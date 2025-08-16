Νέοι περιορισμοί για την προστασία των εφήβων

«Σύσσωμος ο πλανήτης επιχειρεί να περιορίσει την πρόσβαση σε επικίνδυνους ιστότοπους, ειδικά σε παιδιά και εφήβους, και για τον λόγο αυτό η Ευρώπη θα λανσάρει νέα τηλεφωνικά προγράμματα τον επόμενο μήνα, τα οποία, όπως λέει, θα περιορίζουν τη χρήση διαδικτύου για εφήβους – εφόσον δεν χρησιμοποιούν Wi-Fi» τονίζει στις σελίδες τεχνολογίας το BBC.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του βρετανικού ειδησεογραφικού κολοσσού, τα νέα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας μόνο για sim θα φιλτράρουν τον ιστό σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με την ηλικία του παιδιού που τον χρησιμοποιεί με τρία ξεχωριστά επίπεδα προστασίας.

Τα προγράμματα θα έχουν επίσης και άλλα χαρακτηριστικά, όπως μειωμένες ταχύτητες διαδικτύου για εφήβους ώστε να «περιορίσουν το streaming» καθώς και προστασία από απάτες. Οπως ωστόσο επισημαίνει το δημοσίευμα, η E.E. μπορεί να ελέγχει μόνο σε τι υπάρχει πρόσβαση χρησιμοποιώντας δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να φιλτράρει περιεχόμενο που αποκτάται με πρόσβαση μέσω Wi-Fi το οποίο λειτουργεί ξεχωριστά.

Ο βρετανικός πάροχος κινητής τηλεφωνίας ΒΤ, ο οποίος έχει 25 εκατομμύρια πελάτες, ανακοίνωσε πάντως ότι είναι το πρώτο μεγάλο δίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου που εισάγει προγράμματα smartphone για άτομα κάτω των 18 ετών.

Οι εταιρείες που λειτουργούν δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχρεούνται ήδη από τον ρυθμιστή Ofcom να διασφαλίζουν ότι μόνο ενήλικες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο ενηλίκων κατά τη χρήση του δικτύου τους. Αυτό το κάνουν φιλτράροντας και αποκλείοντας την πρόσβαση σε ιστότοπους που θεωρούνται 18+ σύμφωνα με το Βρετανικό Συμβούλιο Ταξινόμησης Θέασης.

Αυτό σημαίνει ότι η προσπάθεια επίσκεψης σε μια πλατφόρμα όπως π.χ. μια πορνογραφική ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας σύνδεση 4G ή 5G, αντί για Wi-Fi, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται η σελίδα. Μάλιστα οι χρήστες συνήθως υποχρεούνται να επαληθεύσουν ότι είναι ενήλικες -και κάτοχοι λογαριασμού- μέσω ελέγχου πιστωτικής κάρτας ή μέσω σύνδεσης στον λογαριασμό τους στο διαδίκτυο για να αλλάξουν τις ρυθμίσεις τους.

Οπως σημειώνει το άρθρο, παρά το γεγονός ότι οι περιορισμοί περιεχομένου της E.E. δεν ισχύουν για περιεχόμενο που προβάλλεται μέσω Wi-Fi, η εταιρεία πιστεύει ότι τα νέα της προγράμματα εξακολουθούν να παρέχουν στους έφηβους χρήστες smartphone και στους γονείς περισσότερη προστασία.

Τρία είναι τα επίπεδα της E.E. που προσφέρουν διαφορετικό βαθμό προστασίας ανάλογα με την ηλικία του χρήστη, με το «προστατευμένο» πρόγραμμα για προεφήβους να έχει «αυστηρούς» ελέγχους, ενώ τα «καθοδηγούμενα» και «αξιόπιστα» προγράμματα για μεγαλύτερους εφήβους να έχουν «μέτριους» ελέγχους για την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οπως δε έγινε γνωστό, κάθε ένα από τα προγράμματα έχει επίσης προστασία από τις απάτες.

«Ως το καλύτερο δίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου για οικογένειες κατανοούμε ότι, ενώ τα smartphones προσφέρουν πολλά οφέλη στους ανθρώπους, υπάρχουν επίσης πολλοί πραγματικοί κίνδυνοι και προκλήσεις, ειδικά για τους νέους» δήλωσε η Κλερ Γκίλις, επικεφαλής του τμήματος καταναλωτών της British Telecom η οποία συμμορφώνεται, όπως και άλλες εταιρείες στην Ευρώπη, με τις διατάξεις της E.E.

Τα νέα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη θα προστεθούν στις δεκάδες λειτουργίες ασφαλείας σε επίπεδο εφαρμογής, ιστότοπου και συσκευής που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους γονείς να προστατεύουν τα παιδιά τους από επιβλαβές περιεχόμενο. Ωστόσο πολλοί ενήλικες λένε ότι αισθάνονται μπερδεμένοι και κουρασμένοι από τις δεκάδες παραμέτρους που περιλαμβάνουν. Από την πλευρά του ο διακεκριμένος αναλυτής τεχνολογίας Πάολο Πεσκατόρε δήλωσε στο BBC ότι τα σχέδια της E.E. αποτελούν «ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», αλλά η εφαρμογή τέτοιων ελέγχων «δεν είναι εύκολο κατόρθωμα».