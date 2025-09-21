Κοινοτοπίες και αοριστολογίες

Στη δημόσια διαβούλευση βγήκε το νέο νομοσχέδιο του Παύλου Μαρινάκη για την ΕΡΤ και το EMFA (την ενσωμάτωση του «European Media Freedom Act» στη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία). Γενικόλογο είναι, θα έλεγα, και αρκετά αόριστο σε διάφορες περιπτώσεις ώστε να μπορεί να γίνει «λάστιχο» όταν θα χρειάζεται. Σκοπός του ν/σ είναι, λέει, όσον αφορά την ΕΡΤ, η «ενδυνάμωση του δημόσιου χαρακτήρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ Α.Ε.) και της θέσης της στο πλαίσιο μιας έντονα ανταγωνιστικής αγοράς και η ενίσχυση της εύρυθμης, διαφανούς και αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης». Καλά κρασιά. Την ευρωπαϊκή οδηγία πάντως για τις SLAPP αγωγές, η κυβέρνηση ακόμα να την ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο. Ας είναι καλά ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Αυτόν δείχνουν τα σωματεία ως υπεύθυνο για την καθυστέρηση.

Ιδού μερικά αποσπάσματα από το ν/σ:

● Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την καινοτομία και τις σύγχρονες τεχνολογίες στην ΕΡΤ, τη συνεργασία της ομάδας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με συναφείς σκοπούς και με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και τη συμμετοχή της σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς

● Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου και συμμετοχή σε αυτό ενός μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ΑΕΙ και ενός μέλους με επαρκή εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική ή σε άλλον τομέα των οικονομικών επιστημών

● Βελτίωση της εισπραξιμότητας του ανταποδοτικού τέλους

● Ενσωμάτωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

● Καθιέρωση της συνεργασίας της ΕΡΤ με το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την εκπαιδευτική τηλεόραση

● Παροχή κινήτρου απόδοσης στο προσωπικό της ΕΡΤ

● Εξορθολογισμός των ανισοτήτων στο προσωπικό της ΕΡΤ.

● Το ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο της ΕΡΤ ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ και θεωρείται πλήρως και ολοσχερώς καταβληθέν.

O ονομαστικός και αναπαλλοτρίωτος τίτλος (μετοχή) ίσης ονομαστικής αξίας που έχει εκδοθεί ανήκει κατά κυριότητα στο ελληνικό Δημόσιο.

● Πόροι της ΕΡΤ:

α) από το ανταποδοτικό τέλος

β) από διαφημίσεις

γ) από κάθε άλλη πηγή.

● Επιβάλλεται και εισπράττεται υπέρ της ΕΡΤ ανταποδοτικό τέλος ύψους τριών ευρώ, μηνιαίως, ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Το ανταποδοτικό τέλος υπολογίζεται και χρεώνεται μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Εντός δύο μηνών από τη λήξη του μήνα εντός του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας στον οποίο ενσωματώνεται το ανταποδοτικό τέλος («μήνας αναφοράς»), οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας αποστέλλουν στην ΕΡΤ μηνιαία εκκαθάριση. Εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της μηνιαίας εκκαθάρισης, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδουν στην ΕΡΤ το ποσό ανταποδοτικού τέλους, το οποίο εισπράττουν εντός του μήνα αναφοράς.

● Η ΕΡΤ διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από:

α) τον πρόεδρο

β) τον διευθύνοντα σύμβουλο

γ) πέντε μέλη, τα οποία, λόγω των ειδικών γνώσεων, της πείρας και των προσόντων τους, μπορούν να συμβάλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας

δ) δύο μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τους εργαζομένους της ΕΡΤ, από τα οποία το ένα έχει δημοσιογραφική ιδιότητα.

● Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει την ανταπόκριση του κοινού χρησιμοποιώντας κάθε σύγχρονη τεχνική μέθοδο και μέσο. Προς τον σκοπό αυτό υλοποιεί, ιδίως, κυλιόμενες έρευνες, με χρήση τέτοιων μεθόδων και μέσων. Με απόφαση του Δ.Σ. εξειδικεύονται οι μέθοδοι μέτρησης, τα μετρούμενα στοιχεία της ανταπόκρισης του κοινού πέραν της τηλεθέασης. Ανά εξάμηνο, η ΕΡΤ δημοσιεύει τα αποτελέσματα του ελέγχου στο site της.

● Στο προσωπικό της ΕΡΤ δύναται να καταβάλλεται ως κίνητρο απόδοσης ανά έτος μέρος του ποσού της υπέρβασης του στόχου του θετικού ετήσιου αποτελέσματος του προηγούμενου έτους, κατά ανώτατο όριο μέχρι του ποσού των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ συνολικά. Συστήνεται Ειδική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. και είναι αρμόδια να εισηγείται στο Δ.Σ. για το κίνητρο απόδοσης.

Τι να είναι άραγε αυτό το «Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης»;

Στο νομοσχέδιο Μαρινάκη υπάρχει και το Αρθρο 42 που λέει ότι σχηματίζεται «Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης». Είναι κάτι που το ήθελαν τα σωματεία αλλά, έτσι όπως είναι διατυπωμένο, μάλλον δημιουργεί περισσότερα προβλήματα, παρά επιλύει. Ενα άρθρο που θέλει εξήγηση. Ιδού:

Οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ιδιοκτητών εντύπων, ιστοσελίδων, δημοσιογράφων, κατόχων άδειας ή βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης και παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών δύνανται να ιδρύσουν το «Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης» (Συμβούλιο), ως φορέα αυτορύθμισης πλήρως ανεξάρτητο από οποιαδήποτε πολιτική, κυβερνητική ή άλλη επιρροή, το οποίο αποσκοπεί ιδίως:

α) στην προστασία και την προώθηση του κλαδικού και του δημόσιου διαλόγου επί ζητημάτων που αφορούν την ελευθερία του Τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης

β) στην προστασία και ενδυνάμωση της πολυφωνίας και της συντακτικής ανεξαρτησίας

γ) στη λήψη πρωτοβουλιών και την προώθηση του δημόσιου διαλόγου, αναφορικά με ζητήματα που αφορούν:

γα) αβάσιμες ή καταχρηστικές δικαστικές διαδικασίες προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού («SLAPPs»)

γβ) την Παιδεία στα Μέσα (Media Literacy)

γγ) την ασφάλεια των δημοσιογράφων

γδ) την παραπληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης διαδικασιών για την επαλήθευση γεγονότων (fact checking)

δ) στην παροχή συνδρομής στους παρόχους υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης, το συντακτικό προσωπικό τους ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, λόγω της τακτικής ή επαγγελματικής του σχέσης με πάροχο υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης ή το συντακτικό προσωπικό του, ενδέχεται να διαθέτει πληροφορίες που σχετίζονται με την ταυτοποίηση δημοσιογραφικών πηγών ή εμπιστευτικών επικοινωνιών ή είναι ικανές να οδηγήσουν σε αυτήν όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος σε αποτελεσματική δικαστική προστασία σε περίπτωση παραβιάσεων των παρ. 3 έως 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1083 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2024, σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ.

(Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης) (L 17.4.2024)