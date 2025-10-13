Σε στάση εργασίας οι δημοσιογράφοι την Τρίτη

Ημέρα πανελλαδικής κινητοποίησης είναι η Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, καθώς ψηφίζεται στη Βουλή το αντεργατικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, που διαταράσσει εκ νέου τις εργασιακές σχέσεις εισάγοντας μεταξύ άλλων το 13ωρο.
Στο πλαίσιο αυτό, οι δημοσιογραφικές ενώσεις αποφάσισαν στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Στην κινητοποίηση συμμετέχει και η efsyn.gr.
Υπενθυμίζεται ότι το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας και η ΑΔΕΔΥ προχώρησαν στην προκήρυξη νέας 24ωρης απεργίας την Τρίτη, δίνοντας ραντεβού στις 11 π.μ. στο Σύνταγμα, όπου καλεί και η ΓΣΕΕ (η πλειοψηφία της οποίας δεν προκήρυξε απεργία), το ΠΑΜΕ καλεί στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία δίνουν ραντεβού την ίδια ώρα στα Χαυτεία.
