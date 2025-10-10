Στην «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο» [11-12/10/2025]

Διαβάστε στην «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου και μένει στα περίπτερα και την Κυριακή 12 Οκτωβρίου.
Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά στην «Εφ.Συν.»
⇒ Η πρώτη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού σε ελληνική εφημερίδα από το 2023.
⇒ Ο Αλ. Τσίπρας μιλά για την παραίτησή του και το βιβλίο του, την κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα, καθώς και για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.
⇒ Επίσης, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύπτει τα σχέδιά του για το μέλλον.
Προσωπική υπόθεση: Πάνος Ρούτσι
⇒ Ήρθε «αόρατος» για να μας κάνει ορατούς
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διχάζει
⇒ Δύο κόμματα στη συσκευασία του ενός.
Έρευνα PULSE: Πόσο πάνε, βρε γυναίκα, τα παιδιά;
⇒ Το κόστος ανατροφής των παιδιών κινεί το σπιράλ της δημογραφικής κρίσης.
Πλούταρχος Βεργής: «[...] Και μετά μπήκε ο ακροδεξιός υπουργός με έξι κάμερες»
⇒ Το μέλος του Global Sumud Flotilla αφηγείται στην «Εφ.Συν.» καλές και άσχημες στιγμές μιας γενναίας αποστολής που έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα.
Θεσσαλία: Δύο χρόνια μετά τον «Ντάνιελ», παραμένει ανοχύρωτη
⇒ Αποσπασματικότητα και εργολαβικός σχεδιασμός αντί για συνολικό σχέδιο
⇒ Οι μελέτες προσομοίωσης δείχνουν ότι θα ξαναπλημμυρίσει ακόμη και με νέο «Ιανό»
⇒ Aπαιτείται δημόσιος φορέας και σχέδιο «από τα βουνά ώς τον κάμπο και τη θάλασσα»
ΗΠΑ: Οι «Λουδίτες» της γενιάς Ζ
⇒ Κίνημα αμφισβήτησης των εθιστικών και τοξικών εφαρμογών της ΑΙ.
Νόμπελ ειρήνης
⇒ Βράβευσαν... θαυμάστρια του Τραμπ και όχι τον ίδιο.
Η Γάζα ως «ζώνη θυσίας»
⇒ Προδημοσίευση από το νέο βιβλίο του Αντώνη Μαυρόπουλου.
ΔΡΟΜΟ-ΛΟΓΙΑ
⇒ Ελπίδες και αδιέξοδα για την επόμενη μέρα.
→ Μαζί με την «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο» (και με την έκδοση των 4,25 ευρώ) μια ξεχωριστή προσφορά: το Β' μέρος του αστυνομικού μυθιστορήματος «Βάσει Σχεδίου» του Νεοκλή Γαλανόπουλου.
