Η efsyn.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας των δημοσιογράφων

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και οι Ενώσεις Συντακτών μέλη της (ΕΣΗΕΑ-ΕΣΗΕΜΘ-ΕΣΗΕΠΗΝ-ΕΣΗΕΘΣτΕΕ-ΕΣΠΗΤ) συμμετέχουν με 4ωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 15:00 της Τρίτης 14 Οκτωβρίου 2025 στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία που έχουν κηρύξει τα εργατικά κέντρα και η ΑΔΕΔΥ, και στηρίζει η ΓΣΕΕ.

Οι εργαζόμενοι στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους όλης της χώρας ενάντια στις κυβερνητικές πολιτικές που οδηγούν σε περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και σε συρρίκνωση των δικαιωμάτων που κατακτήθηκαν με αγώνες.

Οι εργαζόμενοι στο χώρο του Τύπου, με τα ήδη εξοντωτικά ωράρια και την ολοένα και αυξανόμενη εντατικοποίηση της εργασίας μας λέμε «ΟΧΙ ΣΤΟ 13ΩΡΟ» και τονίζουμε, ότι δεν είμαστε αναλώσιμοι και ο χρόνος της εργασίας μας δεν είναι εμπόρευμα χωρίς όρια και χωρίς όρους.

Το νέο αυτό πλήγμα στα εργασιακά δικαιώματα έρχεται να προστεθεί στην συνεχιζόμενη άρνηση εκ μέρους των οργανώσεων των εργοδοτών να προσέλθουν ακόμα και σε διάλογο για την κατάρτιση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Άρνηση η οποία έχει ως αποτέλεσμα υποαμειβόμενους εργαζομένους, όμηρους ατομικών συμβάσεων, όπου επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού. Επίσης, δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο που να αντιμετωπίζει την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και του Συλλογικού Εργατικού Δικαίου.

Παράλληλα, όχι μόνο οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, αλλά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, βιώνουμε σειρά αλλεπάλληλων εκρηκτικών αυξήσεων, οι οποίες δημιουργούν μία ασφυκτική κατάσταση για τους εργαζόμενους που βλέπουν τα εισοδήματα και τους πόρους τους ουσιαστικά να εξανεμίζονται, χωρίς να λαμβάνεται κανένα μέτρο για την αντιμετώπιση του κύματος ακρίβειας.

Διατρανώνουμε τη διαμαρτυρία μας για τη συνεχιζόμενη και διαρκώς αυξανόμενη πίεση σε βάρος της δημοσιογραφίας και των δημοσιογράφων και τελικά σε βάρος της αξιόπιστης και ελεύθερης ενημέρωσης, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατικής λειτουργίας.