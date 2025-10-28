Χωρίς εφημερίδες σήμερα

Δεν θα κυκλοφορήσουν σήμερα Τρίτη 28 Οκτωβρίου, οι πρωινές και απογευματινές ημερήσιες εφημερίδες, αθηναϊκής και πανελλαδικής κυκλοφορίας, λόγω της επίσημης αργίας.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:
«Η εργασία των συναδέλφων στις ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, στις ιστοσελίδες και το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά την αργία της 28ης Οκτωβρίου ρυθμίζεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες Σ.Σ.Ε., ως εξής:
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
- Την Δευτέρα, 27.10.2025, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εφημερίδες.
- Την Τρίτη, 28.10.2025, δεν θα εκδοθεί Κ Α Μ Ι Α εφημερίδα.
- Την Τετάρτη, 29.10.2025, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εφημερίδες, πρωινές και απογευματινές.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
- Τη Δευτέρα, 27.10.2025 θα εκδοθούν όλες οι αθλητικές εφημερίδες.
- Την Τρίτη, 28.10.2025, δεν θα εκδοθεί Κ Α Μ Ι Α αθλητική εφημερίδα.
- Την Τετάρτη, 29.10.2025, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εφημερίδες.
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Κατά την αργία της Τρίτης, 28 Οκτωβρίου 2025, οι συντάκτες του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των ιστοσελίδων, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι συντάκτες εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, θα εργαστούν».
