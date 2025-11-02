ΠΟΕΣΥ: Η προστασία των δημοσιογράφων από εγκλήματα εναντίον τους είναι υποχρέωση όλων

Εκτενή ανακοίνωση με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας για Εγκλήματα κατά των Δημοσιογράφων εξέδωσε την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), στο πλαίσιο της οποίας επισημαίνει την αναγκαιότητα «να θεσπιστεί ένα δεσμευτικό διεθνές μέσο προστασίας των δημοσιογράφων, που θα αναγκάζει τους δράστες να λογοδοτούν».

Η ακριβής ανακοίνωση της ΠΟΕΣΥ αναφέρει:

«Σήμερα, η 2α Νοεμβρίου, Διεθνής Ημέρα για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας για Εγκλήματα κατά των Δημοσιογράφων, όπως ανακηρύχτηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με το Ψήφισμα A/RES/68/163 , δίνει την αφορμή να επαναλάβουμε σε όλους τους τόνους και προς όλες τις κατευθύνσεις πώς η προστασία των δημοσιογράφων και η ελευθερία του Τύπου είναι υποχρέωση όλων μας.

Η ημερομηνία επελέγη προς τιμήν της μνήμης δύο Γάλλων δημοσιογράφων που δολοφονήθηκαν στο Μάλι, στις 2 Νοεμβρίου 2013. Έκτοτε μία εκατόμβη θυμάτων από δημοσιογράφους που δολοφονήθηκαν, μας υπενθυμίζει διαρκώς το χρέος να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά τον αγώνα για να θεσπιστεί ένα δεσμευτικό διεθνές μέσο προστασίας των δημοσιογράφων, που θα αναγκάζει τους δράστες να λογοδοτούν.

Την τελευταία εξαετία πάνω από 6.600 δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν, με τις 9 στις 10 δολοφονίες να παραμένουν ατιμώρητες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, από τις αρχές του 2025 τουλάχιστον 99 δημοσιογράφοι ή εργαζόμενοι στα ΜΜΕ έχασαν τη ζωή τους κατά την εργασία τους, η πλειονότητα σε εμπόλεμες ζώνες: 50 σε Γάζα, Παλαιστίνη, 8 στην Ουκρανία, 6 στο Σουδάν. Η UNESCO αναφέρει ότι μόνο μία στις 10 δολοφονίες διερευνάται.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων σε ανακοίνωση της επισημαίνει τα εξής: "O εκφοβισμός και η βία που ασκείται κατά δημοσιογράφων συνεχίζουν να αυξάνονται. Δημοσιογράφοι που καλύπτουν διαδηλώσεις ξυλοκοπούνται, ψεκάζονται με πιπέρι ή πυροβολούνται με πλαστικές σφαίρες, παρόλο που αναγράφεται σαφώς στα ρούχα ή τα γιλέκα τους η ένδειξη "Press". Δημοσιογραφικά Γραφεία Τύπου υπόκεινται σε βανδαλισμούς ή επιδρομές από άγνωστα άτομα. Ειδικότερα οι γυναίκες δημοσιογράφοι γίνονται στόχος διαδικτυακών εκστρατειών μίσους, απειλών βιασμού ή θανάτου και δημοσίευσης προσωπικών πληροφορίων στο διαδίκτυο.

Στις πιο ακραίες περιπτώσεις, δημοσιογράφοι που ερευνούν το οργανωμένο έγκλημα ή τη διαφθορά εξαφανίζονται ή βρίσκονται νεκροί υπό ύποπτες συνθήκες. Και πολλοί δημοσιογράφοι, αμέσως, στοχοποιούνται όταν ασχολούνται με την κάλυψη ενός πολέμου. Εκατοντάδες δημοσιογράφοι φυλακίζονται και άλλοι δέχονται επιθέσεις, ξυλοδαρμούς, κρατούνται, παρενοχλούνται και απειλούνται. Υπάρχουν αυξανόμενες απειλές για την ψηφιακή ασφάλεια με επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, πειρατεία, διαδικτυακή παρενόχληση, ειδικά γυναικών δημοσιογράφων, που δημιουργούν κρίση ασφάλειας για τους επαγγελματίες των ειδήσεων. Αυτή η κατάσταση –σε συνδυασμό με την αυξανόμενη απογοήτευση από την έλλειψη δράσης και, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, την έλλειψη βούλησης για την αντιμετώπιση της κρίσης της ατιμωρησίας- οδήγησε τη ΔΟΔ να ξεκινήσει εκστρατεία για μια Διεθνή Σύμβαση αφιερωμένη στην προστασία των δημοσιογράφων και των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης".

Η ΠΟΕΣΥ και οι δημοσιογραφικές Ενώσεις-μέλη της στηρίζουν την πρωτοβουλία της ΔΟΔ. Διατηρούν ζωντανή την απαίτηση για την εξιχνίαση της δολοφονίας του Καραϊβάζ και παραμένουν ανυποχώρητες ενάντια σε κάθε μορφή βίας, σωματική, οικονομική, ψυχολογική, που αποσκοπεί να φιμώσει την αλήθεια και να διαστρεβλώσει τα πραγματικά γεγονότα».