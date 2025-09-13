Θα μπορούμε να ακούμε κι εμείς πλέον τους δίσκους του Γιάννη Πετρίδη

Στο σπίτι του Γιάννη Πετρίδη, οι φίλοι του νιώθαμε την απόλυτη ευτυχία. Σκεφτείτε τώρα μια μεγάλη μεζονέτα, λίγο έξω από την Αθήνα, γεμάτη με δίσκους και πράγματα της μουσικής.

Ως γνωστόν, ο Γιάννης Πετρίδης, ο σημαντικότερος Ελληνας ραδιοφωνικός παραγωγός ever, κατέχει μία από τις μεγαλύτερες δισκοθήκες στον κόσμο.

Ε, λοιπόν, η είδηση είναι καταπληκτική: το Ιδρυμα Ωνάση απέκτησε τη συλλογή δίσκων του Γιάννη, «για τη μελλοντική διαμόρφωση ενός νέου, ειδικά διαμορφωμένου χώρου για ακρόαση, έρευνα και απόλαυση». Μετά το Αρχείο Καβάφη θα έχουμε και το Αρχείο Πετρίδη.

Τι περιλαμβάνει η συλλογή του Γιάννη; Κρατηθείτε. Καταρχάς περισσότερους από 250 χιλιάδες δίσκους. Ολη τη μουσική κατά κάποιον τρόπο. Ξένη αλλά και ελληνική. Μπορεί να τον ξέρουμε τον Πετρίδη από τα ξένα τραγούδια αλλά αυτός ασχολήθηκε πολύ και με το ελληνικό. Μόλις θα ξεκινήσει τη λειτουργία του αυτός ο πολυχώρος που ετοιμάζει το Ιδρυμα Ωνάση, θα διαπιστώσετε κι εσείς ότι στη συλλογή του Πετρίδη υπάρχει και όλο το ελληνικό τραγούδι. Και μη σας φαίνεται υπερβολή η λέξη «όλο».

Ο Γιάννης έδωσε και όλα εκείνα που μάζευε δεκαετίες τώρα. Περιοδικά (Billboard, Rolling Stone, ΝΜΕ κ.ά.), μουσικά βιβλία, μια μεγάλη ταινιοθήκη με όλα τα Οσκαρ και τις υποψηφιότητες, όλο το καλό γαλλικό και ιταλικό σινεμά, πάνω από 500 ντοκιμαντέρ με την ιστορία της μουσικής, μουσικά gadgets και memorabilia (300 t-shirts!) αλλά και πολλά πολλά ακόμα.

Υπολογίστε πως αυτός ο πολυχώρος θα είναι έτοιμος σε 1-2 χρόνια από τώρα. Τον επιμελείται προσωπικά η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση. Μεγάλη υπόθεση. Σκεφτείτε ότι πριν από καμιά δεκαριά χρόνια είχε προσεγγίσει τον Γιάννη ένα ίδρυμα από τη Νέα Υόρκη προκειμένου να αγοράσει τη συλλογή του προσφέροντας ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Αλλά αυτός αρνήθηκε. Και τώρα τα δώρισε κάπου που θα μπορούμε να τα βλέπουμε και να τα ζούμε όλοι εμείς. Ανυπομονούμε.