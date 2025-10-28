Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
19°C
20.4° 18.3°
4 BF
54%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
15.9° 11.5°
1 BF
74%
Πάτρα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.7° 14.0°
3 BF
75%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
10°C
9.9° 9.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
10°C
9.9° 9.9°
2 BF
93%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
13°C
13.2° 13.2°
2 BF
71%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
7°C
7.4° 7.4°
2 BF
76%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
15.2° 15.2°
1 BF
86%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.8° 20.5°
2 BF
73%
Μυτιλήνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.7° 16.9°
2 BF
85%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 20.4°
2 BF
64%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.0° 21.0°
3 BF
68%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.3° 19.3°
4 BF
72%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
10°C
9.9° 9.9°
1 BF
93%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
15.1° 15.1°
2 BF
74%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.8° 22.8°
3 BF
86%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
14°C
16.1° 13.8°
0 BF
67%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
15.5° 13.3°
1 BF
89%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
13°C
12.5° 12.5°
1 BF
94%
Καστοριά
Ελαφρές νεφώσεις
8°C
8.0° 8.0°
1 BF
84%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
efimerides_1020

Χωρίς εφημερίδες σήμερα

MEDIA
efsyn.gr
Καμία εφημερίδα δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει ανήμερα της αργίας της 28ης Οκτωβρίου

Δεν θα κυκλοφορήσουν σήμερα Τρίτη 28 Οκτωβρίου, οι πρωινές και απογευματινές ημερήσιες εφημερίδες, αθηναϊκής και πανελλαδικής κυκλοφορίας, λόγω της επίσημης αργίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

«Η εργασία των συναδέλφων στις ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, στις ιστοσελίδες και το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά την αργία της 28ης Οκτωβρίου ρυθμίζεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες Σ.Σ.Ε., ως εξής:

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

  • Την Δευτέρα, 27.10.2025, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εφημερίδες.
  • Την Τρίτη, 28.10.2025, δεν θα εκδοθεί Κ Α Μ Ι Α εφημερίδα.
  • Την Τετάρτη, 29.10.2025, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εφημερίδες, πρωινές και απογευματινές.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

  • Τη Δευτέρα, 27.10.2025 θα εκδοθούν όλες οι αθλητικές εφημερίδες.
  • Την Τρίτη, 28.10.2025, δεν θα εκδοθεί Κ Α Μ Ι Α αθλητική εφημερίδα.
  • Την Τετάρτη, 29.10.2025, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εφημερίδες.

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Κατά την αργία της Τρίτης, 28 Οκτωβρίου 2025, οι συντάκτες του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των ιστοσελίδων, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι συντάκτες εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, θα εργαστούν».

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Χωρίς εφημερίδες σήμερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual