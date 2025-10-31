Στην «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο» [1-2/11/2025]

Διαβάστε στην «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί το Σάββατο 1 Νοεμβρίου και μένει στα περίπτερα και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου.
Το Θέμα της «Εφ.Συν.»: Σύμβαση της Γενεύης
⇒ Αναθεωρητική μανία ακροδεξιάς κοπής στην Ευρώπη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κρίσιμη εβδομάδα για την Εξεταστική
⇒ Καταθέτουν οι πρώην ηγεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
⇒ Αντιμέτωπη με τους αγρότες η κυβέρνηση
Ινστιτούτο Τσίπρα: Από... Δευτέρα πιάνει δουλειά
⇒ Το Επιστημονικό Συμβούλιο, κατά ομάδες, θα συνθέσει ένα πλήρες πρόγραμμα. Δοκιμασμένα στελέχη και νέοι τεχνοκράτες στο ίδιο τραπέζι
ΠΑΣΟΚ: Προσπάθεια για νέα αφετηρία
Κρίσιμη συνεδρίαση τη Δευτέρα στη Χαριλάου Τρικούπη. Τα καμπανάκια του Ανδρουλάκη και οι αιχμές των κορυφαίων
Προδημοσίευση: «34 εβδομάδες του Κυριάκου Μητσοτάκη»
⇒ Το νέο βιβλίο του Δημ. Ψαρρά
Πολιτισμός: Ίντιρα Γκάντι
⇒ Τη μέρα που η πρωθυπουργός της Ινδίας συνάντησε τη Μελίνα Μερκούρη στους Δελφούς
Συνέντευξη: Φώτης Κουβέλης
⇒ «Οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις ας μην γίνουν αυτόχειρες», λέει ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός.
Προσωπική Υπόθεση: Ζοχράν Μαμντάνι
⇒ Ο υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης και ο «εφιάλτης» του Τραμπ
Βραζιλία
⇒ Συμμορίες, επιβίωση κράτος και παρακράτος στις φαβέλες του Ρίο
Γερμανία
⇒ Τι κρύβει ο «ξαφνικός έρωτας» του AfD με το κίνημα MAGA
