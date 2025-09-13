Οι σειρές της ΕΡΤ που ξεκινούν αυτήν την εβδομάδα

«ΗΛΕΚΤΡΑ» Δευτέρα με Πέμπτη, 20.30

Αυτή είναι η τρίτη σεζόν για την «Ηλέκτρα» σε σκηνοθεσία Βίκυς Μανώλη και σενάριο των Μαντώς Αρβανίτη και Θωμά Τσαμπάνη. Στην παρέα της Εμιλυς Κολιανδρή, του Αποστόλη Τότσικα, της Ολγας Μιχαλοπούλου και του Θανάση Πατριαρχέα προστίθεται και νέο αίμα, όπως ο Δημήτρης Σέρφας, ο Ιωσήφ Πολυζωίδης και άλλοι.

«Στην τρίτη σεζόν η Ηλέκτρα θα πορευτεί από τα απόλυτα δεσμά της φυλακής προς την ελευθερία. Μια ελευθερία όμως που δεν της την προσφέρει κανένας έρωτας, κανένας άντρας, αλλά η επιτακτική ανάγκη της να χειραφετηθεί, να σπάσει τα δεσμά που το παρελθόν έχει τυλίξει γύρω της και να αναζητήσει, καθάρια, λυτρωμένη, μια νέα ζωή».

«ΤΟ ΠΑΙΔΙ» Δευτέρα με Πέμπτη, 21.45

«Το παιδί» είναι μια νέα μαύρη κοινωνική κωμωδία, με την υπογραφή του Παναγιώτη Ιωσηφέλη στο σενάριο και του Στέφανου Μπλάτσου στη σκηνοθεσία.

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Αννα Μάσχα, Ελενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης κ.ά.

Στον ρόλο της Βάνας η Αννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη.

«Μια πρώην πρωταθλήτρια του τάε κβον ντο, ύστερα από έναν σοβαρό τραυματισμό καταλήγει να εργάζεται ως γυμνάστρια του Ντιμίτρι, ενός νέου στο φάσμα του αυτισμού, μοναχογιού μιας οικογένειας Ρώσου μεγιστάνα, στην έπαυλή τους, στα βόρεια προάστια. Οταν ένα βράδυ η οικογένεια δέχεται επίθεση, η Αρτεμις καταφέρνει να εξουδετερώσει τους εισβολείς και να σώσει τον Ντιμίτρι, ενώ οι γονείς του απάγονται. Γρήγορα διαπιστώνει ότι όσο το παιδί παραμένει ζωντανό, αποτελεί στόχο εκείνων που διέπραξαν την επίθεση, ενώ η αστυνομία δείχνει απρόθυμη να βοηθήσει».

«ΚΑΛΑ ΘΑ ΠΑΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟ» Δευτέρα με Τετάρτη, 22.45

Νέα κωμική σειρά του Δημήτρη Αποστόλου, σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη. Πρωταγωνιστούν: Ντόρα Μακρυγιάννη, Γιάννης Ζουγανέλης, Μαρία Κωνσταντάκη, Μαρία Λεκάκη, Κώστας Κόκλας, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ελισάβετ Γιαννάκου, Παναγιώτα Βιτετζάκη κ.ά. Στον ρόλο της Μιχαέλας η Κωνσταντίνα Κλαψινού και στον ρόλο του Πάρη ο Γιώργος Χριστοδούλου.

«Ο Πάρης και η Μιχαέλα μεγάλωσαν μαζί, σε μια παραθαλάσσια πόλη που μύριζε αλάτι, αναμνήσεις, αθωότητα, αλλά και ψέμα, καταπιεσμένο συναίσθημα και απωθημένα. Οι δυο τους, δεμένοι με εκείνο το νήμα που δεν είχε όνομα. Δεν ήταν ούτε φιλία, ούτε έρωτας, ούτε αίμα.

Ηταν όλα μαζί. Μέχρι που δεν ήταν τίποτα. Τον έρωτα δεν τον σκοτώνεις με μαχαίρι. Τον σκοτώνεις με μια κουβέντα που δεν έπρεπε να είχε ειπωθεί. Μια φράση του Πάρη τα γκρέμισε όλα. Εκείνη, που τον άκουσε χωρίς να έπρεπε, έφυγε».

«ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΦΩΣ» Κάθε Πέμπτη, 22.45

Βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο της Ντορίνας Παπαλιού, σε σενάριο-διασκευή Μιρέλλας Παπαοικονόμου και Κάτιας Κισσονέργη και σκηνοθεσία Λάμπη Ζαρουτιάδη.

Παίζουν: Μαριάννα Πουρέγκα, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Αναστάσης Ροϊλός, Δημήτρης Καπουράνης, Δημήτρης Αλεξανδρής, Ευγενία Δημητροπούλου, Αινείας Τσαμάτης κ.ά. Επίσης συμμετέχουν: Θανάσης Παπαγεωργίου, Μιχάλης Μητρούσης, Δημήτρης Πετρόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλκης Κούρκουλος.

«Η Λουίζα Λασκαράτου είναι κόρη μεγαλοδικηγόρου της Αθήνας. Ο ξαφνικός θάνατός του την αναγκάζει να επιστρέψει από το εξωτερικό, όπου ζει και εργάζεται. Μια απροσδόκητη κληρονομιά γίνεται η αιτία να αμφισβητήσει όσα ήξερε για το παρελθόν της οικογένειάς της».

«ΤΟ ΔΙΧΤΥ» Κάθε Παρασκευή, 22.15

Τη σκηνοθεσία υπογράφει (και εδώ) ο Γρηγόρης Καραντινάκης, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Θοδωρής Αθερίδης, στενοί συνεργάτες και οι δύο του Μανούσου Μανουσάκη. Πρωταγωνιστούν οι: Θοδωρής Αθερίδης, Αννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Φιόνα Γεωργιάδη, Κατερίνα Κρανίδη, Σπύρος Μαραγκουδάκης, Γιάννης Τσιμιτσέλης κ.ά.

«Ο δεύτερος κύκλος επεισοδίων περιλαμβάνει έξι αυτοτελείς ιστορίες με επίκεντρο σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα».