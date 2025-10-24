Διάκριση της Αλεξάνδρας Πασχαλίδου για την ανθρωπιστική της προσφορά

Στη γνωστή και διεθνώς καταξιωμένη δημοσιογράφο, παρουσιάστρια και ακτιβίστρια Αλεξάνδρα Πασχαλίδου απονεμήθηκε το Βραβείο «ΑΡΓΩ Ανθρωπιστικής Προσφοράς». Η τελετή απονομής των Βραβείων ΑΡΓΩ, που αποδίδονται σε διαπρεπείς Έλληνες της Διασποράς που τιμούν την καταγωγή τους, πραγματοποιήθηκε με λαμπρότητα αλλά και έντονη συγκινησιακή φόρτιση στην Ακαδημία Αθηνών, παρουσία της πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο της η κα. Πασχαλίδου φανερά συγκινημένη το αφιέρωσε «σε όλους εκείνους που παλεύουν όχι για τη δική τους προσωπική εξουσία αλλά για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη. Σε όλους όσους κουβαλούν μέσα τους μια μικρή Αργώ και ένα μεγάλο όνειρο για έναν καλύτερο κόσμο», στη μητέρα της Χρυσούλα Δαμιανίδου, στην πρώτη της δασκάλα Άλκηστη Χατζή Μότσιου και «σε κάθε παιδί του Πόντου, κάθε Ελληνάκι της διασποράς, της ξενιτιάς, με ψυχή που δεν ξεχνά ποτέ από πού ξεκίνησε και συνεχίζει να ταξιδεύει πάντα προς το φως».

«Σας ευχαριστώ που τιμάτε την Ελλάδα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης, την Ελλάδα της καρδιάς μας, που δεν σταματά ποτέ να ελπίζει και να αγαπά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου γεννήθηκε το 1970 στη Ρουμανία ως μέλος οικογένειας πολιτικών εξόριστων. Πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής της στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στο Κιλκίς κοντά στους παππούδες της, επιζώντες της Ποντιακής Γενοκτονίας, οι οποίοι της ενστάλαξαν τις αρχές της σκληρής δουλειάς, της αντοχής, της δικαιοσύνης και της μνήμης. Σε ηλικία πέντε ετών μετανάστευσε με την οικογένειά της στη Σουηδία, όπου και μεγάλωσε στις πολυπολιτισμικές φτωχογειτονιές του Ρίνκεμπι, που αποτέλεσε για εκείνη ένα πολύ σημαντικό «Πανεπιστήμιο ανθεκτικότητας και αγώνα». Αναδείχθηκε στη δημόσια σφαίρα από μικρή και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες.

Η δημοσιογραφική της καριέρα εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες στη Σουηδία και την Ελλάδα. Έχει παρουσιάσει σημαντικές τηλεοπτικές μεταδόσεις όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, εβδομαδιαίες εκπομπές, γκαλά κ.ο.κ., και συντόνισε δημόσιες συζητήσεις δίνοντας πάντα φωνή σε όσους έμεναν στο περιθώριο. Στην Ελλάδα έγινε ευρύτερα γνωστή την περίοδο 2004-2006 μέσα από την ΕΡΤ παρουσιάζοντας τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, την εκπομπή Euromania και διεθνείς συνεντεύξεις όπως η συνέντευξη με τον Μαραντόνα, η οποία προβλήθηκε σε 33 χώρες.

Παράλληλα ανέπτυξε πλούσιο συγγραφικό έργο, με περισσότερα από δέκα βιβλία μέχρι σήμερα, μεταξύ των οποίων τα «Σε ξένες γειτονιές», «Τaxi», «Μητέρες», «Χάος - ένα ελληνικό λεξικό της Κρίσης» και τελευταία το βιβλίο «Πατέρες», ενώ το «My Big Fat Greek Cookbook» έχει λάβει διεθνές βραβείο μαγειρικής.

Έχει τιμηθεί με δεκάδες βραβεία για τη δημοσιογραφική, τη συγγραφική και την ανθρωπιστική της δράση, μεταξύ των οποίων και η απόφασή της να δωρίσει ποσό 1 εκατ. κορωνών που κέρδισε στη σουηδική εκπομπή «Ο Εκατομμυριούχος» σε γυναίκες σε εμπόλεμες ζώνες, επισκεπτόμενη η ίδια τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη για να τις συναντήσει.

Ως πρόεδρος του UN Women Sweden και του War Child Sweden έχει ταξιδέψει σε περιοχές κρίσεων και προσφυγικούς καταυλισμούς, καταγράφοντας ιστορίες γυναικών και παιδιών, ενώ πρόσφατα συνεργάστηκε με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε ντοκιμαντέρ για τα δέκα χρόνια της προσφυγικής κρίσης στη Λέσβο, την Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα.