Κλιματική κρίση και παγκόσμια πράσινη νέα συμφωνία

Με την «Εφημερίδα των Συντακτών Σαββατοκύριακο» • Μια συζήτηση με τον Χρόνη Πολυχρονίου • Α' Μέρος

Σε αυτό το συναρπαστικό βιβλίο ο κορυφαίος διανοούμενος Noam Chomsky και ο γνωστός προοδευτικός οικονομολόγος Robert Pollin αποτυπώνουν τις καταστροφικές συνέπειες της ανεξέλεγκτης κλιματικής αλλαγής και παρουσιάζουν ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα για την αλλαγή: την Πράσινη Νέα Συμφωνία.