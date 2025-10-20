Νέα 48ωρη απεργία στην «Αυγή»

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε την κήρυξη 48ωρης απεργίας από τις 06:00 της Τρίτης, 21 Οκτωβρίου μέχρι και τις 06:00 της Πέμπτης, 23 Οκτωβρίου στην εφημερίδα «Η Αυγή» και την ιστοσελίδα «avgi.gr», ζητώντας:

την άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών όλων των εργαζομένων στην εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ» και στην ιστοσελίδα «avgi.gr» τεσσάρων μηνών καθώς και την αποπληρωμή όλων των παλαιών οφειλών

τη δέσμευση του βασικού μετόχου ΣΥΡΙΖΑ για την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του μηνός Οκτωβρίου 2025 και την ομαλοποίηση της καταβολής της μισθοδοσίας

την άμεση κατάθεση ολοκληρωμένου σχεδίου βιωσιμότητας από τον βασικό μέτοχο ΣΥΡΙΖΑ που να περιλαμβάνει ενημέρωση σχετικά με την εξεύρεση πόρων και χρηματοδότησης και τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων δημοσιογράφων στην εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ» και στην ιστοσελίδα «avgi.gr», για τα οποία δεσμεύτηκε.