπως έλεγε ο ίδιος. Καθιερώθηκε ως ηθοποιός και τα περισσότερα χρήματά του τα χρησιμοποιούσε για να κάνει τις δικές του ταινίες ως σκηνοθέτης. Ετσι σκηνοθετούσε συχνά με μικρούς προϋπολογισμούς, μακριά από τα στούντιο του Χόλιγουντ, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να υπάρξει κινηματογράφος πιο ελεύθερος, προσωπικός και αυθεντικός χωρίς να στηρίζεται στη βιομηχανία. Παρέμεινε πάντα πιστός στα δικά του ιδεώδη, δίχως να κάνει κανέναν συμβιβασμό. Με όποιο κόστος, και υπήρχε κόστος – αλλά δεν τον ένοιαζε. Ακόμα και με τους ηθοποιούς του φερόταν το ίδιο: άφηνε περιθώρια για αυτοσχεδιασμό, άνοιξε τον δρόμο για έναν πιο προσωπικό, ειλικρινή και συναισθηματικά ωμό κινηματογράφο, ενώ συνεργάστηκε με σημαντικούς ανθρώπους και φυσικά τη γυναίκα του, ηθοποιό Τζίνα Ρόουλαντς, που ήταν και η μούσα του. Επηρέασε βαθιά μετέπειτα σκηνοθέτες όπως ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο Τζιμ Τζάρμους, οι Αδελφοί Κοέν, μέχρι και νεότερους δημιουργούς όπως ο Νόα Μπόμπακ.

Στο αφιέρωμα στη Ριβιέρα, που γίνεται με τη συνεργασία του Λουκά Κατσίκα, θα προβληθούν σε ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες οι εννέα κορυφαίες δημιουργίες του: «Σκιές» (1959), «Πρόσωπα» (1968), «Σύζυγοι» (1970), «Μίνι και Μόσκοβιτς» (1971), «Μια γυναίκα εξομολογείται» (1974), «Η δολοφονία ενός Κινέζου πράκτορα στοιχημάτων» (1976), «Νύχτα Πρεμιέρας» (1977), «Γκλόρια» (1980), «Ερωτική θύελλα» (1984), αλλά και οι «Δολοφόνοι» του Ντον Σίγκελ ως απαραίτητο συμπλήρωμα, καθώς σε αυτήν ο Τζον Κασσαβέτης έχει δώσει μία από τις πιο σημαντικές κινηματογραφικές του ερμηνείες.

🔴 4-12/9, στις 21.00 (κάποιες προβολές ξεκινούν και στις 20.30) στο πλήρως ανακαινισμένο σινεμά Ριβιέρα (Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια, τηλ. 210-3844827)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το Κιβώτιο

Ισως να μην το περίμενε κανείς στην Ελλάδα του σήμερα, αλλά ο Φώτης Μακρής το κατάφερε: η παράσταση «Το Κιβώτιο» του Αρη Αλεξάνδρου έκλεισε 10 χρόνια συνεχούς επιτυχίας στην Αθήνα (ενώ έχει ήδη ταξιδέψει σε 33 πόλεις και στην Κύπρο) και θα συνεχίσει για δέκα τελευταίες παραστάσεις το φθινόπωρο.

🔴 Από 10/10, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες έως 16/1. Στο Studio Μαυρομιχάλη (Μαυρομιχάλη 134, τηλ. 210-6453330). Περισσότερα: more.com

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Manu Chao

Για ακόμα μία φορά, ύστερα από το sold out στη Μονή Λαζαριστών το 2023, ο πολυαγαπημένος καλλιτέχνης Manu Chao επιλέγει τη Θεσσαλονίκη και πάλι για τη μοναδική του εμφάνιση στην Ελλάδα, καλώντας φίλους από την Κρήτη μέχρι το Διδυμότειχο σε μια δική του μουσική γιορτή.

🔴 Παρ. 12/9, στις 21.00, στη Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη). Κρατήσεις: monilazariston.gr

ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ

Nomsferatu

Πρόκειται για μια συγκλονιστική παράσταση βωβού θεάτρου βασισμένη στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το «Nosferatu» του Φ. Β. Μουρνάου, γυρισμένο το 1922, γίνεται θεατρικό από τον μετρ του βωβού θεάτρου και εξαιρετικού ηθοποιού Johhny O, ο οποίος εμφανίζεται μαζί με τους Γ. Ντούση, Μ. Μπαλούτσου, Ε. Κολιούλη, Χρ. Δενδρινού και Θ. Μεγαλόπουλο.

🔴 Στο Θέατρο 104, από 1/10, Τετ., Πέμ. στις 21.00, μόνο για 10 παραστάσεις. Μέχρι 15/9, προσφορά προπώλησης early bird στα 10 ευρώ: more.com

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Γεωμετρική Οραση

Η έκθεση «Γεωμετρική Οραση: Οπυ Ζούνη, Μαριάννα Λούρμπα, Γιάννης Μίχας» προτείνει την παράλληλη θέαση τριών διακριτών οπτικών πάνω στην ιδέα της γεωμετρίας, δίνοντας έμφαση στην επεξεργασία γεωμετρικών εννοιών από τους τρεις καλλιτέχνες.

🔴 16/9-11/10, στη Roma Gallery (Ρώμα 5, Αθήνα, τηλ. 213-0358344). Είσοδος ελεύθερη.