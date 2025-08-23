Η πολιτιστική ατζέντα της εβδομάδας [24.8-30.8.2025]

Η συναυλία στο Φεστιβάλ Ρεματιάς για τα 30 χρόνια καριέρας του Δημήτρη Μητσοτάκη, η ατομική έκθεση της Πέγκυς Κλιάφα βασισμένη στις διασταυρώσεις της τέχνης και της ιατρικής, η έκθεση φωτογραφίας του Juergen Teller με την οποία εγκαινιάζεται το Onassis Ready, ο νέο; χώρο; του Ιδρύματος Ωνάση, ένα αφιέρωμα στα τραγούδια της εποχής του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα που παρουσιάζουν ο Μίλτος Λογιάδης και ο Αντώνης Σουσάμογλου και τέλος, μια από τις καλύτερες παραστάσεις του καλοκαιριού και μία από τις καλύτερες σκηνοθεσίες του Θέμη Μουμουλίδη, η «Αντιγόνη» με τη Λένα Παπαληγούρα, είναι οι καλλιτεχνικές επιλογές μας.

30 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Συναυλία στο Φεστιβάλ Ρεματιάς 2025

Οσοι δεν τον ήξεραν ως μουσικό (μετά από 30 χρόνια στο τραγούδι, πόσοι δεν τον ήξεραν ως μουσικό;) τον έμαθαν ως θεατρικό συγγραφέα, μετά την επιτυχία του μονολόγου «Μπουμπού» σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Πασσά, με την Δήμητρα Κολλά στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η νουβέλα, με βιογραφικά στοιχεία της μητέρας του Δημήτρη Μητσοτάκη ή «Μητσοτάκης ο καλός» όπως αυτοπροσδιορίζεται, μιας και είναι το ακριβώς αντίθετο από τον άλλο. Το θεατρικό ανέβηκε με μεγάλη επιτυχία τον χειμώνα στο Εν Αθήναις (Ιάκχου 19, Γκάζι, τηλ. 213 0356472) και θα συνεχίσει και φέτος από Σεπτέμβρη. Τότε που ο Δημήτρης Μητσοτάκης θα κάνει και τη μεγάλη συναυλία για τα 30 χρόνια της καριέρας του.

Οπως λέει και ο ίδιος: «Τριάντα χρόνια δρόμος, γεμάτος λέξεις και εικόνες που δεν βολεύτηκαν σε κουβέντες κι έγιναν τραγούδια. Τριάντα χρόνια αδιαπραγμάτευτης και ασυμβίβαστης πορείας. Από τον πρώτο δίσκο των “Ενδελέχεια” μέχρι σήμερα. Κουβαλώντας την αλμύρα των ’90s και τη σκόνη των δρόμων που περπατήσαμε ώς εδώ. Τριάντα χρόνια πείσμα και επιμονή, με κιθάρες που ταρακουνούν τη σκέψη, με τύμπανα που δονούν την καρδιά και τους στίχους που γίνονται καταφύγιο όταν όλα μοιάζουν χαμένα. Από το “Βουτιά από ψηλά” στην “Κυρά Κατίνα” κι από το “Διαμαντένια προβλήτα” και το “Τι τραγούδι να σου πω” στο “Αν” και το “Η λίστα (Ολα αυτά που δεν γουστάρω)”». Μαζί του θα βρεθούν παλιοί συνοδοιπόροι από την εποχή των «Ενδελέχεια» και νέοι φίλοι, μουσικοί και τραγουδιστές από τις τελευταίες του συνεργασίες. Συγκεκριμένα θα συμμετέχουν οι: Αυγερινή Γάτση, Σπύρος Γραμμένος, Χριστόφορος Ζαραλίκος, Θραξ Πανκc, Παναγιώτης Κατσιμάνης («Ενδελέχεια»), Καίσαρας Κίκης, Γρηγόρης Κλιούμης («Υπόγεια Ρεύματα»), Κοινοί Θνητοί, Αλέξανδρος Κτιστάκης, Εύα Λαύκα («Ευδαίμονες»), Δημήτρης Λεοντόπουλος («Ενδελέχεια»), Magic De Spell, Σαββέρια Μαργιολά, Δημήτρης Μυστακίδης, Μάρθα Φριντζήλα, Χαονία.

Θυμόμαστε το «Δεν έχω οξυγόνο» που παρουσίασε ο πρώην ντράμερ, στιχουργός και φωνή (μαζί με τον Δημήτρη Λεοντόπουλο) των θρυλικών «Ενδελέχεια» για το έγκλημα των Τεμπών και θυμόμαστε και τον ίδιο να δηλώνει: «Η τέχνη δεν είναι ποτέ ουδέτερη· ακόμα και η επιλογή θεμάτων, μορφών ή εκφραστικών μέσων εμπεριέχει πολιτικές διαστάσεις. Οπότε τέχνη χωρίς θέση είναι αδύνατη». Συνυπογράφουμε και τραγουδάμε μαζί του.

🔷 Τετ. 10/9, στις 20.30, στο Θέατρο Ρεματιάς (πεζόδρομος Προφήτη Ηλία, Πολύδροσο Χαλανδρίου). Εισιτήρια: 12 € προπώληση, 15 € ταμείο. Πληροφορίες / κρατήσεις: theatrorematias.gr. Οι πόρτες ανοίγουν στις 19.00

ΕΚΘΕΣΗ

Πέγκυ Κλιάφα

Πρόκειται για μία εγκατάσταση βασισμένη στις διασταυρώσεις της τέχνης και της ιατρικής. Η επιμέλεια ανήκει στην δρα Σωζήτα Γκουντούνα, ενώ φέρει τον τίτλο «Healing the Grid / Θεραπεύοντας το Πλέγμα». Είναι η ατομική έκθεση της Πέγκυς Κλιάφα, η οποία «ξεδιπλώνεται ως διάλογος μεταξύ του πλέγματος της πόλης και της οργανικής λογικής του σώματος».

🔷 Από 11/9 έως 4/10, στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη (πλ. Κολωνακίου 20). Πληροφορίες/κρατήσεις: 210 368278 και zoumboulakis.gr

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Γιούργκεν Τέλερ

Ο εμβληματικός φωτογράφος Juergen Teller (Γιούργκεν Τέλερ) εγκαινιάζει το Onassis Ready, τον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση. Η αναδρομική έκθεση του Τέλερ, πλούσια σε σημαντικά γεγονότα και καθοριστικές συναντήσεις από τη σπουδαία σταδιοδρομία του, παρουσιάζει διάφορες σειρές, μεμονωμένα έργα, πολυάριθμα βίντεο, αλλά και αδημοσίευτες εικόνες από το ’90 έως σήμερα.

🔷 19/10-30/12, στο Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, Αγιος Ιωάννης Ρέντης). Περισσότερα στο onassis.org

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Μίλτος Λογιάδης

Ο Μίλτος Λογιάδης και ο Αντώνης Σουσάμογλου παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στα τραγούδια της εποχής του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα και την Ευρώπη, μαζί με τους Δημήτρη Πακσόγλου και τη Νάντια Κοντογεώργη στο τραγούδι, που θα μας μεταφέρει σε μια εποχή που το αστικό τραγούδι συνυπήρχε με τους αμανέδες της Σμύρνης και το γερμανικό καμπαρέ.

🔷 Σήμερα, 23/8, στις 21.30, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Περισσότερα: aefestival.gr

ΘΕΑΤΡΟ

«Αντιγόνη»

Από τις καλύτερες παραστάσεις του καλοκαιριού και μία από τις καλύτερες σκηνοθεσίες του Θέμη Μουμουλίδη έρχεται στην Αθήνα, ενώ συνεχίζει την περιοδεία της ανά την Ελλάδα. Η «Αντιγόνη» με τη Λένα Παπαληγούρα στον ρόλο της Αντιγόνης και έναν εξαιρετικό θίασο είναι η παράσταση που θα δούμε ξανά και ξανά

🔷 Ολη η περιοδεία εδώ: www.more.com. Στις 3/9 στο Ηρώδειο.