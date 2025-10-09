Επιστρέφει για 19η σεζόν το «Ράδιο Αρβύλα»

Οι εκπομπές του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του επιστρέφουν στη μικρή οθόνη. Όπως ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1, και αυτήν τη σεζόν τα αγαπημένα τηλεοπτικά προγράμματα «Ράδιο Αρβύλα», «Boomers», «Vinyλιο», θα βρίσκονται στη συχνότητά του.

Σύμφωνα με το κανάλι, φέτος το «Ράδιο Αρβύλα», η σατιρική εκπομπή με την καυστική πολιτική ματιά και λόγο, επιστρέφει για 19η σεζόν. Οι «Boomers» έρχονται για 3η σεζόν, προσφέροντας μια πιο διασκεδαστική πλευρά της σάτιρας. Ενώ το «Vinylio», στην 8η πλέον σεζόν του, θα μας ταξιδέψει με τα νοσταλγικά μουσικά και όχι μόνο, αφιερώματά του.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή», επιστρέφουν όπως πάντα με τη χειμερινή ώρα.

