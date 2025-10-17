Στην «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο» [18-19/10/2025]

Ο διχασμός της Ν.Δ. και η κυβέρνηση Μητσοτάκη • Το μάθημα που δεν έγινε ποτέ στα ελληνικά σχολεία.

Διαβάστε στην «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου και μένει στα περίπτερα και την Κυριακή 19 Οκτωβρίου.



Πολιτική

⇒ Ο διχασμός της Ν.Δ. και η κυβέρνηση Μητσοτάκη



Το Θέμα της «Εφ.Συν.» - PULSE

⇒ Σεξουαλική αγωγή: Το μάθημα που δεν έγινε ποτέ στα ελληνικά σχολεία



Άρθρο

⇒ Ο «Αγνωστος Στρατιώτης» ως Ιστορία και ως ιστορική - λαϊκή συνείδηση



Παλαιστίνη

⇒ «Το να αντιστέκεσαι σημαίνει να υπάρχεις». Αποκλειστική συνέντευξη με τον δημοσιογράφο στη Λωρίδα της Γάζας, Αμπουμπακέρ Άμπεντ.



ΠΑΣΟΚ

⇒ Το συνέδριο, τα πρόσωπα, οι στόχοι, οι γκρίνιες και οι φόβοι