Τρομοκρατική επίθεση κατά Ιταλoύ δημοσιογράφου - Ασχολείται με υποθέσεις διαφθοράς

Να εκφοβίσουν και να τρομοκρατήσουν τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο της δημόσιας τηλεόρασης Rai, Σιγκφρίντο Ρανούτσι, επιχείρησαν χθες το βράδυ άγνωστοι, καθώς είχαν τοποθετήσει - κατά πάσα πιθανότητα - εκρηκτικούς μηχανισμούς σε δύο αυτοκίνητά του, τα οποία καταστράφηκαν από την έκρηξη.

Una bomba. Due auto saltate in aria. Una casa che trema. La casa di Sigfrido Ranucci. Paura nella serata di ieri a Campo Ascolano, località di Pomezia, alle porte di Roma#ranucci pic.twitter.com/ANYZdZyxDr — Repubblica (@repubblica) October 17, 2025

Τα αυτοκίνητα ήταν παρκαρισμένα έξω από το σπίτι του δημοσιογράφου, στην παραθαλάσσια περιοχή Κάμπο Ασκολάνο, λίγο έξω από την Ρώμη, ενώ το ένα από τα δύο χρησιμοποίει η κόρη του.

«Θα μπορούσε να χάσει την ζωή της η κόρη μου, η οποία μόλις είχε φύγει. Πρόκειται να καταθέσω μήνυση», δήλωσε ο Ρανούτσι, ο οποίος εδώ και χρόνια παρουσιάζει την ερευνητική εκπομπή Report στο τηλεοπτικό κανάλι Rai Tre.

Η εκπομπή έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με υποθέσεις διαφθοράς, με το οργανωμένο έγκλημα και με παράνομες εργολαβίες και ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι είχε δεχθεί πολλές φορές απειλές κατά της ζωής του.

Πέρυσι, όπως αποκάλυψε, ο ίδιος και συγγενείς του είχαν βρει δύο σφαίρες στην είσοδο του σπιτιού τους.