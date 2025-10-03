Στην «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο» [4-5/10/2025]

Διαβάστε στην «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου και μένει στα περίπτερα και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.
Διάλογος για την προοδευτική παράταξη σήμερα
⇒ Πού βρίσκεται; Τι πρέπει να κάνει;
⇒ Ρεπορτάζ από τις δράσεις των κομμάτων και του Αλέξη Τσίπρα
⇒ Μιλούν και γράφουν στην «Εφ.Συν»: Νίκος Κοτζιάς, Λούκα Κατσέλη, Διονύσης Τεμπονέρας
Το Θέμα της «Εφ.Συν»: Οι αθέατες όψεις του σκανδάλου ΟΠΕΚΠΕ
⇒Ο υποστελεχωμένος οργανισμός κάνει χιλιάδες ελέγχους, αλλά σκοντάφτουν στην... κυβερνητική βούληση
⇒ Από τα 224 εκατ. ευρώ που δόθηκαν αχρεώστητα την τελευταία 5ετία μένουν ανείσπρακτα τα 215 εκατ.
⇒ Η υπόθεση Ferrari και τα παράθυρα εξαπάτησης που εντόπιζαν οι ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2018
⇒ Το Εθνικό Απόθεμα και το... κρητικό μονοπώλιο στο «χρηματιστήριο» των δικαιωμάτων σε βοσκοτόπους
Προσωπική υπόθεση: Λάουρα Κοβέσι
⇒ Η εισαγγελέας που μισεί τη διαφθορά
Τόνι Μπλερ
⇒ Αιματοβαμμένος στο Ιράκ, εξυπηρετικός (και) στη γενοκτονία των Παλαιστινίων
Συνεντεύξεις
⇒ Ευριπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής Ροδόπης με τη Ν.Δ., πρώην υπουργός
⇒ Δημήτρης Πιατάς, ηθοποιός
⇒ Αγγελική Νικολούλη, δημοσιογράφος
ΕΣΠΑ
⇒ «Σάρωμα» υπηρεσιακών στελεχών από Παπαθανάση
⇒ Η Ρεβέκκα Πιτσίκα κρίνει την επάρκεια των στελεχών!
Έρευνα Pulse. Προφυλάκιση
⇒ Μέτρο ασφαλείας ή καταχρηστική πρακτική; Από την Ντολόρες Βάσκεθ στους «εμπρηστές» της Πάτρας.
Ξενόγλωσσα προπτυχιακά με δίδακτρα
⇒ Φτηνός Δούρειος Ίππος. Μύθοι και αλήθειες.
Μαζί με την «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» και με την έκδοση των 4,25 ευρώ, μια ξεχωριστή προσφορά: Το πρώτο μέρος του αστυνομικού μυθιστορήματος «Βάσει Σχεδίου» του Νεοκλή Γαλανόπουλου.
