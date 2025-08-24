Καταγράφοντας και περιγράφοντας το Αιγαίο

Το Αιγαίο Πέλαγος βράζει από πολιτισμό, Ιστορία, ποίηση, ιδέες, έμπνευση, εμπόριο, ξενοδοχεία, τουρισμό. Από αρχαιοτάτων χρόνων στις ακτές του συναντώνται το πνεύμα, η σκέψη και η επιστήμη. Το Αιγαίο εμπνέει. Ομως έχει καταστεί και πλωτό νεκροταφείο πολλών άμοιρων από την Αφρική και την Ασία που αναζητούν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Το καλοκαιρινό τεύχος του περιοδικού (δε)κατα που κυκλοφορεί είναι αφιερωμένο σ’ αυτήν την ευλογημένη θάλασσα, τους κατοίκους των νησιών της και τους επισκέπτες τους. Με μια ευρύτατη θεματική γκάμα που καλύπτει σχεδόν όλες τις μορφές λόγου, το περιοδικό είναι γεμάτο διηγήματα, ποιήματα, δοκίμια, μύθους, ιστορίες, έρευνες, σχόλια και άρθρα από πολλά νησιά, Μύκονο, Τήνο, Σάμο, Σαντορίνη, Σύρο, Σίφνο, Πάρο, Αντίπαρο, Κίμωλο. Στο άνοιγμα κάθε σελίδας ο απαιτητικός αναγνώστης θα βγει από τη βρομιά των σκανδάλων, από τον λήθαργο των επιδοτήσεων, από την παρακμιακή λίγδα του τραμπισμού. Η καθαρή φωνή κάθε συνεργασίας μεταφέρει τον αναγνώστη στις ακτές, στις ξερολιθιές, στις πεζούλες, στους περιστεριώνες, στα ξωκλήσια, στις θυμαριές, στις λυγαριές, στις λαγκαδιές, στις καλαμιές και στις πικροδάφνες των νησιών και αναζωογονεί τα αναγνωστικά του κύτταρα.

Το τεύχος ανοίγει με ένα εκτενές ημερολόγιο του συγγραφέα Λάμπρου Σκουζάκη που εκτείνεται στις Κυκλάδες της δεκαετίας του ’90. Πρόκειται για «Μια ατέλειωτη θερινή πενταετία» όπου ο φοιτητής εκείνης της εποχής περιφέρεται από παραλία σε παραλία και από ταβέρνα σε ταβέρνα διαφόρων νήσων αναζητώντας το καλό καλοκαίρι. Ο καταξιωμένος και βραβευμένος Μυκονιάτης συγγραφέας Παναγιώτης Κουσαθανάς δημοσιεύει μέρος της υπό έκδοση μυθιστορίας του με τίτλο «Μποϊλές ο Μποϊκλής». Ο εκ Σάμου Βαγγέλης Δημητριάδης δημοσιεύει εκτενές απόσπασμα από τη βιωματική του πατριδογνωσία με τίτλο «Ο Θράσος», ένα υπαρκτό πρόσωπο. Η δημοσιογράφος Μαργαρίτα Πουρνάρα δημοσιεύει την έρευνά της «Πάρος: Εδώ κάτι βαστάει ακόμα» (αναδημοσίευση από την «Καθημερινή»). Η ποιήτρια Ευσταθία Δήμου δημοσιεύει την έρευνά της «Το Αιγαίο ως μήτρα προσωπικής και ποιητικής έκφρασης». Η συγγραφέας και εκπαιδευτικός Χριστίνα Αργυροπούλου δημοσιεύει τη δική της έρευνα με τίτλο «Η παρουσία του Αιγαίου μέσα από τη μυθολογία και από επιλεγμένα κείμενα της αρχαιότητας». Ο ποιητής και εθνολόγος Αλέκος Φλωράκης μάς ταξιδεύει σε δύο μοναστήρια στην Κίμωλο με τη δική του ερευνητική ματιά με τίτλο «Η Παναγία η Οδηγήτρια και η Οσία Μεθοδία», ενώ η ψυχοθεραπεύτρια Αγγελική Παπαδοπούλου με το «Σπασμένο Αιγαίο» της ακροβατεί μεταξύ Παγασητικού και Τήνου αναζητώντας τα περασμένα και τα μελλούμενα.

Στις σελίδες μυθοπλασίας, διηγήματα και αφηγήματα δημοσιεύουν η Αλίκη Αλιφέρη («Πρώτη φορά στο Αιγαίο»), η Βικτώρια Μακρή («Παράθυρο με θέα το Μυρτώο»), η Αννα Δάρδα-Ιορδανίδου («Το θαλάσσιο τέρας»), η Μαρία Καντ («Οέ, οέ»), ο Μηνάς Βιντιάδης («Συνέντευξη σ’ έναν ψαρά»), η Στέλλα Κουρμούλη («Στο πέλαγος»), ο Φίλιππος Φιλίππου («Η βάρκα κι η Αριάδνη»), η Σοφία Ελευθερίου («Μάρπησσα»), ο Ιταλός Bruno Pombili («Ευρυδίκη και Ορφέας»), η Ελενα Σταγκουράκη («Ποιος είναι ο Μπρουταλιστής;»), η Ουρανία Κανιούρα («Μια αληθινή ιστορία»), ο Κώστας Ζωτόπουλος («Το Σαν Τζώρτζιο του Αιγαίου»), η Ευαγγελία Μινάρδου-Αδάμου («Φουρτούνα»), η Αννα Γρίβα («Ψάρια ωδικά») και η Νάντια Φωσκόλου («Ταρταρούγα»).

Στις σελίδες ποίησης δημοσιεύουν ανέκδοτα ποιήματα οι: Μαρία Ανδρεαδέλλη, Κασσάνδρα Αλογοσκούφι, Εφη Γεωργάκη, Μαρία Δαλαμήτρου, Νάνσυ Δανέλη, Κλεονίκη Δρούγκα, Θωμάς Ιωάννου, Αντιγόνη Κατσαδήμα, Ελσα Κορνέτη, Χριστίνα Λιναρδάκη, Κωστούλα Μάκη, Λάνα Μανδύλα, Χάρης Μελιτάς, Πένυ Μηλιά, Κωνσταντίνος Μπούρας, Ελένη Ε. Νανοπούλου, Αντιγόνη Νέτα, Mάγδα Παπαδημητρίου-Σαμοθράκη, Δήμητρα Σκανδάλη, Λίνα Στεφάνου, Κωστής Τριανταφύλλου και Βάλια Τσάιτα-Τσιλιμένη.

Εκτός κλίματος Αιγαίου, αναδημοσιεύεται από την επιθεώρηση London Review of Books το άρθρο «Οι Εισερχόμενοι» του Eliot Weinberger, που αναφέρεται στο υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ - πιάσε τον έναν και χτύπα τον άλλον.

Στις σελίδες βιβλιοκριτικής, για τρία βιβλία γράφουν οι Λάμπρος Σκουζάκης (Εντουάρντο Γκαλεάνο, Amores… ό,τι αγαπάω), Γιάννης Ευσταθιάδης (Αμάντα Μιχαλοπούλου, Το μακρύ ταξίδι της μέσα στην άλλη) και Ντίνος Σιώτης (Γιάννης Σιώτος, Εφτά μέρες και έξι νύχτες). Τέλος, αιχμηρά σχόλια στις σελίδες «Μη μου πεις» γράφουν ο Χάρης Μαθιόπουλος, ο Νέβιλ Μπάτζερ, ο Νίκος Φώσκολος, ο Ελαχιστότατος, η Αρίστη Τρεντέλ, ο Κώστας Κουτσουρέλης και η Ρίβα Λάββα.

Πρόκειται για 194 σελίδες που σας ταξιδεύουν στο Αιγαίο της μνήμης, της αναζήτησης και της ιστορικότητας λίγο πριν την απόλυτη επικράτηση της τουριστικοποίησης.

* Επιμελητής κειμένων