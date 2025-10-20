Νέα 48ωρη απεργία στην «Αυγή»

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε την κήρυξη 48ωρης απεργίας από τις 06:00 της Τρίτης, 21 Οκτωβρίου μέχρι και τις 06:00 της Πέμπτης, 23 Οκτωβρίου στην εφημερίδα «Η Αυγή» και την ιστοσελίδα «avgi.gr», ζητώντας:
- την άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών όλων των εργαζομένων στην εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ» και στην ιστοσελίδα «avgi.gr» τεσσάρων μηνών καθώς και την αποπληρωμή όλων των παλαιών οφειλών
- τη δέσμευση του βασικού μετόχου ΣΥΡΙΖΑ για την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του μηνός Οκτωβρίου 2025 και την ομαλοποίηση της καταβολής της μισθοδοσίας
- την άμεση κατάθεση ολοκληρωμένου σχεδίου βιωσιμότητας από τον βασικό μέτοχο ΣΥΡΙΖΑ που να περιλαμβάνει ενημέρωση σχετικά με την εξεύρεση πόρων και χρηματοδότησης και τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων δημοσιογράφων στην εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ» και στην ιστοσελίδα «avgi.gr», για τα οποία δεσμεύτηκε.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας