Η πολιτιστική ατζέντα της εβδομάδας [31.8-6.9.2025]

Επιλεγμένες ταινίες για τους σινεφίλ στην αυλή του θεάτρου «Επί Κολωνώ» που μετατρέπεται σε θερινό σινεμά σε εναλλασσόμενο πρόγραμμα, «Ο τελευταίος ορφικός διθύραμβος» ως αφιέρωμα στον Αγγελο Σικελιανό στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αισχύλεια 2025, το 13ο Street Mode Festival που ξεκινά σε λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη και η έκθεση «Οικείος χώρος» με έργα 18 σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών που οργανώνει ο Δήμος Οινουσσών, είναι οι καλλιτεχνικές επιλογές μας για την εβδομάδα που έρχεται.

ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ

Και τον Σεπτέμβριο στο «Επί Κολωνώ»

Τις ξεκίνησαν τον Ιούλιο και η ανταπόκριση ήταν τόσο μεγάλη, που αποφάσισαν να το συνεχίσουν και τον Σεπτέμβριο. Πάντα δωρεάν, πάντα ανοιχτό προς και για όλους. Ολους τους σινεφίλ έστω, καθώς οι επιλεγμένες ταινίες που θα προβληθούν είναι βραβευμένες και πολύ σημαντικές. Ετσι λοιπόν η δροσερή αυλή του θεάτρου «Επί Κολωνώ» μετατρέπεται σε θερινό σινεμά προσφέροντας μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία – ακόμα και πλάτανος υπάρχει (κάτι που προκαλεί εντύπωση σήμερα, ενώ πολύ πολύ παλαιότερα ήταν σχεδόν το πιο όμορφο μέρος της Αθήνας). Εκεί θα προβληθούν ποιοτικές ταινίες ανεξάρτητου σινεμά, σε εναλλασσόμενο πρόγραμμα, από την Παρασκευή 5/9 έως το τέλος του μήνα.

Συγκεκριμένα θα προβληθούν τα εξής φιλμ: «Καμία πατρίδα για τους μελλοθάνατους» των αδελφών Κοέν, σε σενάριο Κόρμακ ΜακΚάρθι, «Η χώρα των νομάδων» σε σενάριο και σκηνοθεσία Κλόι Ζάο, «Ο ένοικος» σε σκηνοθεσία Ρομάν Πολάνσκι και σενάριο Ρομάν Πολάνσκι και Ζεράρ Μπρακ, «Οι τρεις πινακίδες έξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι» σε σενάριο και σκηνοθεσία Μάρτιν ΜακΝτόνα, «Rango» σε σκηνοθεσία του Γκόρε Βερμπίνσκι και σενάριο Τζον Λόγκαν και «Το μερίδιο των αγγέλων» σε σκηνοθεσία Κεν Λόουτς και σενάριο Πολ Λάβερτι.

Το «Καμία πατρίδα για τους μελλοθάνατους» (122’, 2007) έχει κερδίσει συνολικά τέσσερα Οσκαρ (Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Διασκευασμένου Σεναρίου και Β’ Ανδρικού Ρόλου) ενώ ο Χαβιέρ Μπαρδέμ ξεχώρισε για την ερμηνεία του και δικαίως πήρε και το Οσκαρ. «Η χώρα των νομάδων» (Nomadland,107’, 2020) απέσπασε τρία Οσκαρ (Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Α’ Γυναικείου Ρόλου για την απίθανη Φράνσις Μακ Ντόρμαντ): μια γυναίκα που έχει χάσει τον άντρα της και μένει άνεργη στα 60 της χρόνια ως απόρροια της οικονομικής κρίσης, αποφασίζει να ζήσει ως νομάς και ξεκινάει με το τροχόσπιτό της ένα ταξίδι στην δυτική Αμερική. Στο «Ο ένοικος» (The Tenant, 126’, 1976), ένα ατμοσφαιρικό ψυχολογικό θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας που συγκαταλέγεται στις καλύτερες ταινίες του Πολάνσκι, ένας άντρας (παίζει ο ίδιος ο σκηνοθέτης) νοικιάζει ένα διαμέρισμα στο οποίο έχει αυτοκτονήσει ο προηγούμενος ένοικος, ενώ και ο ίδιος αρχίζει να οδηγείται στην παράνοια.

«Οι τρεις πινακίδες έξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι»

Το «Οι τρεις πινακίδες έξω από το Εμπινγκ, στο Μιζούρι»(115’, 2017) απέσπασε δύο Οσκαρ (Α’ Γυναικείου και πάλι για τη Φράνσις ΜακΝτόρμαντ και Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Σαμ Ρόκγουελ) και τέσσερις Χρυσές Σφαίρες (Καλύτερης Δραματικής Ταινίας, Σεναρίου, Α’ Γυναικείου και Β’ Ανδρικού Ρόλου). Το «Rango» (107’, 2011) βραβεύτηκε ως η καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων σε πλήθος φεστιβάλ, ενώ η φωνή του Τζόνι Ντεπ ξεχωρίζει και φυσικά «Το μερίδιο των αγγέλων» (101’, 2012) είναι ένα ρεαλιστικό, αν και τρυφερό παραμύθι του αγαπημένου Κεν Λόουτς, δεόντως πολιτικό όσο και πανέμορφο.

● 5-30/9/2025, στις 21.00, στην αυλή τού «Επί Κολωνώ» (Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Αθήνα, τηλ.: 210-5138067, www.epikolono.gr). Είσοδος δωρεάν, με απαραίτητο δελτίο εισόδου από το www.more.com. Κάθε θεατής μπορεί να κρατήσει μέχρι δύο θέσεις σε κάθε προβολή.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Αισχύλεια 2025

Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του θεσμού των Αισχυλείων, ο Δήμος Ελευσίνας παρουσιάζει το «Ο τελευταίος ορφικός διθύραμβος» ως αφιέρωμα στον Αγγελο Σικελιανό, σε σκηνοθεσία Ηλία Μαλανδρή και αφήγηση Φιλαρέτης Κομνηνού.

🔷 Κυρ. 31/8, στις 21.00, Αρχαιολογικός Χώρος Ελευσίνας (Σωτηρίου Γκιόκα 6-10). Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου. Περισσότερα: aisxylia.gr

ΜΟΥΣΙΚΗ

Street Mode Festival

Το 13ο Street Mode Festival ξεκινά σε λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη φέρνοντας, όπως πάντα, πολύ ζωντανή μουσική και παραστάσεις, αφιερωμένα όλα στη street κουλτούρα, με καλλιτέχνες όπως οι Θεσσαλονικείς Τζαμάλ, Χακ Τρικ έως τον Conway the Machine!

🔷 12-14/9, στο Labattoir (26ης Οκτωβρίου 35, Παλιά Σφαγεία, Θεσσαλονίκη). Πληροφορίες/κρατήσεις: streetmode.gr

ΘΕΑΤΡΟ

170 τετραγωνικά

Η παράσταση «170 τετραγωνικά» χάρισε στον συγγραφέα και ηθοποιό Γιωργή Τσουρή το βραβείο «Δημήτρης Χορν» μετά από 6 χειμερινές σεζόν, περισσότερες από 450 παραστάσεις και 90.000 θεατές. Σκηνοθετεί ο Γιώργος Παλούμπης και φέτος κάνει καλοκαιρινή περιοδεία.

🔷 Στις 12/9, στις 21.00, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο «Θανάσης Βέγγος» (Πελοποννήσου 173, Κορυδαλλός). Εισιτήρια: www.more.com

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Οικείος χώρος

Ο Δήμος Οινουσσών, σε συνεργασία με τη Συλλογή Χρίστου Χριστοφή, παρουσιάζει την έκθεση «Οικείος χώρος» με έργα 18 σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών, εγκαινιάζοντας την πορεία προς τη δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης στο νησί.

🔷 24/9-25/10, «Οικείος χώρος» (Αίθουσα «Μαρίας Π. Λαιμού», Οινούσσες). Πληροφορίες: christofiscollection.gr, oinousses-municipality.gr