Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
18°C
19.3° 16.2°
1 BF
73%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
18°C
18.8° 17.0°
2 BF
47%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
16°C
16.0° 16.0°
2 BF
69%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
10°C
9.9° 9.9°
0 BF
87%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
15.9° 15.9°
2 BF
82%
Βέροια
Αίθριος καιρός
15°C
15.4° 15.4°
2 BF
65%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
11°C
11.4° 11.4°
1 BF
58%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
15°C
15.2° 15.2°
2 BF
81%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.1°
3 BF
72%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
15.9° 14.9°
2 BF
78%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
18°C
18.4° 18.4°
1 BF
59%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
19°C
19.3° 19.3°
2 BF
62%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
72%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
17°C
16.7° 16.7°
1 BF
63%
Λαμία
Αίθριος καιρός
16°C
15.6° 14.5°
1 BF
77%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.8°
3 BF
70%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
17°C
17.2° 17.2°
1 BF
60%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.3° 14.3°
2 BF
70%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
16°C
16.4° 16.4°
2 BF
61%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
12°C
12.4° 12.4°
1 BF
72%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου, 2025
Ράδιο Αρβύλα

Επιστρέφει για 19η σεζόν το «Ράδιο Αρβύλα»

MEDIA
efsyn.gr

Οι εκπομπές του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του επιστρέφουν στη μικρή οθόνη. Όπως ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1, και αυτήν τη σεζόν τα αγαπημένα τηλεοπτικά προγράμματα «Ράδιο Αρβύλα», «Boomers», «Vinyλιο», θα βρίσκονται στη συχνότητά του.

Σύμφωνα με το κανάλι, φέτος το «Ράδιο Αρβύλα», η σατιρική εκπομπή με την καυστική πολιτική ματιά και λόγο, επιστρέφει για 19η σεζόν. Οι «Boomers» έρχονται για 3η σεζόν, προσφέροντας μια πιο διασκεδαστική πλευρά της σάτιρας. Ενώ το «Vinylio», στην 8η πλέον σεζόν του, θα μας ταξιδέψει με τα νοσταλγικά μουσικά και όχι μόνο, αφιερώματά του.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή», επιστρέφουν όπως πάντα με τη χειμερινή ώρα. 
 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Επιστρέφει για 19η σεζόν το «Ράδιο Αρβύλα»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual