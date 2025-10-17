Αθήνα, 21°C
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
Τρομοκρατική επίθεση κατά Ιταλoύ δημοσιογράφου - Ασχολείται με υποθέσεις διαφθοράς

Τοποθετήθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στα αυτοκίνητά του, τα οποία και καταστράφηκαν από την έκρηξη.

Να εκφοβίσουν και να τρομοκρατήσουν τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο της δημόσιας τηλεόρασης Rai, Σιγκφρίντο Ρανούτσι, επιχείρησαν χθες το βράδυ άγνωστοι, καθώς είχαν τοποθετήσει - κατά πάσα πιθανότητα - εκρηκτικούς μηχανισμούς σε δύο αυτοκίνητά του, τα οποία καταστράφηκαν από την έκρηξη.

Τα αυτοκίνητα ήταν παρκαρισμένα έξω από το σπίτι του δημοσιογράφου, στην παραθαλάσσια περιοχή Κάμπο Ασκολάνο, λίγο έξω από την Ρώμη, ενώ το ένα από τα δύο χρησιμοποίει η κόρη του.

«Θα μπορούσε να χάσει την ζωή της η κόρη μου, η οποία μόλις είχε φύγει. Πρόκειται να καταθέσω μήνυση», δήλωσε ο Ρανούτσι, ο οποίος εδώ και χρόνια παρουσιάζει την ερευνητική εκπομπή Report στο τηλεοπτικό κανάλι Rai Tre.

Η εκπομπή έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με υποθέσεις διαφθοράς, με το οργανωμένο έγκλημα και με παράνομες εργολαβίες και ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι είχε δεχθεί πολλές φορές απειλές κατά της ζωής του.

Πέρυσι, όπως αποκάλυψε, ο ίδιος και συγγενείς του είχαν βρει δύο σφαίρες στην είσοδο του σπιτιού τους.

Τρομοκρατική επίθεση κατά Ιταλoύ δημοσιογράφου - Ασχολείται με υποθέσεις διαφθοράς

