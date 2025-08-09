Η πολιτιστική ατζέντα της εβδομάδας [10.8-16.8.2025]

«PIERRE CARDIN - Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ»

Μόδα, χορός και επιστήμη

Ο οίκος Pierre Cardin διοργανώνει ένα μοναδικό θέαμα, με τη συμβολή σημαντικών καλλιτεχνών αλλά και ανθρώπων της επιστήμης. Η αφορμή δόθηκε καθώς ο οίκος έχει αναλάβει τις στολές των αστροναυτών στη NASA, οπότε κάπως έτσι δημιουργήθηκε και «Ο χορός του Γαλαξία», που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι το 2021 στην Opera Garnier, ακολούθησαν περιοδείες σε όλο τον κόσμο, και τώρα έρχεται για πρώτη φορά και στην Ελλάδα. Η βραδιά θα ξεκινήσει με ένα εντυπωσιακό χορογραφικό, τρισδιάστατο υπερθέαμα, με τον βασικό χορευτή στο Μπαλέτο του Θεάτρου La Scala του Μιλάνου και πρωταγωνιστή του American Ballet Theatre, Ρομπέρτο Μπόλε (Roberto Bolle), καθώς και με την κορυφαία μπαλαρίνα Τατιάνα Μέλνικ.

Συμμετέχουν το Nuovo Balletto Di Toscana και η χορεύτρια Ντανιέλ Αλούμα.

Ενώ οι κορυφαίοι αυτοί χορευτές θα κινούνται επί σκηνής, ο ηθοποιός Μάθιου Γκόντερ θα γίνει ο αφηγητής, στον ρόλο του αστροφυσικού Νταβίντ Ελμπάζ. Ο τελευταίος (που είχαμε τη χαρά να τον γνωρίσουμε και να συνομιλήσουμε στο παρελθόν) είναι πολύ σπουδαίος αστροφυσικός επιστήμων (ανήκει στο 1% των πλέον αναφερόμενων ερευνητών του ακαδημαϊκού κόσμου), επιστημονικός διευθυντής του Τμήματος Ατομικής Ενέργειας του Saclay και διευθυντής του τμήματος «Κοσμολογία και γέννηση των γαλαξιών». Πάνω στις δικές του διαλέξεις για τον Γαλαξία έχει βασιστεί όλη η αφηγητική δομή της ιδιαίτερης αυτής παράστασης/ντεφιλέ - εξάλλου ο ίδιος έλαβε ενεργό ρόλο στην όλη διοργάνωση, καθώς έγραψε τα κείμενα, μαζί με τον σκηνοθέτη της βραδιάς, Πατρίκ Ντεντόλ.

Επί σκηνής, ουράνια σώματα «συν-κινούνται» ως ολογράμματα μαζί με τους χορευτές: «Ο χορός των πλανητών με παρτενέρ τον χορό των ανθρώπων, σε ένα ταξίδι στο κέντρο του Γαλαξία μας. Η γέννηση ενός άστρου όπως ο δικός μας Ηλιος, η χορογραφία ενός πλανητικού συστήματος, η δημιουργία της Γης και των άλλων πλανητών, η απαρχή της ζωής. Η ύπαρξή μας ως όντα του φωτός, φτιαγμένα από φωτόνια και αστρόσκονη. Το μοιραίο τέλος που περιμένει κάθε αστέρι, ο θάνατος του Ηλιου με τη μετατροπή του σε σουπερνόβα που συμπαρασύρει όλους τους πλανήτες του Ηλιακού του συστήματος» - όλα αυτά θα δούμε εκείνη τη βραδιά, ενώ θα κλείσει με την επίδειξη υψηλής ραπτικής του οίκου. Ολη τη χοροεπιστημονική παράσταση είχε εμπνευστεί ο ίδιος ο Πιερ Γκαρντέν, λίγο πριν φύγει από τη ζωή το 2020.

● Σάββατο 4/10, στις 21.00. Στο Christmas Theater (Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου, Λεωφ. Βεΐκου 139, Γαλάτσι, τηλ.: 2117701700). Διάρκεια: 130’. Προπώληση: στα Public, στο 211 7700 000 και μέσω more.com.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Σίφνος

To 3ο Φεστιβάλ Πολιτισμού Δήμου Σίφνου «Στα μονοπάτια των θεών» ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως τα τέλη Αυγούστου: αγγειοπλαστική, θέατρο, κινηματογράφος («Μάνος Χατζιδάκις - 18 κινούμενες εικόνες» του Λάκη Παπαστάθη), μουσική (Π. Θαλασσινός), πανηγύρια, ποίηση, χορός.

● Στη Σίφνο, έως 30/8.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Ματούλα Ζαμάνη

«Να ενώσουμε τα χέρια μας/Να τα σηκώσουμε ψηλά/Να δούμε τι και πώς/Να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε/Να δούμε πως ο προικοθήρας γίνεται λαγός/Και πως οι καουμπόηδες το βάζουν στα πόδια μόλις φανούν οι Ινδιάνοι». Με άλλα λόγια, η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Ματούλα Ζαμάνη συνεχίζει τις καλοκαιρινές της συναυλίες.

● Τετ. 20/8, στη Σύρο (γήπεδο ΕΠΣ Κυκλάδων), στις 21.00. Προπώληση: more.com

ΜΟΥΣΙΚΗ

Nouvelle Vague

Οι Nouvelle Vague με τη ρετρό γοητεία και τη σύγχρονη κομψότητά τους έρχονται στο Sani Festival, επανερμηνεύοντας εμβληματικά κομμάτια των 80s μέσα από αισθαντικές διασκευές. Θα ακούσουμε τραγούδια των Joy Division, The Clash, Blondie και Depeche Mode, πάντα υπό την καθοδήγηση του παραγωγού Marc Collin.

● Σήμερα 9/8, στις 21.30, στο Sani Resort, λόφος Σάνης, Χαλκιδική. Κρατήσεις: sanifestival.gr

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Χρήστος Μποκόρος

Η ατομική έκθεση ζωγραφικής «Παλίμψηστα» του ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου θα φιλοξενηθεί στο Φετιχιέ Τζαμί και μάλιστα ειδικά για την έκθεση ο ίδιος δημιούργησε ειδικές κατασκευές και νέα έργα πετυχαίνοντας να προσδώσει μια έντονα μυσταγωγική ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του μνημείου.

● 1/8-31/10, στο Φετιχιέ Τζαμί (Ναύπακτος, λιμάνι)