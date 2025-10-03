Παρέμβαση υπέρ της Παλαιστίνης στον «Αθήνα 984»

Μετά από την παρέμβαση ακολούθησε πορεία στο κέντρο της Αθήνας κατά της πειρατείας ενάντια στο στολίσκο Global Sumud Flotilla, της γενοκτονίας των Παλαιστινίων στη Γάζα και της συμμαχίας Μητσοτάκη - Νετανιάχου

Παρέμβαση στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Αθηναίων «Αθήνα 9,84» κατά της πειρατείας ενάντια στο στολίσκο Global Sumud Flotilla, της γενοκτονίας των Παλαιστινίων στη Γάζα και της συμμαχίας Μητσοτάκη - Νετανιάχου, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή από μαζικούς φορείς, συλλογικότητες και οργανώσεις για την Παλαιστίνη.

Διαβάστηκε κείμενο, στο οποίο οι αγωνιστές τόνισαν ότι διεκδικούν την άμεση απελευθέρωση των ακτιβιστών του στόλου Global Somud Flotilla, οι οποίοι παράνομα απήχθησαν από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα και βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση. Και προσέθεσαν:

«Η παράνομη αυτή πράξη πειρατείας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη, πως το κράτος-δολοφόνος είναι αποφασισμένο να συνεχίσει τη γενοκτονία και να μπλοκάρει κάθε απόπειρα μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στον πολύπαθο λαό της Γάζας.

Καταγγέλλουμε τη στάση της κυβέρνησης για την πλήρη συνενοχή της στα εγκλήματα του κράτους-δολοφόνου, απαιτούμε τον άμεσο τερματισμό, και καλούμε τους εργαζόμενους, τα σωματεία, τη νεολαία σε άμεση δράση και κινητοποίηση.

Οι εργαζόμενοι και οι λαοί στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο προχωρούν σε απεργίες, κινητοποιήσεις, μπλοκάρισμα της "κανονικότητας" και αυτή την υπόσχεση δίνουν χιλιάδες άνθρωποι σε όλη τη χώρα, μετά και τις χθεσινές πολύ μαζικές κινητοποιήσεις που έγιναν σε δεκάδες πόλεις.

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ».

Μετά από την παρέμβαση ακολούθησε πορεία στο κέντρο της Αθήνας με τα ίδια αιτήματα:

Το ηχητικό μήνυμα:

«Σήμερα για δεύτερη φορά, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ben Gvir, επισκέφτηκε τους απαχθέντες του διεθνούς στόλου στην φυλακή υψίστης ασφαλείας στην έρημο στο νότιο Ισραήλ όπου τους έχουν φυλακίσει χαρακτηρίζοντάς τους εκ νέου ως τρομοκράτες και κομπάζοντας μπροστά στις κάμερες ότι τους προσφέρει το "απολύτως ελάχιστο" αφού τυγχάνουν μεταχείρισης τρομοκρατών.

Θα μιλήσει επιτέλους η ελληνική κυβέρνηση, η οποία διαρκώς ενημερώνει ότι "όλα βαίνουν καλώς";

27 πολίτες του ελληνικού κράτους απήχθησαν από τα διεθνή ύδατα από τον ισραηλινό στρατό και ενώ ήταν άοπλοι μεταφορείς ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, χαρακτηρίζονται ως "τρομοκράτες" από υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους του Ισραήλ. Κι ούτε ένα διάβημα!

Η απόλυτη συνενοχή«»!

Το δελτίο Τύπου:

«Οι μαζικότατες κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν εχθές σε όλη τη χώρα, ήταν η πρώτη απάντηση του λαού και της νεολαίας, απέναντι στην τρομοκρατική απαγωγή από το σιωνιστικό κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ εκατοντάδων αγωνιστών του στόλου Global Sumud Flotilla, ενός στολίσκου που έπλευσε από όλη τη Μεσόγειο για να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην Παλαιστίνη και να σπάσει τον παράνομο ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Οι αγωνιστές, μεταξύ των οποίων και 27 Έλληνες, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κέντρα κράτησης του Ισραήλ, αποκαλούμενοι ως "τρομοκράτες" από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την κατάστασή τους.

Η κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, στο όνομα της στρατηγικής συνεργασίας με το Ισραήλ, όχι μόνο αφήνουν μέχρι και τώρα έκθετους τους απαχθέντες, αλλά βαθαίνουν μέρα με τη μέρα τη συνενοχή τους στην γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού. Είναι «πολύ βαρύς» ο όρος γενοκτονία για την κυβέρνηση, την ίδια στιγμή που δεκάδες χιλιάδες παλαιστίνιοι έχουν δολοφονηθεί, εκατοντάδες χιλιάδες έχουν τραυματιστεί και εκτοπιστεί, την ώρα που το Ισραήλ με την πλήρη συνενοχή των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ εφαρμόζουν λιμό στη Γάζα και συνεχίζουν τους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Το σχέδιο Τραμπ-Μπλερ που χαιρέτισαν τα περισσότερα κράτη διεθνώς είναι εφιαλτικό: Η Παλαιστίνη να μετατραπεί κυριολεκτικά σε μια αποικία των ΗΠΑ, της Αγγλίας και της ΕΕ που θα αναλάβουν και την ανοικοδόμησή της, ένα μέρος για "ελεύθερο εμπόριο χωρίς δασμούς" στο οποίο οι παλαιστίνιοι χωρίς δικό τους ανεξάρτητο και ελεύθερο κράτος θα είναι το φτηνό εργατικό δυναμικό, αφού πρώτα η ηρωική παλαιστινιακή αντίσταση ξεδοντιαστεί και διαλυθεί.

Η εργατική τάξη, η νεολαία διεθνώς δεν θα σωπάσει. Ξέρουμε καλά τί σημαίνει τα κέρδη να μπαίνουν πάνω από τις ανθρώπινες ζωές. Το βλέπουμε με τον πιο δραματικό τρόπο στην Παλαιστίνη, το είδαμε στα Τέμπη. Είναι η ώρα να δράσουμε. Μόνο εμείς, οι εργαζόμενοι, η νέα γενιά έχουμε τη δύναμη να φτιάξουμε ένα κόσμο ελεύθερο και δίκαιο. Ήρθε η ώρα να πιάσουμε το νήμα από τους τους εργαζόμενους της Ιταλίας, τους φοιτητές που έκαναν καταλήψεις στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης και του κόσμου. Να σπάσουμε τη σιωπή, να δημιουργήσουμε ρήγμα στην κανονικότητα που μας επιβάλλουν. Την κανονικότητα του πολέμου, της γενοκτονίας, των Τεμπών που μας καλούν να αποδεχθούμε δουλεύοντας 13 ώρες τη μέρα για τα κέρδη των αφεντικών.

Οι λαοί είναι οι μόνοι που μπορούν να σώσουν τους λαούς!