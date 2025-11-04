«Όχι άλλες περιπέτειες για τον έντυπο Τύπο» - Τι λέει η ΠΟΕΣΥ για τα ΕΛΤΑ

«Απειλή για την επιβίωση του έντυπου Τύπου –και ειδικότερα των κλαδικών, επιχειρηματικών, επιστημονικών και περιφερειακών εντύπων- αποτελεί το αιφνίδιο λουκέτο που μπαίνει σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ (τα 46 τώρα και τα υπόλοιπα σε βάθος τριμήνου)», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΣΥ.
Η Πανελληνία Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία της για τις συνέπειες που θα έχει το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ στη ζωή και την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων όλης της χώρας, ιδιαίτερα των πλέον απομακρυσμένων περιοχών, μεταξύ των οποίων και η βιωσιμότητα των εκδοτικών επιχειρήσεων, στις οποίες εργάζονται δημοσιογράφοι- μέλη των πέντε Ενώσεων Συντακτών της χώρας.
Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση «να επανεξετάσει την απόφαση του αιφνίδιου κλεισίματος και να διασφαλιστεί ο κοινωνικός χαρακτήρας των ΕΛΤΑ, διότι η δημόσια ταχυδρομική υπηρεσία αποτελεί μεταξύ άλλων και το μοναδικό μέσο διανομής –κυρίως στα νησιά, την περιφέρεια και τις απομακρυσμένες περιοχές- των εντύπων που αποστέλλονται σε χιλιάδες συνδρομητές Ιδιαίτερα τα καταστήματα της περιφέρειας πρέπει να παραμείνουν ανοικτά ώστε να αποφευχθεί η εμπορική και οικονομική ζημία που είναι προ των πυλών και απειλεί τη βιωσιμότητα, κυρίως, των μικρών εκδοτικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας νέα εργασιακή επισφάλεια για το δημοσιογραφικό δυναμικό».
