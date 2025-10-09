Στην «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο» το αστυνομικό μυθιστόρημα «Βάσει Σχεδίου» [Β' μέρος]

Αυτό το Σαββατοκύριακο μαζί με την «Εφημερίδα των Συντακτών» και με την έκδοση των 4,25 ευρώ, μια ξεχωριστή προσφορά: το Β' μέρος του αστυνομικού μυθιστορήματος «Βάσει Σχεδίου» του Νεοκλή Γαλανόπουλου.

Η υπόθεση:

Η έρευνα για το ύποπτο θανατηφόρο τροχαίο, που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας ο απόστρατος ταξίαρχος της αστυνομίας και νυν δημοφιλής -λόγω τηλεόρασης- ιδιωτικός ντετέκτιβ Βαγγέλης Διαλυνάς, θα τον οδηγήσει στη νεαρή ζάπλουτη κληρονόμο Ελευθερία Μώρου, η οποία, αν και ιδιοκτήτρια-ένοικος μιας μεγαλοπρεπούς έπαυλης στην Κηφισιά, βγαλμένης λες από μυθιστόρημα του Γιάννη Μαρή, δεν έχει -και ούτε θέλει να έχει- καμία σχέση με «αριστοκρατικά τζάκια».

Ο Διαλυνάς δεν θα αργήσει να διαπιστώσει ότι η απλή, προσηνής και μάλλον αιθεροβάμων δεσποινίς με τις καλλιτεχνικές τάσεις και φιλοδοξίες -καθώς και η επίζηλη περιουσία της, ασφαλώς- βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σκοτεινής υπόθεσης με περίεργα «δυστυχήματα», οικογενειακά μυστικά και κακόβουλα ψέματα...