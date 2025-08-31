Η περίπτωση του μαρτυρικού Κομμένου

Το Κομμένο απαιτεί Δικαιοσύνη και Αποζημίωση. Η ελληνική πολιτεία έχει καθήκον να μιλήσει. Και να απαιτήσει. Και το γερμανικό κράτος έχει χρέος ν’ ακούσει. Και να πράξει αυτό που επιτάσσει η ιστορία. Για την αποκατάσταση της ηθικής τάξης.

Τα χαράματα της 16ης Αυγούστου 1943 ο τακτικός γερμανικός στρατός της Βέρμαχτ περικύκλωσε το Κομμένο και το έκανε στάχτη. Το χωριό βρισκόταν στον πρωινό του ύπνο, καθώς την προηγούμενη μέρα, Κυριακή του Δεκαπενταύγουστου, γιόρταζε το πανηγύρι του και η οικογένεια της Βασιλικής και Θεόδωρου Μάλλιου τελούσε τον γάμο της κόρης τους, Αλεξάνδρας.

Φεύγοντας το μεσημέρι εκείνης της ματωμένης και ρημαγμένης Δευτέρας οι 120 άντρες του 12ου λόχου του 98ου συντάγματος πεζικού της πρώτης μεραρχίας Εντελβάις, άφησαν πίσω τους το χωριό τυλιγμένο στις φλόγες και 317 κατοίκους του, καμένους και δολοφονημένους, άλλους μέσα στα σπίτια τους κι άλλους στους δρόμους, στις αυλές, στα χαντάκια, στα καλαμπόκια, στο ποτάμι... Μεταξύ των 317 τα 97 θύματα ήταν παιδιά κάτω των 15 χρόνων. Και μεταξύ των παιδιών, 36 ήταν βρέφη και νήπια κάτω των 5 ετών!

Κατά καιρούς, αξιωματούχοι του γερμανικού κράτους, απολογούμενοι για τα εγκλήματα της Βέρμαχτ στην Ελλάδα, δεν παραλείπουν να ζητήσουν για λογαριασμό της κυβέρνησής τους και του γερμανικού λαού συγγνώμη γι’ αυτά. Από μια πλευρά υποθέτει κανείς πως θεωρούν ότι δεν τους απομένει κάτι καλύτερο για την περίπτωσή τους να κάνουν, μιας και τα ίδια αυτά τα τραγικά γεγονότα πλημμυρίζουν την ψυχή καθενός με πολλά σύννεφα θλίψης.

Να δηλώσουν, λόγου χάρη, ευθαρσώς πως ο στρατός τους αναγκάστηκε να σκοτώνει και να πυρπολεί τα χωριά, γιατί οι κατακτημένοι Ελληνες δεν έκατσαν καλά, πως ένα μέρος των Ελλήνων πήρε τα όπλα και στράφηκε εναντίον των δυνάμεων κατοχής, πως τα εγκλήματα κατά των αμάχων ανήκουν στις παράπλευρες απώλειες που συνοδεύουν έναν πόλεμο, πως έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα και αρκετοί Γερμανοί στρατιώτες και αξιωματικοί που συμμετείχαν στις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις... και άλλα παρόμοια, που συζητούν ανεπίσημα προκειμένου να μετριάσουν κάπως την κτηνωδία του ναζισμού και να συμψηφίσουν τρόπον τινά τις ευθύνες των τότε στρατιωτικών και πολιτικών αρχών της ναζιστικής Γερμανίας με τις πράξεις αντίστασης των Ελλήνων ανταρτών.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν τα θύματα αυτών των αιματηρών επιχειρήσεων και οι απόγονοί τους δέχονται τη συγγνώμη των εκπροσώπων του γερμανικού κράτους και δηλώνουν οπαδοί του συνθήματος «περασμένα ξεχασμένα κι ας κοιτάξουμε τώρα μπροστά». Είναι γεγονός πως μείναμε εμβρόντητοι και άναυδοι όταν ακούσαμε από τα χείλη δύο δημάρχων του τόπου μας να βροντοφωνάζουν στο Κομμένο, ενώπιον εκπροσώπων του γερμανικού κράτους σε επίσημο μνημόσυνο των θυμάτων της ναζιστικής κτηνωδίας, την πρόταση «Εμείς τους συγχωρήσαμε!» Ποιος τους έδωσε τέτοιο δικαίωμα, μόνο το σαλεμένο τους μυαλό και η παντελής άγνοια τόσο της έκτασης των εγκλημάτων όσο και της τραγωδίας όσων επέζησαν θα μπορούσαν να απαντήσουν.

Θα ήταν τεράστια προσβολή της μνήμης των θυμάτων να δεχτεί κανείς αυτή τη συγγνώμη. Η κτηνωδία δεν συγχωρείται! Στον τόπο μας, εξάλλου, έχει επικρατήσει να λέγεται πως από τότε που βγήκε το «συγγνώμη», χάθηκε το φιλότιμο. Στον τόπο μας, επίσης, επικρατεί ο ηθικός κανόνας, όταν κάποιος κάνει κακό στον άλλον, είτε εν γνώσει του είτε από λάθος, αφού ζητήσει συγγνώμη από εκείνον που έβλαψε, να δεσμεύεται συνάμα να αποκαταστήσει τη βλάβη που του προξένησε. Αλλιώς η συγγνώμη του δεν έχει νόημα και συνιστά υποκρισία και ελιγμό προκειμένου να ξεπεράσει τη δύσκολη στιγμή. Και η συγγνώμη των Γερμανών λέγεται σαν το έγκλημα να ήταν ένα στιγμιαίο λάθος, το οποίο διέπραξαν κάποιοι κακοί στρατιώτες και αξιωματικοί και όχι η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας τους.

Η δημόσια, λοιπόν, συγγνώμη των Γερμανών αξιωματούχων δεν είναι ούτε αθώα ούτε ειλικρινής. Οταν μάλιστα συνοδεύεται, μαζί με όλα τ’ άλλα, και με τη μονότονη άρνησή τους και δήλωσή τους πως το θέμα των οφειλών της Γερμανίας απέναντι στην Ελλάδα έχει κλείσει οριστικά! Και είναι κρίμα που ένα πολιτισμένο ευρωπαϊκό κράτος προσπαθεί με διάφορους τρόπους να βάλει στο αρχείο τα ανομολόγητα και απερίγραπτα εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν οι στρατιώτες του και επιδεικνύει μια ηγεμονική αγερωχία στο αίτημα καταβολής αποζημιώσεων για τα σπίτια που έκαψαν, τις περιουσίες που κατέστρεψαν, τον τρόμο που έσπειραν και τις ζωές -κυρίως αυτές- που αφαίρεσαν!

Αριστερά: Ο Μανώλης Γλέζος στο Κομμένο, 16 Αυγούστου 2008 | Δεξιά: Ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Κομμένο, 16 Αυγούστου 2016

Το Κομμένο απαιτεί Δικαιοσύνη και Αποζημίωση. Η ελληνική πολιτεία έχει καθήκον να μιλήσει. Και να απαιτήσει. Και το γερμανικό κράτος έχει χρέος ν’ ακούσει. Και να πράξει αυτό που επιτάσσει η ιστορία. Για την αποκατάσταση της ηθικής τάξης. Η καταβολή των οφειλών δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά την Ελλάδα. Είναι ένα ζήτημα που αφορά την ίδια τη σημερινή Γερμανία. Γιατί, συν τοις άλλοις, το ερώτημα που τίθεται δεν είναι κατά πόσο οι απόγονοι των θυμάτων μπορούν -και δικαιούνται- να συγχωρήσουν τα τρομερά εγκλήματα του ναζισμού κι εκείνους που τα οργάνωσαν και τα διέπραξαν. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο οι σημερινοί Γερμανοί -κυρίως οι γερμανικές αρχές- μπορούν και δικαιούνται να συγχωρήσουν τους προγόνους τους για όλα αυτά τα φοβερά και ελεεινά έργα τους με τα οποία καταγράφηκαν στην ιστορία ως κτήνη.

Και η αλγεινή εντύπωση που αφήνουν με την άρνησή τους να αναγνωρίσουν την υποχρέωσή τους και να αναλάβουν τις ιστορικές τους ευθύνες καταβάλλοντας τις αποζημιώσεις, είναι πως αυτοί τούς έχουν de facto συγχωρήσει. Και το χειρότερο είναι πως με τη στάση τους αυτή ζητούν να τους συγχωρήσουμε κι εμείς! Μόνο που οι απόγονοι των θυμάτων δίνουν τη δική τους απάντηση, το ίδιο μονότονη και πεισματική: δεν λησμονούμε τους νεκρούς μας, δεν συγχωρούμε τους σφαγείς τους. Και απαιτούμε όχι συγγνώμες. Απαιτούμε Δικαιοσύνη και Αποζημίωση.

* Φιλόλογος - συγγραφέας απόγονος θυμάτων ολοκαυτώματος Κομμένου