Κυριάκο, έρχεται ο Λάκης Λαζόπουλος στο Mega

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα πρέπει να νιώθει και πολύ καλά. Η σατιρική εκπομπή του Λάκη Λαζόπουλου, το περίφημο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», επιστρέφει στο πρόγραμμα του Mega και αναμένεται και πάλι να σαρώσει σε τηλεθέαση. Και δικαίως, θα έλεγα. Διότι έχει χιούμορ, τραγούδι, ενσυναίσθηση, ευαισθησία, καταγγελία κ.ά. Οι δόσεις που προσφέρει ο Λαζόπουλος σε όλα είναι ιδανικές και ισορροπημένες.
Η πρεμιέρα της για τη νέα σεζόν προγραμματίστηκε για την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. «Με διάφορους καλλιτέχνες να ανεβαίνουν στη σκηνή του Τσαντιριού μαζί με τον παρουσιαστή της εκπομπής, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης στα σατιρικά σκετσάκια, και καλεσμένους ανθρώπους-κοινωνικές σημαδούρες που με τον δικό τους τρόπο βοηθούν και στηρίζουν τους συνανθρώπους τους».
Το έχουμε πει ξανά και πέρυσι: όταν ένα κανάλι βάζει στο πρόγραμμά του τον Λάκη Λαζόπουλο, ξέρει ότι βάζει έναν άνθρωπο που θα χτυπάει φουλ την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ειδικά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιπολίτευση στο έπακρον με άλλα λόγια. Και η αντιπολίτευση μέσω σάτιρας είναι η πιο αποτελεσματική.
Αδωνι, έρχονται οι «Ράδιο Αρβύλα» στον ΑΝΤ1
Επιστρέφει, λοιπόν, το «Ράδιο Αρβύλα» στον ΑΝΤ1 και είναι ακόμα ένας λόγος η κυβέρνηση να μη νιώθει και τόσο καλά. Τη σατιρική εκπομπή των Αντώνη Κανάκη, Γιάννη Σερβετά και Χρήστου Κιούση θα την ξαναδούμε και φέτος «με τη χειμερινή ώρα» όπως ανακοίνωσε το κανάλι: «Οι εκπομπές του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του, που εδώ και τρεις δεκαετίες είναι στην κορυφή, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ιστορίας του ANT1 και όχι μόνο, καθώς επιδεικνύουν έναν μοναδικό συνδυασμό, ιδιαίτερα μεγάλης διάρκειας και επιτυχίας».
Το «Ράδιο Αρβύλα» θα μετρήσει τη 19η σεζόν του, με τον Αδωνι Γεωργιάδη να έχει και φέτος την τιμητική του.
