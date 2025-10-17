Τρομοκρατική επίθεση κατά Ιταλoύ δημοσιογράφου - Ασχολείται με υποθέσεις διαφθοράς

Να εκφοβίσουν και να τρομοκρατήσουν τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο της δημόσιας τηλεόρασης Rai, Σιγκφρίντο Ρανούτσι, επιχείρησαν χθες το βράδυ άγνωστοι, καθώς είχαν τοποθετήσει - κατά πάσα πιθανότητα - εκρηκτικούς μηχανισμούς σε δύο αυτοκίνητά του, τα οποία καταστράφηκαν από την έκρηξη.
Τα αυτοκίνητα ήταν παρκαρισμένα έξω από το σπίτι του δημοσιογράφου, στην παραθαλάσσια περιοχή Κάμπο Ασκολάνο, λίγο έξω από την Ρώμη, ενώ το ένα από τα δύο χρησιμοποίει η κόρη του.
«Θα μπορούσε να χάσει την ζωή της η κόρη μου, η οποία μόλις είχε φύγει. Πρόκειται να καταθέσω μήνυση», δήλωσε ο Ρανούτσι, ο οποίος εδώ και χρόνια παρουσιάζει την ερευνητική εκπομπή Report στο τηλεοπτικό κανάλι Rai Tre.
Η εκπομπή έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με υποθέσεις διαφθοράς, με το οργανωμένο έγκλημα και με παράνομες εργολαβίες και ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι είχε δεχθεί πολλές φορές απειλές κατά της ζωής του.
Πέρυσι, όπως αποκάλυψε, ο ίδιος και συγγενείς του είχαν βρει δύο σφαίρες στην είσοδο του σπιτιού τους.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας