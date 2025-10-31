Ο έντυπος Τύπος πλήττεται περαιτέρω μετά το λουκέτο στα ΕΛΤΑ

Το κλείσιμο 204 ταχυδρομικών καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων έχει προκαλέσει σφοδρές πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις. Το θέμα πάει στη Βουλή και ασκούνται πιέσεις στην κυβέρνηση ώστε να απολογηθεί μετά από αυτή την απόφαση. Μεταξύ των πολλών προβλημάτων που δημιουργούνται είναι και οι πληγές στον ήδη δοκιμαζόμενο έντυπο Τύπο.

Ειδικότερα, η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και προειδοποιεί πως τα περίπου 1.000.000 ταχυδρομούμενα έντυπα των μελών της, αναμένεται να υποστούν σημαντικό πλήγμα μετά την απόφαση περικοπών στα ΕΛΤΑ. Η εξαγγελθείσα διακοπή λειτουργίας 204 ταχυδρομικών καταστημάτων σε όλη τη χώρα αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση.

«Εδώ και καιρό, δεχόμαστε σωρεία παραπόνων για την ποιότητα διανομής των ΕΛΤΑ για απώλειες αντιτύπων, μεγάλες καθυστερήσεις και ανομοιομορφία εξυπηρέτησης σε ορισμένες περιοχές», σημειώνει η Ένωση.

«Ζητούμε να μεριμνήσετε άμεσα για την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του δικτύου και την τήρηση της συμβατικής υποχρέωσης «Χ+7» (παράδοση εντύπων εντός 7 ημερών από την αποστολή), όπως προβλέπεται ρητώς στη σύμβαση PRESS POST που έχουν συνάψει τα μέλη μας, καθώς και να λάβετε κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και έγκαιρη διακίνηση του έντυπου Τύπου, που αποτελεί πυλώνα ενημέρωσης και δημοκρατίας», καταλήγει η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου.

Αναβρασμός για το ξαφνικό λουκέτο σε 204 καταστήματα • Δεκτό το αίτημα ΣΥΡΙΖΑ για συνεδρίαση στη Βουλή παρουσία των αρμόδιων υπουργών, αλλά και του εκπροσώπου του Υπερταμείου • Σφοδρές αντιδράσεις από ΓΣΕΕ και ΚΕΔΕ.https://t.co/VzMohpDypg — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 31, 2025

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΔΙΠΤ

Η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ), η δεύτερη παλαιότερη δημοσιογραφική – εκδοτική οργάνωση της χώρας, ιδρυθείσα το 1939, εκπροσωπεί πλήθος εκδοτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται τόσο στην Περιφέρεια όσο και στην Αττική. Στους κόλπους της περιλαμβάνονται: α) Περιφερειακές – Τοπικές Εφημερίδες (εβδομαδιαίες, μηνιαίες, διμηνιαίες), που αποτελούν θεμέλιο λίθο της τοπικής ενημέρωσης, και β) Κλαδικά – Επιχειρηματικά Περιοδικά, τα οποία καλύπτουν τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας και παρέχουν αξιόπιστη, εξειδικευμένη ενημέρωση.

Τα ταχυδρομούμενα έντυπα των μελών μας, συνολικού αριθμού περίπου 1.000.000 αντιτύπων ετησίως, εκδίδονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνδρομητικού χαρακτήρα, που διακινούνται κυρίως μέσω των ΕΛΤΑ. Παρά το γεγονός ότι τα έντυπά μας συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους πελάτες της εταιρείας, δεν τυγχάνουμε της ανάλογης αντιμετώπισης, όπως έχουμε επανειλημμένα επισημάνει με υπομνήματα που σας έχουμε αποστείλει.

Εδώ και καιρό, δεχόμαστε σωρεία παραπόνων για την ποιότητα διανομής των ΕΛΤΑ για απώλειες αντιτύπων, μεγάλες καθυστερήσεις και ανομοιομορφία εξυπηρέτησης σε ορισμένες περιοχές. Οι απώλειες αγγίζουν ένα μεγάλο ποσοστό των συνολικών αποστολών, γεγονός που επιβαρύνει οικονομικά τους εκδότες, οι οποίοι αναγκάζονται να επαναποστέλλουν φύλλα με ιδιαίτερα υψηλό κόστος.

Την ίδια στιγμή, η εξαγγελθείσα διακοπή λειτουργίας 204 ταχυδρομικών καταστημάτων σε όλη τη χώρα αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Η εξέλιξη αυτή θα πλήξει καίρια τον έντυπο Τύπο, ιδίως στην περιφέρεια, τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές, όπου η ταχυδρομική υπηρεσία αποτελεί το μοναδικό μέσο διανομής.

Σημειώνουμε, τέλος, ότι οι εκδοτικές επιχειρήσεις είχαν ήδη επιβαρυνθεί σημαντικά με τις πρόσφατες αυξήσεις ταχυδρομικών τελών, στο πλαίσιο μιας υποτιθέμενης αναβάθμισης υπηρεσιών, η οποία ωστόσο ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Αντιθέτως, σήμερα βιώνουμε την πλήρη υποβάθμιση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, η οποία απειλεί ευθέως την επιβίωση του έντυπου Τύπου.

Ως εκ τούτου, και κατόπιν ομόφωνου αιτήματος των μελών μας, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντόνως για την υφιστάμενη κατάσταση και τις αποφάσεις που τη συνοδεύουν. Ζητούμε να μεριμνήσετε άμεσα για την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του δικτύου και την τήρηση της συμβατικής υποχρέωσης «Χ+7» (παράδοση εντύπων εντός 7 ημερών από την αποστολή), όπως προβλέπεται ρητώς στη σύμβαση PRESS POST που έχουν συνάψει τα μέλη μας, καθώς και να λάβετε κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και έγκαιρη διακίνηση του έντυπου Τύπου, που αποτελεί πυλώνα ενημέρωσης και δημοκρατίας.