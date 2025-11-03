Σε αυτό το συναρπαστικό βιβλίο ο κορυφαίος διανοούμενος Noam Chomsky και ο γνωστός προοδευτικός οικονομολόγος Robert Pollin αποτυπώνουν τις καταστροφικές συνέπειες της ανεξέλεγκτης κλιματικής αλλαγής και παρουσιάζουν ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα για την αλλαγή: την Πράσινη Νέα Συμφωνία.
Κλιματική κρίση και παγκόσμια πράσινη νέα συμφωνία
Με την «Εφημερίδα των Συντακτών Σαββατοκύριακο» • Μια συζήτηση με τον Χρόνη Πολυχρονίου • Α' Μέρος
Κλιματική κρίση και παγκόσμια πράσινη νέα συμφωνία
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας