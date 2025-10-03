Στην «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο» [4-5/10/2025]

Διάλογος για την προοδευτική παράταξη σήμερα • Οι αθέατες όψεις του σκανδάλου ΟΠΕΚΠΕ • Προσωπική υπόθεση: Λάουρα Κοβέσι • Τόνι Μπλερ: Αιματοβαμμένος στο Ιράκ, εξυπηρετικός (και) στη γενοκτονία των Παλαιστινίων • Συνεντεύξεις: Ευριπίδης Στυλιανίδης, Δημήτρης Πιατάς, Αγγελική Νικολούλη • Έρευνα Pulse. Προφυλάκιση.

Διαβάστε στην «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου και μένει στα περίπτερα και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.



Διάλογος για την προοδευτική παράταξη σήμερα

⇒ Πού βρίσκεται; Τι πρέπει να κάνει;

⇒ Ρεπορτάζ από τις δράσεις των κομμάτων και του Αλέξη Τσίπρα

⇒ Μιλούν και γράφουν στην «Εφ.Συν»: Νίκος Κοτζιάς, Λούκα Κατσέλη, Διονύσης Τεμπονέρας



Το Θέμα της «Εφ.Συν»: Οι αθέατες όψεις του σκανδάλου ΟΠΕΚΠΕ

⇒Ο υποστελεχωμένος οργανισμός κάνει χιλιάδες ελέγχους, αλλά σκοντάφτουν στην... κυβερνητική βούληση

⇒ Από τα 224 εκατ. ευρώ που δόθηκαν αχρεώστητα την τελευταία 5ετία μένουν ανείσπρακτα τα 215 εκατ.

⇒ Η υπόθεση Ferrari και τα παράθυρα εξαπάτησης που εντόπιζαν οι ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2018

⇒ Το Εθνικό Απόθεμα και το... κρητικό μονοπώλιο στο «χρηματιστήριο» των δικαιωμάτων σε βοσκοτόπους



Προσωπική υπόθεση: Λάουρα Κοβέσι

⇒ Η εισαγγελέας που μισεί τη διαφθορά



Τόνι Μπλερ

⇒ Αιματοβαμμένος στο Ιράκ, εξυπηρετικός (και) στη γενοκτονία των Παλαιστινίων



Συνεντεύξεις

⇒ Ευριπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής Ροδόπης με τη Ν.Δ., πρώην υπουργός

⇒ Δημήτρης Πιατάς, ηθοποιός

⇒ Αγγελική Νικολούλη, δημοσιογράφος



ΕΣΠΑ



⇒ «Σάρωμα» υπηρεσιακών στελεχών από Παπαθανάση



⇒ Η Ρεβέκκα Πιτσίκα κρίνει την επάρκεια των στελεχών!



Έρευνα Pulse. Προφυλάκιση

⇒ Μέτρο ασφαλείας ή καταχρηστική πρακτική; Από την Ντολόρες Βάσκεθ στους «εμπρηστές» της Πάτρας.



Ξενόγλωσσα προπτυχιακά με δίδακτρα



⇒ Φτηνός Δούρειος Ίππος. Μύθοι και αλήθειες.

Μαζί με την «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» και με την έκδοση των 4,25 ευρώ, μια ξεχωριστή προσφορά: Το πρώτο μέρος του αστυνομικού μυθιστορήματος «Βάσει Σχεδίου» του Νεοκλή Γαλανόπουλου.