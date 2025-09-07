Τα προγράμματα στα ενημερωτικά ραδιόφωνα της Αθήνας

Υπάρχουν κάποιοι που προτιμούν το ραδιόφωνο από την τηλεόραση όταν επιλέγουν οπτικοακουστικά ΜΜΕ για την ενημέρωσή τους. Και καλά κάνουν (κάνουμε). Αφήστε δε που ούτως ή άλλως τα κανάλια, τα πανελλαδικά ιδίως, έχουν περιορίσει πολύ τις ενημερωτικές εκπομπές δίνοντας χώρο στην, λέμε τώρα, ψυχαγωγία.

Είπαμε λοιπόν σήμερα να καταγράψουμε τα καινούργια προγράμματα των ραδιοσταθμών της Αττικής έστω και αν κάποια από αυτά δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Να ξέρουμε ποιους θα ακούμε και πού τη νέα σεζόν, η οποία προβλέπεται, πολιτικά, εκρηκτική. Σημειώστε πως στα δύο δημοτικά ραδιόφωνα της λίστας βάζουμε τα περσινά τους προγράμματα, οπότε τις επόμενες εβδομάδες ίσως να έχουμε κάποιες μικρές αλλαγές. Οσον αφορά δε τον 105,5 Στο Κόκκινο, η κατάσταση παραμένει δραματική. Οταν έχουν καθυστέρηση μισθού που φτάνει τους 3,5 μήνες, για ποιο νέο πρόγραμμα να μιλήσουμε; Και από τη Δευτέρα, αν δεν αλλάξει κάτι, ξεκινούν στάσεις εργασίας.

06.00-07.00 Δημήτρης Γκόλιας

07.00-08.00 Δημήτρης Γκόλιας / Ντίνα Μόσχου

08.00-09.00 Νίκος Παναγιωτόπουλος

09.00-11.00 Τάκης Χατζής / Αθηναΐς Νέγκα

11.00-12.00 Γιώργος Ευγενίδης

12.00-13.00 Γιάννης Τριάντης

13.00-14.00 Βαγγέλης Περρής

14.00-15.00 Magazino (Λίνα Κλείτου)

15.00-16.00 Ελσα Ψαρίδη / Δημήτρης Αλφιέρης

16.00-18.00 Φωτεινή Πιπιλή ΠΑ: Νικόλας Καμακάρης

18.00-20.00 Ανδρέας Πετρόπουλος

20.00-22.00 Αφροδίτη Σημίτη

22.00-00.00 Αννίτα Πάνια

05.00-06.00 Σπύρος Παπαδάκης

06.00-08.00 Σπύρος Παπαδάκης / Στεφανία Κασίμη

08.00-10.00 Ιωσήφ Καλαμαράκης / Αμαλία Κάτζου

10.00-11.00 Νίκος Χατζηνικολάου

11.00-12.00 Νίκος Χατζηνικολάου / Αντώνης Δελλατόλας

ΠΑ: 10.00-12.00 Νίκος Ρογκάκος / Ρίτσα Μπιζόγλη

12.00-14.00 Μάνος Νιφλής / Μπάμπης Παπαδημητρίου

14.00-15.00 Magazino (Βασίλης Τερζάκης / Ελισάβετ Σαλαμάρα)

15.00-17.00 Λουκία Γκάτσου / Νίκος Στραβελάκης

17.00-19.00 Γιώργος Χουδαλάκης / Γιώργος Παγάνης

19.00-21.00 Νίκος Μπογιόπουλος

21.00-02.00 Μάνος Παρδάλης

02.00-04.00 Γιώργος Στυλιανάκης

05.00-07.00 Βασίλης Ταλαμάγκας

07.00-08.00 Γιώργος Τραπεζιώτης

08.00-09.00 Magazino (Γιάννης Παπαγεωργίου / Αθηνά Κορλίρα)

09.00-10.00 Γιάννης Λαυράνος / Νίκος Καρούτζος

10.00-11.00 Γιώργος Μελιγγώνης

11.00-12.00 Δημήτρης Κουκλουμπέρης

12.00-13.00 Σεραφείμ Κοτρώτσος

13.00-14.00 Ελεωνόρα Ορφανίδου / Ελευθερία Κουμάντου

14.00-15.00 Magazino (Κατερίνα Παπαβασιλείου)

15.00-16.00 Μιχάλης Λεάνης

16.00-17.00 Χάρης Ιωάννου

17.00-18.00 Κατερίνα Πουλοπούλου

18.00-19.00 Ελενα Χατζηιωάννου / Πάνος Πολυζωίδης

19.00-20.00 Magazino (Κώστας Ράπτης)

20.00-21.00 Αριστέα Γιάννου

21.00-22.00 Ολγα Λασκαράτου

22.00-00.00 Αφροδίτη Παπακαλού

ΔΕ: Κωνσταντίνος Ταχτσίδης

00.00-02.00 Δώρα Αποστόλου

05.00-07.00 Ερη Πανάγου

07.00-09.00 Αλέξανδρος Κλώσσας

09.00-11.00 Σωτήρης Ξενάκης / Βασίλης Σκουρής

11.00-12.00 Νίκη Λυμπεράκη

12.00-13.00 Στέλλα Γκαντώνα / Θανάσης Φουσκίδης

13.00-14.00 «Ελληνοφρένεια»

14.00-15.00 Magazino (Αλεξάνδρα Καϋμένου)

15.00-17.00 Μαρία Λεμονιά / Ελενα Καραμίχαλου

17.00-19.00 Κώστας Γκόντζος / Διονύσης Βερβελές

19.00-21.00 Λάμπρος Καλαρρύτης

21.00-00.00 Κωνσταντίνος Λαβίθης

00.00-05.00 Μάνος Τσιλιμίδης

05.00-06.00 Γιάννης Αργυρός

06.00-08.00 Διονύσης Χατζημιχάλης / Κατερίνα Σερέτη

08.00-10.00 Βασίλης Αδαμόπουλος / Μαρία Γεωργίου

10.00-12.00 Γιώργος Κακούσης / Δημήτρης Πετρόπουλος

12.00-13.00 Ευαγγελία Μπαλτατζή

13.00-14.00 Στέλιος Βραδέλης / Γιώργος Πίκουλας

14.00-15.00 Magazino (Γρηγόρης Νιάκας)

15.00-16.00 Αρετή Μπίτα

16.00-17.00 Γιάννης Πετρίδης

17.00-18.00 Ελενα Καραγιάννη

18.00-19.00 Ανδρέας Παπασταματίου

19.00-20.00 Magazino (Θάνος Σιαφάκας)

20.00-21.00 Χρήστος Μιχαηλίδης

21.00-22.00 Βασιλεια Ζερβού

22.00-23.00 Νεφέλη Λυγερού

23.00-00.00 Γιάννης Πετρίδης (Ε)

00.00-02.00 Ελπίδα Γεωργιτζίκη

ΚΥ-ΠΕ: 02.00-05.00 Γιάννης Ευθυμίου

05.00-06.00 Δημήτρης Γιαννίρης

06.00-07.00 Γιώργος Ψάλτης

07.00-07.15 Μεράνια Πασχαλίδη (Πρωινό Μαγκαζίνο)

07.15-08.00 Γιώργος Ψάλτης

08.00-10.00 Αρης Πορτοσάλτε

10.00-11.00 Παύλος Τσίμας

11.00-12.00 Δημήτρης Στούμπος, Γιώργος Μουρούτης

12.00-13.00 Μάνος Βουλαρίνος

13.00-14.00 Βασίλης Χιώτης, Νότης Παπαδόπουλος

14.00-15.00 Σπύρος Μάλης - Κεντρικό Μαγκαζίνο

15.00-17.00 Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς

17.00-18.00 Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Ντσούνος

18.00-20.00 Κατερίνα Δράκου

20.00-21.00 Νίκος Ανδρίτσος - Βραδινό Μαγκαζίνο

21.00-23.00 Δημήτρης Γιαγτζόγλου

23.00-01.00 Βασίλης Κουφόπουλος

06.00-08.00 Κώστας Ερμές

08.00-10.00 Θεοδωρής Τσέλας

10.00-12.00 Γιώργος Βλάχος / Ανδρέας Καψαμπέλης

12.00-13.00 Ιωάννης Βασιλειάδης / Κωνσταντίνος Ελευθερίου / Δημήτρης Παπαγεωργίου

13.00-16.00 Γρηγόρης Σερέτης

16.00-17.00 Γαβριήλ Χαλικιώτης

17.00-18.00 Νίκος Πάσχος

18.00-20.00 Κωνσταντίνος Μπογδάνος

20.00-21.00 Ρία Βασιλόγαμβρου

21.00-23.00 Ηλίας Κακλαμάνης

23.00-02.00 Μιχάλης Οικονομόπουλος

06.00-08.00 Γιάννης Στρατάκης

08.00-10.00 Γιώργος Βούλγαρης

10.00-11.00 Κώστας Σαββόπουλος

11.00-12.00 Σπύρος Σουρμελίδης

12:00-13.00 Θεόφιλος Σιχλετίδης

13.00-14.00 Δημήτρης Χατζηνικόλας

14.00-15.00 Magazino (Κατερίνα Ακριβοπούλου)

15.00-16.00 Αλέκα Ζουμή

16.00-17.00

17.00-18.00 Μαρία Θανασούλια

18.00-18.55 Γιώργος Κυρίτσης & Αγγελος Τσέκερης

19.00-20.00 Μάνος Τζανακάκης

20.00-21.00 Ραφίκ Αμπντίν

21.00-22.00 Κώστας Τσακίρης

23.00-01.00 Θέκλα Τσελεπή

06.00-07.00 Ντίνος Υφαντής

07.00-10.00 Κάτια Αντωνιάδη / Γιώργος Σαραντάκος

10.00-11.00 Νίκος Μπαρδούνιας (ΔΕ και ΤΕ)

ΤΡ και ΠΕ: Πάνος και Φρίντα

ΠΑ: Χάρης Παυλίδης

11.00-12.00 Κατερίνα Δεληγιάννη / Μαρία Δελόγκα

12.00-14.00 Πέτρος Κωστόπουλος

14.00-14.30 Magazino (Αννα Ζαντίδου)

14.30-16.00 Αθλητικό magazino (Λουκάς Θεοφανόπουλος, Νίκος Σηφάκης, Μιχάλης Κατσαφάδος, Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Αμάντα Φούντη)

16.00-17.00 ΔΕ-ΤΡ: Παναγιώτης Φύτρας

ΤΕ: Γιώργος Βίτσας

ΠΕ: Μαρία Παπαπαναγιώτου

ΠΑ: Ακης Καπράνος

17.00-19.00 Γιώργος Πατριάρχης

19.00-21.00 Νίκος Ξανθάκος / Δημήτρης Αντωνόπουλος

21.00-00.00 Μπάμπης Καραλής

ΠΕ: 00.00-02.00 Ανδρέας Ζώρας / Γιώργος Καρύδης