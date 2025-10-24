Στην «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο» [25-26/10/2025]

Έρευνα: Το αριστερό ημισφαίριο... ψάχνεται • Συνέντευξη: Στ. Καλπάκης • Ρεπορτάζ: Φυλακές Αίγινας • Το Λούβρο και οι μεγάλες ληστείες της Τέχνης.

Διαβάστε στην «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου και μένει στα περίπτερα και την Κυριακή 26 Οκτωβρίου.



Το αριστερό ημισφαίριο... ψάχνεται

⇒ Μεγάλη Έρευνα Ινστιτούτου ΕΝΑ - Prorata. Τι πιστεύουν οι πολίτες για την ενότητα της κεντροαριστεράς, ποιον θεωρούν κατάλληλο να ηγηθεί



Συνέντευξη: Στέργιος Καλπάκης, γραμματέας Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

⇒ Παράλληλα ρεύματα με στόχο μια μεγάλη συνάντηση στον προοδευτικό χώρο



Ρεπορτάζ: Φυλακές Αίγινας

⇒ Κρατούμενοι στη διάρκεια της χούντας επιστρέφουν στον τόπο του μαρτυρίου τους



Οικονομία: ICE

⇒ Το σώμα πραιτωριανών του Τραμπ ενάντια στους μετανάστες, με όπλα αξίας 174 δισ. δολάρια, μεταξύ αυτών και... ρουκέτες



Το Θέμα της «Εφ.Συν.»

⇒ Το Λούβρο μάς θύμισε... μεγάλες ληστείες της Τέχνης



Κόσμος: Ο «εντιμότατος» κύριος Κούτσνερ

⇒ Οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τη Γάζα και οι μπίζνες του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή



ΥΠΠΟ - Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Γλυπτά του Παρθενώνα



⇒ Δέκα φορές που στήσαμε κι εμείς... «Ροζ Χορούς» στα μνημεία μας

